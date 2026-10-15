القحطاني: الملتقى العربي بالخرطوم يأتي في مرحلة يتطلع فيها السودان لتطوير مقدراته البشرية

أكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر القحطاني أن السودان دولة غنية بموارد تؤهلها لتكون سلة غذاء العالم، وأن اسمه ارتبط بالكثير من القضايا العربية المهمة.

وأشار في كلمته خلال الملتقى العربي لتعزيز قدرات الموارد البشرية السودانية وتسريع التعافي والإعمار، الثلاثاء، بفندق السلام روتانا بالخرطوم إلى أن المؤتمر يأتي في مرحلة يتطلع فيها السودان لتطوير مقدراته وتعزيز الإنتاج، مؤكداً مشاركة المنظمة بفاعلية في الملتقى وأنها ستقدم كل ما تستطيع لدعم جهود التعافي في السودان.

وأوضح أن الملتقى ثمرة للتفاهمات القائمة بين المنظمة ووزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، منوهاً إلى أن المرحلة الراهنة تفرض أولويات على السودان في مقدمتها تأهيل الكوادر وتطوير الموارد البشرية بما يمكن المؤسسات من أداء مهامها وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.