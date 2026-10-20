وزير إعلام دارفور: الضربات التي أعلن عنها الجيش في نيالا كانت موجعة وأفقدت المليشيا الكثير

أكد وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم حكومة إقليم دارفور، بروفيسور أحمد إسحق شنب، أن الضربات الأخيرة التي أعلنت عنها القوات المسلحة في نيالا كانت موجعة للمليشيا وأفقدتها الكثير وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وقال في تصريح لـ(سونا) إن المليشيا لم تكن في مأمن حتى عند بدايات الحرب واحتلال الخرطوم، وقد تم إخراجها منها عنوة واقتدارا، وهي ليست في مأمن الآن، لأن الجيش سيطالها أينما كانت في نيالا أو أي منطقة وسيتم مطاردتها حتى أم دافوق.

وأضاف أن مليشيا الدعم السريع المتمردة انتهت ولم يعد لها قيمة، مشيرا إلى أن ما تقوم به من حين لآخر من استهداف للمدنيين بالمسيرات التي تجلبها من الإمارات سينتهي على يد الجيش، مبينا أنها الآن في حالة تصدع وانحلال وتفكك عميق، وهذا حال المليشيات ومصيرها بحسب طبيعة تكوينها.

وأوضح أنه مهما وضعوا لها من مساحيق فإنها لن تقوم لها قائمة وأن أمرها ولى، مطمئنا المواطنين بأن القوات المسلحة والقوات المشتركة والقوات المساندة ماضية في القضاء على التمرد وأنها قادرة على ذلك، مبينا أن كل جماهير الشعب السوداني متضافرة الآن في الميدان.