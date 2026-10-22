والي البحر الأحمر يلتقي رئيس المجلس التشريعي لمدينة سانت بطرسبورغ الروسية

التقى الفريق الركن مصطفى محمد نور محمود والي ولاية البحر الأحمر، والوفد المرافق له، بحضور سفير السودان لدى روسيا، الاربعاء، رئيس المجلس التشريعي (برلمان) لمدينة سانت بطرسبورغ الروسية في إطار زيارته لروسيا بشأن التوأمة ما بين بورتسودان وسانت بطرسبورغ الروسية.

وقدم السيد الوالي تنويرا عن مجالات الاستثمار في ولاية البحر الأحمر، مؤكدا على أهمية مشروع التوأمة الذي يهدف لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، وتقديم الخدمات، والسياحة وتبادل الخبرات وتطوير المناطق الحرة، والزراعة والطاقة والنفط والتعدين، التعليم.

كما أفاد سيادته بان الزيارة تكتسب أهمية خاصة لأنها جاءت قبل أيام من انعقاد القمة الروسية الأفريقية الثالثة في موسكو خلال الفترة من 28-29 أكتوبر الجاري والتي سيشارك فيها السودان بوفد رفيع المستوى برئاسة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.