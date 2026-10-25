العودة الطوعية تفوّج (4000) من طلاب التعليم العام وأسرهم من مصر إلى السودان

تم يوم السبت تفويج الدفعة الأخيرة من طلاب التعليم العام والمعلمين وأسرهم من مصر إلى السودان؛ حيث بلغ عدد المفوجين عبر الحافلات (البصات) منذ بداية العمل حتى الآن (4000) شخص.

​وقال رئيس لجنة العودة الطوعية، المهندس محمد وداعة، إنه انطلق اليوم السبت (25) بصاً تحمل على متنها (1225) من طلاب التعليم العام ومنسوبي الخدمة المدنية وأسرهم، مبيناً أنه تم تخصيص خمسة بصات لطلاب التعليم العام وأسرهم.

​وأضاف وداعة، في تصريحات صحفية بمنطقة مغادرة البصات بالمطبعة بالقاهرة، أن التفويج شمل اليوم بعض مؤسسات الدولة، ومنسوبي الإذاعة والتلفزيون، والسلطة القضائية، ووزارتي الثروة الحيوانية والعدل، وديوان الحسابات، والطيران المدني، إلى جانب سكان بعض المناطق ومنها: الجريف شرق، والشيخ الياقوت، وود مدني.

​وأبان أن التركيز خلال هذه الفترة ينصب على منسوبي الخدمة المدنية ليتمكنوا من مزاولة عملهم بالمؤسسات الخاصة بهم وفقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء مؤخراً، مؤكداً أن عودة تلك الفئات تمثل خطوة مهمة للاستقرار الأسري الذي يسهم بدوره في تحقيق التنمية المجتمعية.

​وذكر أن ترحيل طلاب التعليم العام والعالي سيتواصل أيضاً عبر “لجنة الأمل”، ولكن بصورة فردية خلال هذه الفترة.