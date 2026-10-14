بنسبة 66.3% إعلان نتيجة التقديم لمؤسسات التعليم العالي للعام 2026

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة القبول لموسسات التعليم العالي للعام 2026 خلال المؤتمر التنويري رقم 67 الذي تنظمه وزارة الثقافة والإعلام ممثلة في وكالة السودان للأنباء، بحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والإعلام والآثار والسباحة ووكيلي الوزارتين وعدد من مديري الجامعات.

وأكد البروفسير أحمد مضوي موسي أن عدد الجالسين لهذا العام بلغ نحو 553 الف طالبا وطالبة نجح منهم 338 الف وتقدم منهم للجامعات 263 الف بنسبة 67.9%.

وأضاف أن إجمالي المرشحين قد بلغ 174.855 طالبا وطالبة بنسبة 66.3% من مجموع المتقدمين منهم نحو 144.837 لدرجة البكالوريوس، بنسبة 82% فيما تم ترشيح 30 الف لمستوي الدبلوم.

وأشار الوزير إلي أن النتائج أظهرت إقبالا كبيرا في كليات العلوم الطبية والصحية للبنات بنسبة 80%من المقبولين.

وأوضح أن الاستعلام عن النتيجة متاح عبر البوابه الإلكترونية للوزارة عبر رقم الجلوس أو الرقم الوطني.