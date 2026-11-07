6 من أصول عربية في الكونغرس الأمريكي.. ماذا نعرف عنهم؟

شهدت انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي لعام 2026 فوز سياسيين من أصول عربية بمقاعد في مجلسي الشيوخ والنواب.

والثلاثاء الماضي جرت الانتخابات على جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعداً، إلى جانب 35 مقعداً من أصل 100 مقعد في مجلس الشيوخ، وهو الغرفة الثانية للكونغرس الأمريكي، فضلاً عن انتخابات لاختيار حكام في 36 ولاية.

واستعرض تقرير بموقع الجزيرة نت أبرز المعلومات عن السياسيين من أصل عربي الفائزين في انتخابات الكونغرس الأخيرة.

1- عبد الرحمن السيد

يعرف بلقب “عبدول”، ولد عام 1984 في جنوب شرق ولاية ميشيغان الأمريكية، ونشأ في أسرة من المهاجرين المصريين. تلقى تعليمه في مدارس الولاية الحكومية.

جمع في مسيرته الأكاديمية بين العلوم السياسية والطب والصحة العامة؛ فحصل على البكالوريوس في علم الأحياء والعلوم السياسية من جامعة ميشيغان بمرتبة الشرف، ثم نال منحة رودس لمتابعة دراساته في جامعة أكسفورد، حيث حصل على الدكتوراه في الصحة العامة.

درس في جامعة كولومبيا، وحصل على درجتي الطب والدكتوراه في علوم الصحة العامة، ضمن برنامج تدريب العلماء الطبيين التابع للمعاهد الوطنية للصحة الأمريكية، ونال زمالة بول وديزي سوروس للأمريكيين الجدد.

بدأ مسيرته السياسية عام 2018، حين خاض الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لمنصب حاكم ميشيغان، وحل ثانياً بأكثر من 340 ألف صوت.

وفي 17 أبريل 2025، أعلن ترشحه لانتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية ميشيغان، وفاز في أغسطس 2026 بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، متقدماً على النائبة هيلي ستيفنز، ليخوض الانتخابات العامة في مواجهة الجمهوري مايك روجرز.

وفي 4 نوفمبر 2026، أعلن السيد فوزه على روجرز بمقعد ولاية ميشيغان في مجلس الشيوخ، ليصبح، أول مسلم يُنتخب لعضوية المجلس.

2- دارين لحود

وُلد ونشأ في مدينة بيوريا بولاية إلينوي، ينحدر من أصول لبنانية، وحصل على البكالوريوس من كلية لوراس، ثم نال شهادة القانون من كلية جون مارشال للقانون بجامعة إلينوي في شيكاغو.

يمثل لحود الدائرة الانتخابية السادسة عشرة في مجلس النواب الأمريكي. دخل المجلس يوم 17 سبتمبر 2015، عقب فوزه في انتخابات خاصة، وأُعيد انتخابه في نوفمبر 2024 لولاية كاملة خامسة.

ومثّل لحود الدائرة الثامنة عشرة بين عامي 2015 و2023، قبل انتقاله إلى الدائرة السادسة عشرة إثر إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية، التي تمتد على 21 مقاطعة في وسط الولاية وشمالها الغربي.

وقبل دخوله الكونغرس، شغل عضوية مجلس شيوخ ولاية إلينوي بين عامي 2011 و2015، وعمل أكثر من 9 سنوات في مجال الادعاء العام.

وتولى بين عامي 2001 و2006 منصب مساعد المدعي العام الأمريكي في لاس فيغاس، واختير رئيساً لقسم الادعاء في قضايا الإرهاب، كما عمل في الادعاء العام بمقاطعتي كوك وتازويل، قبل أن يمارس المحاماة في بيوريا.

ويشغل لحود عضوية لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب منذ عام 2018، ويرأس لجنتها الفرعية المعنية بالعمل والرعاية الاجتماعية، كما يشارك في اللجنة الفرعية للتجارة. وسبق أن عُيّن في لجنة الاستخبارات الدائمة عام 2021، واللجنة المختارة المعنية بالحزب الشيوعي الصيني عام 2022.

3- إلهان عمر

وُلدت يوم 4 أكتوبر 1982 في العاصمة الصومالية مقديشو، ونشأت في كنف والدها وجدها. ومع اندلاع الحرب الأهلية في الصومال عام 1991، غادرت أسرتها البلاد ولجأت إلى مخيم للاجئين في كينيا، حيث أمضت أربع سنوات، قبل حصولها على حق اللجوء في الولايات المتحدة عام 1995. واستقرت الأسرة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا عام 1997.

