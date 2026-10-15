الإعيسر: التعليم متاح لكل أبناء الوطن ولا نحاسب طالباً بجريرة ذويه

أكد وزير الثقافة والإعلام والآثار والسياحة الأستاذ خالد الإعيسر أن مليشيا الدعم السريع وأعوانها ظلوا يرددون باستمرار بأنهم يقدمون الخدمات في المناطق التي يتواجدون فيها ويوفرون الأمان، وزعموا وادعوا أنهم أقاموا امتحانات شهادة، في حين أن أبناء بعض منتسبي وقيادات المليشيا امتحنوا في المدارس السودانية هنا.

وأوضح خلال المؤتمر التنويري المخصص لإعلان نتيجة القبول لمؤسسات التعليم العالي بقاعة المؤتمرات بجامعة أفريقيا العالمية بالخرطوم،الاربعاء، أن هذا إنما يدل على أن الدولة السودانية دولة راشدة وأن الشعب السوداني عاقل لا يربط بين أبناء المغرر بهم والضحايا والجرائم التي ترتكبها المليشيا المدعومة من الخارج والتي يتزعمها بعض آباء هؤلاء الطلاب.

وقال إن السودان دولة عاقلة ودولة راشدة وتعمل على أن يكون التعليم متاحاً لكل أبناء الوطن وأنها لا تحاسب طالباً بجريرة أو ذنب والد أو قريب لهم مؤكداً أن مساحات التعليم مفتوحة.