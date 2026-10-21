وزارة العدل توضح بشأن تقدير قيمة الدية

​وتضمن المرسوم تعديلاً في المادة (42) البند (1) من القانون الجنائي (الدية)؛ حيث نص التعديل على إلغاء البند (1) من المادة (42) والاستعاضة عنه بالبند الجديد الآتي: (الدية مائة من الإبل أو ما يعادل قيمتها من النقود وفق ما يقدره من وقت لآخر رئيس القضاء بعد التشاور مع الجهات المختصة).