غرب كردفان تبدأ ترحيل الدفعة الأولى من النازحين إلى معسكر الميناء البري الموحد

شرعت حكومة ولاية غرب كردفان في ترحيل وإسكان الدفعة الأولى من نازحي الولاية، من مراكز الإيواء المؤقتة بالمدارس في مدينة الأبيض إلى معسكر الميناء البري الموحد بمحلية شيكان، ضمن خطة لإخلاء المدارس وتمكين الطلاب والتلاميذ من استئناف مسيرتهم التعليمية.

​وأكد الأمين العام لحكومة الولاية ممثل الوالي، الأستاذ إبراهيم يوسف عبد الرحمن، خلال وقوفه الأحد ميدانياً على الموقع المخصص لنازحي الولاية بالمعسكر الموحد، بحضور لجنة أمن الولاية ومدير عام وزارة التربية وممثلي المديرين التنفيذيين، اكتمال الترتيبات للشروع في تهيئة الأوضاع المعيشية وتوفير الخدمات الأساسية للنازحين خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً، مشيراً إلى أن الخطوة ستعقبها إقامة معسكرين إضافيين لمواكبة تزايد أعداد النازحين.

​من جانبه، أوضح مفوض العون الإنساني بالولاية، الأستاذ صبري يوسف جبارة جابر، أن عملية الترحيل بدأت بالأسر المتواجدة بمدرسة “الرحمانية”، في إطار تنسيق يستهدف إخلاء أربع مدارس، هي: الرحمانية، ومحمود ود أحمد، وثويبة، وأباذر، مبيناً أن المعسكر الموحد أُعد لتوفير الخدمات الأساسية، بما يشمل المياه، والصحة، والحماية، والتدخلات الغذائية، بما يحفظ كرامة النازحين.