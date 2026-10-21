أعلن مدير امتحانات السودان، الأستاذ معتصم علي الشيخ، فتح أربع نوافذ إضافية بالخرطوم لاستخراج الشهادة الثانوية، إلى جانب المركز الرئيسي، لتخفيف التزاحم وتيسير الإجراءات أمام الطلاب.

وأكد أن استخراج الشهادة الثانوية ليس شرطاً للتسجيل بالجامعات، مشيراً إلى اتفاق الوزارة مع مؤسسات التعليم العالي على إمكانية استخراج الشهادات بصورة جماعية عبر مندوبي الجامعات للطلاب الذين تتطلب ملفاتهم ذلك.