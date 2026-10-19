مجلس الأمن والدفاع يعقد اجتماعه الدوري ويستعرض الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد

عقد مجلس الأمن والدفاع اجتماعه الدوري اليوم برئاسة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة.

وترحم المجلس في مستهل مداولاته على شهداء معركة الكرامة من المواطنين العزل في مختلف أنحاء البلاد، الذين إستهدفتهم مسيرات العدو.

وقال مقرر المجلس وزير الدفاع الفريق داؤود حسن كبرون إن الاجتماع استعرض مجمل الأوضاع الأمنية في ظل تزايد الاستهداف والمهددات.

وطمأن المجلس الشعب السوداني بأن الإجراءات المتخذة من جانب جهات الاختصاص كفيلة بإجهاض تلك المخططات.

كما تطرق المجلس للأوضاع الاقتصادية وتداعياتها الأمنية وتأمين معاش الناس وحماية حقوق الإنسان والإشادة بوقوف الشعب دفاعاً عن البلاد.

كذلك شدد المجلس علي ضمان سيادة القانون مع تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها دون عوائق.

ووجه المجلس جهات الاختصاص، كل في مجاله، باتخاذ الإجراءات الكفيلة لدحض المخططات ورفع المعاناة عن المواطنين.