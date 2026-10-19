وزير الصحة يشارك في مؤتمر وجائزة “ميدغلوبال” بشيكاغو

في خطوة تعكس الحضور الدولي للسودان في المحافل الصحية العالمية، شارك وزير الصحة، د. هيثم محمد إبراهيم، متحدثاً رئيسياً في مؤتمر وجائزة “ميدغلوبال” لعام 2026، الذي تستضيفه مدينة شيكاغو الأمريكية في الفترة من 16 إلى 17 أكتوبر الجاري.

​وتأتي المشاركة ضمن متابعة مخرجات الطاولة المستديرة رفيعة المستوى بواشنطن، التي خُصصت لمناقشة الأوضاع الإنسانية في السودان ودعم جهود التعافي وإعادة بناء النظام الصحي في ظل استمرار الحرب -التي تم عقدها خلال شهر يوليو 2026 بدعوة من تجمع الأطباء السودانيين بأمريكا (سابا)- وكذلك متابعة التعهدات السابقة التي بدأ تنفيذ برامجها ومشروعاتها في السودان.

​وقد خاطب وزير الصحة أكثر من 1200 مشارك في المؤتمر، موضحاً أنه ورغم التحديات غير المسبوقة، يمضي السودان قُدماً في استعادة الخدمات الصحية وإعادة تأهيل المرافق، وأن الاستثمار في القطاع الصحي يمثل استثماراً في الاستقرار والسلام ومستقبل السودان.

​ويأتي اختيار الوزير ضمن برنامج المؤتمر الذي يجمع نخبة من الخبراء وقادة القطاع الصحي من مختلف دول العالم؛ لمناقشة قضايا الصحة العالمية وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات الطبية والإنسانية.

​وقد خُصصت عدد من الجلسات للسودان، كما شارك في مخاطبتها سفير السودان بأمريكا، السفير محمد عبد الله.

​وفي ختام المؤتمر، تم إعلان تحالف دولي من أجل السودان بقيادة خمس منظمات هي: ميدغلوبال، وسابا، وأفريكا ريليف، وهيومانيتي، وميدسودان، ومن المتوقع أن يصل التحالف إلى خمسين منظمة خلال العام القادم.