كسلا تحتفل باليوم العالمي للقضاء على الفقر وتدعو للتحول من الإغاثة إلى التمكين

احتفلت ولاية كسلا عبر وزارة التنمية الاجتماعية ومفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر، باليوم العالمي للقضاء على الفقر.

وأكد وزير التنمية الاجتماعية نائب الوالي عمر عثمان آدم، أن مكافحة الفقر تتطلب التحول من المساعدات الطارئة إلى برامج مستدامة وتوحيد الجهود لزيادة دخل الأسر وتوسيع الحماية للفئات الأكثر هشاشة، مشيراً إلى أن الحرب فاقمت الأوضاع رغم امتلاك السودان موارد كبيرة، وكاشفاً عن برامج لدعم الأمهات الحوامل والدعم النقدي لأسر الشهداء والفقراء.

من جانبه، أكد مفوض الأمان الاجتماعي صلاح حسين العمدة، أن المرحلة المقبلة تتطلب التحول من الإغاثة إلى التمكين الاقتصادي والاعتماد على الذات، مشيراً إلى مشروعات متناهية الصغر بالتنسيق مع ديوان الزكاة ومصرف الادخار لدعم الأسر الفقيرة وأسر الشهداء والمرضى والفئات الهشة، مع تعزيز الشفافية والعدالة في اختيار المستفيدين.