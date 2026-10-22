اليونسكو تقترح 1.5 مليار دولار لإعادة بناء القطاع العلمي بالسودان

كشف ممثل اليونسكو بالسودان ومدير مكتبها، جنيد سوروش، عن خطة تعاف مقترحة لقطاع العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالسودان بتكلفة 1.5 مليار دولار على مدى خمس سنوات، لإعادة بناء البنية التحتية ودعم الباحثين وإرساء نظام علمي مرن وشامل.

وأكد سوروش في كلمته بالجلسة الجلسة الافتتاحية للمنتدى الدولي حول (تكلفة المعرفة المفقودة وإعادة الأنشطة العلمية في الدول المتأثرة بالأزمات)، بجامعة أفريقيا العالمية بالخرطوم الاربعاء، أن الاستثمار في التعليم والعلوم أمر بالغ الأهمية لحماية مستقبل السودان، مشيراً إلى أن حرب 15 أبريل 2023 أضرت بـ 124 مؤسسة تعليمية وعلمية، وجدد دعم اليونسكو للعلماء السودانيين ودورهم في التعافي الاقتصادي والتنمية.

من جانبه، أكد ممثل مبادرة التضامن من أجل المستقبل (البحث العلمي لا ينتظر)، بروفيسور أحمد عبيد، أن خبرات العلماء الذين غادروا مؤسساتهم تمثل رصيداً يجب الحفاظ عليه، مشدداً على أن الباحثين شركاء في تصميم الحلول وليسوا مجرد مستفيدين، وأن توقف البحث يعني ضياع فرص لا تُستعاد.