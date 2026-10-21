سياسية
فتح أربع نوافذ إضافية بالخرطوم لاستخراج الشهادة الثانوية
أعلن مدير امتحانات السودان، الأستاذ معتصم علي الشيخ، فتح أربع نوافذ إضافية بالخرطوم لاستخراج الشهادة الثانوية، إلى جانب المركز الرئيسي، لتخفيف التزاحم وتيسير الإجراءات أمام الطلاب.
وأكد أن استخراج الشهادة الثانوية ليس شرطاً للتسجيل بالجامعات، مشيراً إلى اتفاق الوزارة مع مؤسسات التعليم العالي على إمكانية استخراج الشهادات بصورة جماعية عبر مندوبي الجامعات للطلاب الذين تتطلب ملفاتهم ذلك.
وأشار مدير امتحانات السودان إلى إتاحة خدمة استخراج الشهادة إلكترونياً عبر منصة «بلدنا»، إلى جانب النوافذ المخصصة بالولايات، داعياً الطلاب إلى الاستفادة من الخدمات المتاحة، ومتمنياً لهم عاماً دراسياً موفقاً.
سونا