حركة شباب التغيير والعدالة تقدم رؤيتها للجنة تهيئة الحوار السوداني

أكد رئيس حركة شباب التغيير والعدالة السودانية، د. خالد ثالث أبكر، أهمية أن يشكل الحوار السوداني السوداني المرتقب مدخلاً لمعالجة جذور الأزمة الوطنية، ووضع حد للأزمات المتعاقبة التي شهدتها البلاد منذ الاستقلال، مشدداً على ضرورة أن يختلف الحوار عن التجارب السابقة من حيث الموضوعات والضمانات وآليات التنفيذ.

وقال أبكر ، في تصريح صحفي عقب لقاء الحركة اليوم (الاحد) ، بلجنة تهيئة الحوار السوداني، إن الحركة قدمت رؤية مكتوبة تتضمن تصورها للحوار وأهدافه وفلسفته، إلى جانب مجموعة من التساؤلات المتعلقة بالقضايا الجوهرية التي ينبغي أن يناقشها، والضمانات اللازمة لضمان تنفيذ مخرجاته، وتحديد الأطراف المشاركة فيه.

وأضاف الحركة سعيدة بما استمعت إليه من أعضاء وقيادات اللجنة بشأن الحوار، مشيراً إلى الاتفاق على مواصلة اللقاءات لمناقشة الرؤية المقدمة والتداول حول القضايا المطروحة في اجتماعات لاحقة.

وأوضح أبكر ، أن التساؤلات التي طرحتها الحركة تستند إلى تجارب الحوار الوطني في السودان، بدء من مؤتمر الخريجين، مروراً بمؤتمر المائدة المستديرة، وصولاً إلى الحوارات والمنابر الوطنية اللاحقة، التي سعت إلى إيجاد حلول للأزمات المتوارثة منذ الاستقلال.

وشدد أبكر، على ضرورة أن يكون الحوار المقبل موضوعياً ومختلفاً عن سابقاته، وأن يتناول جذور الأزمة والقضايا الوطنية الأساسية، بما يسهم في طي صفحة الأزمات المتكررة والتأسيس لمستقبل البلاد.