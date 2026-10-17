وزير الموارد البشرية يؤكد أهمية إعلان الخرطوم من أجل تعافي وإعمار السودان

أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية معتصم أحمد صالح، أهمية ما تضمنه إعلان الخرطوم لتعزيز القدرات البشرية والمؤسسية من أجل تعافي وإعادة إعمار السودان، والذي جاء تتويجاً لأعمال الملتقى العربي لتعزيز قدرات السودان، مبيناً أنه حوى مخرجات ستكون وثيقة عمل للتعاون المؤسسي مع المؤسسات العربية.

وأوضح في الجلسة الختامية للملتقى بفندق السلام روتانا بالخرطوم، الخميس، أن البلاد تعول على ما تضمنه الإعلان من بنود وتوجهات لإعداد برنامج عمل عربي مشترك لتنمية الموارد البشرية والقدرات المؤسسية في السودان للفترة 2027-2030.

وقال إن الملتقى جسد اهتمام حكومة الأمل ببناء الإنسان وإعادة إعمار الدولة، مشيراً إلى أن حضور ومشاركة قيادات مؤسسات العمل العربي جسد عمق الروابط الأخوية وصدق التضامن العربي مع السودان.

وأضاف “عندما بدأنا الإعداد لهذا الملتقى كان طموحنا هو الانتقال بالتفاعل العربي من التفاهمات إلى التنفيذ، وهدفنا إلى نقل الخبرات العربية إلى داخل السودان، ومع ختام الملتقى اليوم نستطيع أن نقول إننا وضعنا أساساً عملياً لهذا التوجه وفتحنا آفاقاً واسعة للشراكات العملية”.

وأشار إلى أن الملتقى شمل فعاليات ولقاءات رفيعة وورش عمل مثمرة في شتى المجالات الحيوية التي يحتاجها السودان للتعافي وإعادة الإعمار، مؤكداً أن الملتقى مثل نموذجاً للدبلوماسية التنموية التي تتطلع إليها البلاد لتسهم في إعادة البناء.