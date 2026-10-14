الإعيسر: تدشين الموقع الإلكتروني للوزارة خطوة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات

دشّنت وزارة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة، الثلاثاء، بأم درمان تحديث الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة ورقمنة الخدمات التي تقدمها الوزارة ، في خطوة تستهدف تطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز التواصل مع المواطنين، وتسهيل الوصول إلى المعلومات والخدمات، في إطار جهود الوزارة للتحول الرقمي وتحديث آليات العمل.

وشهد التدشين رئيس الوزراء د. كامل إدريس، ووزير الداخلية الفريق اول شرطة بابكر سمرة ووزير الثقافة والإعلام والآثار والسياحة الاستاذ خالد الإعيسر ووكيلي الوزارة د. جراهام عبد القادر والأستاذة سمية الهادي، ووالي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، والمدير العام لوزارة الثقافة والإعلام والسياحة الأستاذ الطيب سعد الدين، والمدير التنفيذي لمحلية أم درمان، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية والإعلاميين.

وقال وزير الثقافة والإعلام والآثار والسياحة الأستاذ خالد الإعيسر، إن تدشين الموقع الإلكتروني يأتي امتداداً لجهود الوزارة في تطوير قطاعاتها المختلفة، واعتماد منظومة إلكترونية متكاملة للخدمات الوزارية، بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي ومواكبة التحولات الرقمية في مجالات الإعلام والثقافة والسياحة والآثار.

وأوضح الإعيسر أن الوزارة شرعت، منذ يناير 2025، في تنفيذ خطتها الإسعافية لتطوير قطاعاتها الأربعة، مشيراً إلى أن ورشة التحول الرقمي التي نظمتها الوزارة بمدينة بورتسودان في السادس من مارس من العام الماضي مثّلت إحدى محطات هذه الجهود.

وأضاف أن تحديث الموقع يمثل خطوة عملية نحو انتقال الوزارة إلى الفضاء الرقمي، وتطوير آليات تقديم الخدمات، والحد من الإجراءات الورقية، بما يواكب متطلبات العمل الحكومي الحديث.

وأشار الوزير إلى أن البلاد تمر بظروف استثنائية فرضتها الحرب، وما ترتب عليها من أضرار طالت المؤسسات والبنية التحتية والاقتصاد ، مؤكداً استمرار جهود الوزارة لتطوير الأداء وإعادة تنشيط المؤسسات والمرافق المتأثرة بالحرب، والإسهام في مسيرة التعافي الوطني وتعزيز الهوية السودانية.

وأكد الإعيسر أن تجاوز التحديات الراهنة يتطلب تضافر الجهود والعمل المشترك، داعياً السودانيين داخل البلاد وخارجها إلى الإسهام في إعادة البناء واستعادة الحياة إلى مؤسسات الدولة، كما دعا أبناء السودان بالخارج إلى العودة الطوعية والمشاركة في جهود إعادة الإعمار، كلٌّ من موقعه وبحسب استطاعته.

وشدد على أهمية الاستماع إلى آراء المواطنين وملاحظاتهم والاستفادة منها في تطوير الأداء ومعالجة أوجه القصور، مبيناً أن الحوار وتكامل الأدوار يمثلان أساساً للمضي قدماً نحو مستقبل أكثر أمناً واستقراراً.

وأوضح أن الموقع الإلكتروني الجديد يتيح آفاقاً أوسع للتواصل مع المواطنين والتعريف بجهود الوزارة وبرامجها، إلى جانب أنشطة وزارات حكومة الأمل، مشيراً إلى أنه يمثل بوابة رئيسية تربط المواقع الإلكترونية للوزارات المختلفة وتيسر الوصول إلى المعلومات المتعلقة ببرامجها وأنشطتها.