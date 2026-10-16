الملتقى العربي لتعزيز قدرات الموارد البشرية يعتمد إعلان الخرطوم لإعادة الإعمار

اختتم الملتقى العربي لتعزيز قدرات الموارد البشرية كمسرعات للتعافي والإعمار. اعماله، الخميس، بفندق السلام في الخرطوم ، بحضور عدد من الوزراء، ووكلاء الوزارات وقيادات مؤسسات العمل العربي المشترك والمنظمات العربية المتخصصة، واصدر الملتقى ( إعلان الخرطوم) لتعزيز القدرات البشرية والمؤسسية.

وأكد المشاركون في الجلسة الختامية أن المنتدى يجسد إرادة صلبة لتجاوز آثار الدمار والتركيز على بناء الإنسان وإصلاح مؤسسات الدولة، باعتباره الركيزة الأساسية لعمليات التعافي وإعادة الإعمار.

واعتبر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الاستاذ معتصم أحمد صالح (إعلان الخرطوم) بأنه وثيقة عمل مرجعية و(ليس مجرد بيان ختامي) وأنه يرتكز على إعداد برنامج عربي مشترك لتنمية الموارد البشرية وبناء القدرات في السودان للفترة (2027-2030)، ودعم قطاع الخدمة المدنية، وإعادة بناء سوق العمل وتطوير قطاعات الإنتاج والخدمات.

وأكد التزام وزارته بتشكيل مصفوفة تنفيذية تضمن متابعة التوصيات وتحديد الجداول الزمنية ومؤشرات قياس الأثر بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المستفيدة والشركاء العرب. معلنا استضافة السودان لفعاليات (المؤتمر العربي السادس للإدارة والتنمية) خلال العام القادم.

وأوضح وزير الموارد البشرية أن الملتقى بعث برسالة واضحة مفادها أن إرادة البناء في السودان أقوى من آثار الحرب، وأن تضامن الأشقاء العرب يمثل ركيزة أساسية لتحويل الشراكات التنموية إلى إنجازات واقعية يلمس أثرها المواطن السوداني مباشرة.

وأكد الدكتور ناصر الهدلان القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للإدارة، وقوفهم مع السودان وشعبه، مبينا أن السودان قادرا على تجاوز الأزمة والعودة إلى أفضل الحالات وزاد (البلدان العظيمة قد تمرض لكنها لا تموت) وأوضح أن الدول العربية غنية بمواردها الطبيعية والبشرية، وأن النجاح وتحقيق أهداف التنمية المستدامة يعتمد أساساً على وجود (إدارة فاعلة) توظف الموارد البشرية المؤهلة والقيادات صاحبة الرؤية والإرادة بالشكل الأمثل.

وشهد الملتقى الذي بدأ اعماله في الحادي عشر من الشهر الجاري تنظيم سبع ورش عمل متخصصة استهدفت نحو (500) من القيادات والكوادر الحكومية، و نفذت بالشراكة مع عدد من المنظمات العربية البارزة حيث عقدت المنظمة العربية للتنمية الإدارية: خمس ورش ركزت على تطوير القدرات القيادية والمؤسسية في قطاعات الخدمة المدنية، الصحة، النقل، التجارة والصناعة، والتعليم الفني والتدريب المهني.

وعقدت منظمة العمل العربية ورشتين حول دور القيادات العليا في التعافي وإعادة الأعمار، وتطوير منظومة تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية.

فيما شاركت المنظمة العربية للتنمية الزراعية بورشتين تخصصيتين استهدفتا قطاعي الزراعة والري والثروة الحيوانية.

وتخللت الفعاليات لقاءات مشتركة بين الوزراء المعنيين، وزيارات ميدانية لعدد من المراكز والمؤسسات الإنتاجية والخدمية لبحث الاحتياجات الفعلية وتأطير التعاون الفني.

سونا