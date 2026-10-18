مدير عام الشرطة السودانية يرسي حجر الأساس لعدد من المؤسسات الشرطية بالقولد ويقدم دعماً ماديّاً لها

أرسى مدير عام قوات الشرطة السودانية، الفريق أول شرطة حقوقي أمير عبد المنعم فضل حسين،الجمعة، والوفد المرافق له، حجر الأساس لعدد من المنشآت الشرطية بالمحلية، معلناً تقديم دعم مالي بقيمة 200 مليون جنيه لكل مؤسسة؛ بما يسهم في انطلاق العمل فيها بصورة فورية.

​وشملت الزيارة وضع حجر الأساس لمبنى رئاسة شرطة محلية القولد، ومبنى قوات الدفاع المدني، ومكتب الجوازات، ومبنى المرور، في إطار الجهود الرامية إلى استكمال المؤسسات الشرطية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المحلية.

​وأكد مدير عام قوات الشرطة دعمه لهذه المؤسسات بمبلغ 200 مليون جنيه لكل مؤسسة، موجهاً ببدء العمل فيها فوراً، ومشدداً على أهمية تضافر الجهود الرسمية والشعبية للإسراع في تنفيذ المشروعات وإنجازها، معرباً عن استعداده التام لمواصلة الدعم والمساندة حتى ترى هذه المنشآت النور وتؤدي دورها في خدمة المواطنين.

​كما وجه خلال الزيارة بتقديم خدمات الجوازات عبر السجل المدني إلى حين اكتمال مبنى الجوازات الجديد؛ بما يضمن حصول المواطنين على احتياجاتهم من المعاملات.

​وقد وجدت هذه الخطوة إشادة واسعة من قيادات وأعيان محلية القولد، الذين عبروا عن تقديرهم لهذه الزيارة وما حملته من دعم مباشر للمؤسسات الشرطية والخدمية، مؤكدين أن إنشاء هذه المنشآت يمثل إضافة مهمة للمحلية، ويسهم في تعزيز الخدمات الأمنية وتسهيل الإجراءات للمواطنين، فضلاً عن دعم مسيرة التنمية والاستقرار بالمنطقة.

​من جانبه، أعرب المدير التنفيذي لمحلية القولد، عبد المجيد دهب، عن شكره وتقديره لمدير عام قوات الشرطة السودانية، الفريق أول شرطة حقوقي أمير عبد المنعم فضل حسين، ومدير قوات الدفاع المدني، على هذه الزيارة المهمة للمحلية وما حملته من بشريات ودعم لتطوير المؤسسات الشرطية والخدمية.

​وأشاد بالوعود التي قدمها مدير عام الشرطة، والمتمثلة في إنشاء شعبة للمخدرات والأدلة الجنائية بمحلية القولد، إلى جانب استيعاب جميع الشباب الجاهزين ضمن الشرطة المجتمعية، مؤكداً أن هذه الخطوات من شأنها تعزيز العمل الأمني.

​وأكد المدير التنفيذي أن إنشاء رئاسة الشرطة، ومباني الدفاع المدني، والجوازات، والمرور، يمثل إضافة مهمة للمحلية، ويسهم في توطين الخدمات الشرطية وتسهيل حصول المواطنين عليها، مشيداً بالدعم المالي الذي أعلنه مدير عام الشرطة.

​وفي السياق ذاته، أشاد رئيس المقاومة الشعبية بمحلية القولد، الفريق عبد الواحد عثمان إسماعيل، بزيارة مدير عام قوات الشرطة السودانية للمحلية، مثمناً الجهود المبذولة لتطوير المؤسسات الشرطية وتعزيز الخدمات الأمنية، ومؤكداً أن وضع حجر الأساس لعدد من المنشآت الشرطية يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ الأمن والاستقرار وتلبية احتياجات المواطنين.

​وأعرب عن تقديره للدعم الذي أعلنه مدير عام الشرطة لتشييد رئاسة شرطة المحلية ومباني الدفاع المدني والجوازات والمرور، مشيراً إلى أن هذه المشروعات ستسهم في تطوير العمل الشرطي وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات.