البرهان يشيد بتضحيات مواطني وادي حلفا والولاية الشمالية وإسنادهم لمعركة الكرامة

​حيّا السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، مواطني مدينة وادي حلفا والولاية الشمالية، مشيداً بتضحياتهم التاريخية وإسنادهم لمعركة الكرامة.

​وأكد البرهان، خلال مخاطبته اللقاء الجماهيري ً بمدينة حلفا، أن ضفاف النيل تظل منبعاً للحضارة والتاريخ والقيم الإنسانية، مشيراً إلى تضحيات أهالي المنطقة التاريخية في سبيل قيام السد.

وشدد على حرص الدولة على معالجة المشاكل الخدمية والقضايا التي تواجه بالمنطقة، داعياً إلى أهمية النهوض بالقطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي للسودان.

​وجدد البرهان التأكيد على أنه لا مكان لعميل أو خائن أو مرتزق في السودان، مشيراً إلى أن أبواب البلاد مفتوحة لجميع السودانيين الراغبين في السلام والعودة والحوار، مشدداً على رفضه القاطع لأي إملاءات خارجية.

وأضاف أن اللقاء يمثل رسالة عملية لتضامن الشعب مع قيادته، مؤكداً أن الشعب السوداني هو صاحب الحق في تقرير مصيره واختيار من يحكمه عبر الانتخابات.

​كما حيا سيادته القوات المرابطة في كافة الجبهات للدفاع عن سيادة السودان وأمنه واستقراره، مجدداً العزم على القضاء على المليشيا المتمردة.