وزير الخارجية يؤكد أن السودان يستطيع التكامل في المناحي الاقتصادية مع شركائه الأفارقة

اختتمت القمة الخامسة والعشرون لرؤساء دول وحكومات الكوميسا أعمالها بالعاصمة الزيمبابوية هراري بمشاركة رئيس الوزراء البروفيسور كامل إدريس والوفد المرافق له.

وأوضح وزير الخارجية والتعاون الدولي السفير محيي الدين سالم في تصريح صحفي بالعاصمة الزيمبابوية هراري أن رئيس الوزراء قدم بيان السودان أمام القمة والتي خرجت في بيانها الختامي بقرارات قوية سمت فيها مليشيا الدعم السريع بالمليشيا المتمردة، ودعمت خطط حكومة الأمل نحو التعافي والمضي قدماً نحو التنمية المستدامة.

وأبان وزير الخارجية والتعاون الدولي أن القمة طرحت العديد من الخطط والبرامج وفقاً للاستراتيجية التي وضعتها الكوميسا ضمن استراتيجية الاتحاد الأفريقي 2063.

وأكد أن السودان شارك في القمة على مستوياتها الثلاث شملت الخبراء والوزراء والمستوى الرئاسي، معرباً عن أمله في أن تسهم القرارات التي اعتمدتها القمة إسهاماً حقيقياً في إطار التكامل الأفريقي نحو حلول مستدامة للمشاكل الأفريقية.

وأوضح وزير الخارجية أن القمة انعقدت تحت شعار (سوق واحد، مستقبل واحد) في إطار نظرية التكامل الأفريقي ما بين الدول الأفريقية. وأضاف أن وفد السودان المشارك في هذه القمة وفي إطار مساهماته ركز على خطورة تنقل المليشيات والمجموعات الإرهابية عبر الحدود وأثرها الضار على الاقتصاد، لافتاً في هذا الصدد إلى أن كثيراً من الدول الأفريقية تأثرت سلباً بهذه المليشيات والتي تسهم بصورة فاعلة في تأزيم الأوضاع الداخلية للمجتمعات، وتسهم بصورة سالبة في تهريب المخدرات والأشياء التي تؤثر على الشباب والمرأة وتقعد بالمجتمعات الأفريقية.

وأكد السفير محيي الدين سالم أهمية هذه القمة بالنسبة لحكومة السودان خاصة وأن الحكومة قد فرغت من انعقاد ملتقى الأمل الاستراتيجي وخرجت برؤية استراتيجية موحدة لكافة أجهزة الدولة، موضحاً أن المشاركة جاءت في وقتها وتحمل في طياتها الكثير، مشيراً إلى أن القمة أتاحت فرصة للقاءات جانبية قام بها رئيس الوزراء البروفيسور كامل إدريس شملت رئيس البلد المضيف زيمبابوي، والرئيس الكيني وليم روتو، ورئيس زامبيا، والسكرتير التنفيذي لمنظمة الكوميسا والعديد من رؤساء الوفود، مبيناً أن هذه اللقاءات ركزت على تطوير وتعزيز سبل التعاون بين السودان وهذه الدول.

وأكد وزير الخارجية أن السودان ومع شركائه من الأشقاء الأفارقة يستطيع أن يتكامل في كثير من مناحي الحياة التجارية والصناعية والاقتصادية بالاستفادة من الميزات التفضيلية لبعض الدول في هذه المنظومة.