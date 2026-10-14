ولاية كردفان تعلن نتيجة شهادة المرحلة المتوسطة للعام الدراسي المسرّع 2026م بنسبة نجاح 80%

أعلنت ولاية شمال كردفان، أمس، نتيجة امتحانات شهادة المرحلة المتوسطة للعام الدراسي المسرّع 2026م، محققةً نسبة نجاح بلغت 80%. فيما تصدّر ثلاثة طلاب قائمة المتفوقين على مستوى الولاية بإحرازهم مجموع 279 درجة، وهم: خبيب أحمد بخيت محمد، وطلال بشري آدم عيسى (من محلية شيكان)، ومنيب عبد العظيم محمد كرار (من محلية أم روابة).

​وجاء إعلان النتيجة خلال مؤتمر صحفي، بحضور عدد من المسؤولين بحكومة الولاية، وأعضاء لجنة أمن الولاية، وقيادات وزارة التربية والتعليم.

​وأكد الأمين العام لحكومة ولاية شمال كردفان، الوالي بالإنابة، أن إعلان النتيجة يمثل سفراً جديداً في مسيرة النجاح والتقدم التعليمي بالولاية، مشيداً بتضافر جهود المعلمين والمعلمات، وأولياء الأمور، وشركاء التعليم، والمنظمات، ودورهم في تحقيق هذه النتيجة.

​وأشاد الوالي بالإنابة بتضحيات القوات المسلحة والجنود البواسل الذين أسهموا في تحقيق الأمن والاستقرار، مما مكّن من استمرار العملية التعليمية، مؤكداً أن مواصلة التعليم بعزيمة وإصرار تمثل رسالة قوية في مواجهة التحديات التي تفرضها الحرب.

​وقدم الوالي التهنئة للطلاب والطالبات الناجحين وأسرهم، كما حيّا المعلمين والمعلمات تقديراً لجهودهم الكبيرة في استقرار العام الدراسي وإنجاح الامتحانات، مؤكداً اهتمام حكومة الولاية بالتعليم باعتباره ركيزة أساسية لبناء المستقبل وصناعة الأجيال.

​من جانبه، وصف المدير العام لوزارة التربية والتعليم، الوزير المكلف الأستاذ وليد محمد حسن، النتيجة بالمشرفة، وقال إنها ثمرة للجهود المتكاملة التي بذلها المعلمون والأمهات والطلاب، إلى جانب إسهامات المنظمات الدولية والوطنية، والمبادرات المجتمعية، وإدارات الوزارة.

​وفي السياق ذاته، أوضح مدير الإدارة العامة للامتحانات، الأستاذ عادل إبراهيم مقدم، أن عدد الطلاب والطالبات الذين جلسوا للامتحانات بلغ 17 ألفاً و231 طالباً وطالبة، نجح منهم 13 ألفاً و791، بنسبة نجاح بلغت 80%.