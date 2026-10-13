رئيس الاتحاد الأفريقي يقدم دعوة للجنة تهيئة الحوار السوداني لزيارة بوروندي

قدم رئيس الاتحاد الأفريقي، رئيس جمهورية بوروندي إيفاريست ندايشيميي، دعوة للجنة تهيئة الحوار السوداني السوداني، لزيارة بلاده

ونقل السفير البوروندي، عمر نتزبمبري ،الدعوة إلى لجنة تهيئة الحوار السوداني السوداني، وذلك خلال لقائه اللجنة اليوم بمقرها في الخرطوم.

وأعلن الناطق الرسمي باسم لجنة تهيئة الحوار السوداني السوداني، عثمان ميرغني، موافقة اللجنة على تلبية دعوة رئيس الاتحاد الأفريقي، رئيس جمهورية بوروندي إيفاريست ندايشيميي، لزيارة بوروندي، في إطار الجهود الرامية إلى دعم الحوار والتشاور بين الأطراف السودانية للوصول إلى حلول للأزمة الراهنة.

وقال ميرغني، إن المبادرة تأتي ضمن مساعي رئيس الاتحاد الأفريقي لتعزيز التفاهم بين مختلف الأطراف السودانية، مؤكدا تقدير اللجنة للدعم الذي أبدته بوروندي للحوار السوداني السوداني، وذكر أن اللجنة لمست جدية الجانب البوروندي، في دعم هذه الجهود.