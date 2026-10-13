مصلح نصار الرشيدي يترحم على ضحايا التعدين وينبه إلى وجود مخططات للفتنة

ترحم مستشار رئيس الوزراء الأستاذ مصلح نصار الرشيدي على أرواح المعدّنين السودانيين والمصريين الذين سقطوا في الحادث المؤسف خلال اليومين الماضيين، مؤكداً أن ما يحمله شعبا البلدين الشقيقين من أخلاق وقيم كفيل بتجاوز الأزمة.

ونبه في تصريح صحفي اليوم إلى وجود مخطط يستهدف العلاقات بين البلدين مسنود بغرف إعلامية موجّهة تسعى إلى زعزعة أمن واستقرار البلدين والإضرار بالعلاقات التاريخية بينهما، ودعا الشعبين السوداني والمصري إلى ضبط النفس وتفويت الفرصة على المتربصين.

وأشار إلى التفاعل الإنساني لأبناء الرشايدة القريبين من موقع الحادثة، منوهاً إلى أنهم قاموا بالواجب الإنساني في إسعاف الجرحى والمصابين وتقديم المساعدة اللازمة للمتأثرين دون أي أغراض أخرى، وانتقد محاولات البعض تأويل هذا الموقف بهدف إثارة الفتنة والوقيعة بين الشعبين الشقيقين.