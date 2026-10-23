بالأرقام.. مكتب “AVISIA” يكشف هوية أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية 2026

كشفت أحدث البيانات الصادرة عن مكتب “أفيسيا” (AVISIA) الفرنسي المتخصص في تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي عن هوية المترشح الأبرز لنيل جائزة الكرة الذهبية لعام 2026.

وتصدر المشهد النجم الإسباني الصاعد لامين جمال جناح فريق برشلونة، بحصوله على أعلى نسبة ترشيح بلغت 23%، ليكون الرقم الصعب في سباق هذا العام بحسب ما ذكره موقع “فوت ميركاتو”.

وحل النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني، في المركز الثاني بنسبة 21%، يليه الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم فريق ريال مدريد، بنسبة 19%، في سباق تتقارب فيه حظوظ أبرز المنافسين.

وتضم قائمة الخمسة الأوائل الإسباني رودري، لاعب وسط مانشستر سيتي، الذي تساوى مع مبابي بنسبة 19%، فيما جاء الأرجنتيني ليونيل ميسي في المركز الخامس بنسبة 18%، ليواصل حضوره ضمن قائمة أبرز المرشحين للجائزة.

تعتمد هذه التوقعات على نموذج تحليلي متطور يرتكز على خوارزمية “الغابة العشوائية ” (Random Forest) وهي إحدى أحدث تقنيات التصنيف الذكي التي تعمل على مطابقة وقراءة سيناريوهات متعددة بالاعتماد على بيانات دقيقة يستخرجها المكتب عبر مؤشر اللاعبين الخاص به (Player Index).

ولا يقف هذا النموذج عند الأرقام المجردة، بل يزن احتمالات الفوز بناء على حزمة من المعايير الشاملة التي تشمل:

تقييم المردود الرقمي والتأثير الميداني للاعب مع ناديه ومنتخب بلاده طوال فترات الموسم.

قياس حجم الحضور الإعلامي، والتفاعل عبر المنصات المختلفة، ونسب الانتشار العالمي.

تحليل الاتجاهات السابقة للصحفيين والمدربين وقادة المنتخبات المشاركين في اختيار الفائز بالكرة الذهبية.

ويستمد نموذج “أفيسيا ” مصداقيته من سجل حافل بالدقة، فقد سبق له التنبؤ بدقة بالخمسة الأوائل لنسخة عام 2025 التي حسمها النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، إلى جانب تحقيقه نسبة نجاح بلغت 75% في توقع نتائج ومجريات بطولة كأس العالم عام 2026.

ويقام الحفل يوم الاثنين 26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري على مسرح “لندن بالاديوم ” انطلاقا من الثامنة مساء بتوقيت غرينتش (23:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة) في النسخة السبعين من الجائزة التي انطلقت عام 1956.

روسيا اليوم