رئيس جمهورية رواندا يستقبل معالي رئيس الوزراء

تسلم رئيس جمهورية رواندا بول كاغامي رسالة خطية من فخامة السيد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان تتعلق بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين، وذلك لدى استقباله اليوم بالقصر الرئاسي بالعاصمة كيغالي معالي رئيس الوزراء البروفيسور كامل إدريس والوفد المرافق له.

وبحث اللقاء تعزيز آفاق التعاون بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والزراعية.

وأكد رئيس جمهورية رواندا خلال اللقاء دعم بلاده المستمر لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه،كما أكد سيادته دعم بلاده لجهود إحلال السلام بالسودان.

من جانبه امتدح معالي رئيس الوزراء البروفيسور كامل إدريس مواقف رواندا الداعمة للسودان في المحافل الإقليمية والدولية، واشاد بدعم رواندا المستمر للجالية السودانية خاصة الطلاب.

وقدم رئيس الوزراء خلال اللقاء تنويراً حول تطورات الأوضاع بالبلاد في ظل الانتصارات المتواصلة للقوات المسلحة وإمساكها بزمام المبادرة. مشيرا إلى الفظائع والانتهاكات المتواصلة لمليشيا الدعم السريع المتمردة ضد المواطنين العزل والأعيان المدنية.

واستعرض سيادته خلال اللقاء مبادرة حكومة السودان لإحلال السلام بالبلاد، معربا عن تطلع السودان للاستفادة من تجربة رواندا في إعادة الإعمار والمصالحات المجتمعية.