حاكم إقليم دارفور يخاطب ببرلين إحاطة ضمت ممثلين لمراكز دراسات ومنظمات وإعلاميين

في إطار زيارة حاكم إقليم دارفور مبعوث السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية -وبرفقته السيد وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي السفير معاوية عثمان خالد- نظمت سفارة السودان ببرلين، بمقر البعثة، جلسة إحاطة لممثلي مراكز الدراسات والإعلام، تناولت تطورات الأوضاع في السودان والجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار.

​حيث تحدث المبعوث الرئاسي ووكيل وزارة الخارجية عن طبيعة هذه الحرب التي تمثل عدواناً خارجياً يستخدم مليشيا الدعم السريع الإرهابية، ويستهدف أهل السودان وسيادة البلاد ووحدتها وسلامتها الإقليمية.

​وأكد حاكم دارفور أن الحكومة منفتحة تجاه المبادرات التي تحترم سيادة السودان ووحدته وخيارات أهله وحقوقهم العادلة.

​وأوضح أن أي هدنة لا تفكك سلاح المليشيا، وتخرجهم من المدن والقرى، وتبعد المرتزقة عن أراضي السودان، وتضمن عودة اللاجئين والنازحين، لن تنتج سلاماً وستكون وصفة لاستمرار الحرب والإبادة والتقتيل.

​ودعا المجتمع الدولي لإيقاف الدعم الخارجي للمليشيا الذي يطيل أمد الحرب وارتكاب الجرائم ضد المدنيين.

​من ناحيته، أوضح السيد الوكيل أن الحوار السوداني هو مبادرة مستقلة وبملكية سودانية خالصة، مشيراً إلى القرارات التي أصدرها السيد رئيس مجلس السيادة في إطار عملية بناء الثقة وتيسير مشاركة السودانيين بالخارج في عملية الحوار السوداني، والتي ترجمت إلى إجراءات وتدابير قانونية وعملية تضمن هذه المشاركة.

​ووصف السيد الوكيل مهمة اللجنة المستقلة -التي تضم رموزاً وطنية- بالعمل على تهيئة مناخ وأرضية الحوار وليس إدارة الحوار، مبيناً أن السودانيين هم من يقررون بأنفسهم أجندة الحوار وقضاياه وإطاره الزمني.

​ودعا الوكيل إلى دعم المجتمع الدولي لحوار سوداني شامل لا يُقصي أحداً، منوهاً إلى جهود الآلية الخماسية التي يمكنها لعب دور مساند وداعم للحوار السوداني الذي سيتم بالداخل.

​وأكد السفير إدريس محمد علي، القائم بالأعمال في برلين، تقدير السودان للدعم الإنساني الذي ظلت تقدمه ألمانيا، داعياً إلى توسيع دائرته ليشمل مطلوبات التعافي المبكر وإعادة الإعمار. ووصف زيارة حاكم إقليم دارفور مبعوث السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، والسيد وكيل وزارة الخارجية، وتسليم رسالة خطية من الرئيس البرهان إلى المستشار الألماني، بالمحطة المهمة في مسيرة التواصل والانخراط الإيجابي بين البلدين.