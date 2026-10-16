والي سنار يتفقد القرى المتأثرة بالحرب بمحلية الدندر

تفقد والي ولاية سنار، اللواء ركن معاش الزبير حسن السيد، الخميس، برفقة اللجنة الأمنية وأعضاء حكومته، عدداً من القرى المتأثرة بالحرب بمحلية الدندر، شملت قرى كامراب حلة بلة، وعددا من قرى وحدة غرب الدندر الإدارية وذلك في إطار جهود حكومة الولاية لإعادة الإعمار وتهيئة الأجواء لعودة الحياة إلى طبيعتها.

​ووقف وفد حكومة الولاية ميدانيا على حجم الأضرار والاحتياجات الملحة لتلك القرى في قطاعات المياه، الكهرباء، والخدمات الصحية، مع التوجيه بإنشاء مركز شرطة بقرية كامراب لتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

​وأكد والي سنار خلال الزيارة على ضرورة الإسراع في عودة الخدمات الأساسية وتوفير الاحتياجات الضرورية لتلك القرى، تمهيدًا لعودة الاستقرار والمواطنين إلى ديارهم.

وقال المدير التنفيذي لمحلية الدندر الضو أحمد يعقوب إن الزيارة وقفت ورصدت حاجة المواطنين من الخدمات الأساسية مشيرا الى أن محليته بالتنسيق مع حكومة الولاية تسعى لتكملة الخدمات في محاور المياه والكهرباء والصحة والتعليم.