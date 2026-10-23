السودان يرفض اتهامات وفد الولايات المتحدة وعدد من الوفود الاخرى باستخدام السلاح الكيميائي

جدد الوزير المفوض فيصل عبد العظيم سالم, رفض السودان لادعاءات وفد الولايات المتحدة باستخدام السلاح الكيميائي، موضحا رفض الولايات المتحدة لارسال وفد فني لإجراء تحقيق مشترك او ارسال الأدلة ان وجدت لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وأعتبر ان رفض تعاون الولايات المتحدة يعود لرغبتها في ممارسة ضغوط سياسية على الحكومة السودانية.

كما جدد التزام السودان القاطع بمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية وعضوية السودان بمجلسها التنفيذي تاكيد علي هذا الالتزام.