حصلت عمر عام 2011 على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والدراسات الدولية. وبدأت نشاطها العام بمرافقة جدها مترجمةً في المؤتمرات الحزبية المحلية، ثم انخرطت في العمل الطلابي والمجتمعي، وعملت في مجال التثقيف المجتمعي بجامعة مينيسوتا، إلى جانب نشاطها في حزب الديمقراطيين والعمال والمزارعين.

دخلت المعترك السياسي الانتخابي عام 2016، حين فازت في 8 نوفمبر بمقعد في مجلس نواب ولاية مينيسوتا، لتصبح أول امرأة مسلمة محجبة تُنتخب لعضوية مجلس تشريعي على مستوى الولايات الأمريكية.

وفي عام 2018، فازت بمقعد الدائرة الخامسة في ولاية مينيسوتا بمجلس النواب الأمريكي، وأدت اليمين الدستورية في يناير 2019، لتصبح أول لاجئة أفريقية تصل إلى الكونغرس، وإحدى أول امرأتين مسلمتين تُنتخبان لعضويته، كما كانت أول امرأة ذات بشرة سمراء تمثل ولاية مينيسوتا في المجلس.

وحافظت عمر على مقعدها في انتخابات عامي 2020 و2022، ثم فازت بولاية جديدة عام 2024 بعد تغلبها على منافستها الجمهورية داليا العقيدي. وأُعيد انتخابها مجدداً في نوفمبر/تشرين الثاني 2026، لمواصلة تمثيل الدائرة الخامسة في ولاية مينيسوتا.

4- رشيدة طليب

وُلدت يوم 24 يوليو 1976 بمدينة ديترويت في ولاية ميشيغان، لأسرة أمريكية من أصول فلسطينية، إذ ينحدر والدها من بلدة بيت حنينا شرق القدس، فيما تعود أصول والدتها إلى قرية بيت عور الفوقا في محافظة رام الله بالضفة الغربية.

درست في مدرسة ساوث ويسترن الثانوية، ثم حصلت على البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة وين ستيت عام 1998، ونالت درجة الدكتوراه في القانون من كلية كولي بجامعة ويسترن ميشيغان عام 2004. وعملت محامية، إلى جانب نشاطها في مجالي العمل الاجتماعي والبيئي.

بدأت طليب مسيرتها السياسية عام 2008، حين فازت بمقعد في مجلس نواب ولاية ميشيغان، لتصبح أول امرأة فلسطينية مسلمة تشغل هذا المنصب في الولاية. وشغلت عضوية المجلس ثلاث فترات، قبل أن تعمل في مركز “شوغر” للقانون المعني بالعدالة الاقتصادية والاجتماعية.

وفي انتخابات نوفمبر 2018، فازت بمقعد الدائرة الثانية عشرة في ولاية ميشيغان بمجلس النواب الأمريكي، لتصبح أول امرأة فلسطينية أمريكية مسلمة تدخل الكونغرس. وأدت اليمين الدستورية في يناير 2019، مرتدية الثوب الفلسطيني التقليدي، كما أدت القسم على نسخة من القرآن الكريم باللغة الإنجليزية تعود إلى عام 1734.

وأُعيد انتخاب طليب لعضوية المجلس في انتخابات 2020 و2022 و2024، ثم فازت بولاية جديدة في نوفمبر 2026، مواصلة تمثيل الدائرة الثانية عشرة.

وفي نوفمبر 2023، صوّت مجلس النواب الأمريكي على توجيه اللوم إليها، بأغلبية 234 صوتا مقابل 122، بسبب تصريحاتها بشأن الحرب على غزة، متّهماً إياها بترويج معلومات مضللة وتبني شعار “فلسطين حرة من النهر إلى البحر”.

5- أبراهام حمادة

أبراهام “آبي” حمادة عضو في مجلس النواب الأمريكي عن ولاية أريزونا، وينحدر من أصول سورية. وُلد في شيكاغو يوم 15 مايو 1991، لأبوين سوريين، وتحمل والدته الجنسية الفنزويلية. انتقلت أسرته لاحقاً إلى أريزونا، حيث نشأ ودرس القانون في جامعة أريزونا.

وبعد حصوله على شهادة في القانون، عمل حمادة مدعياً عاماً في مقاطعة ماريكوبا. التحق حمادة بالجيش الأمريكي عام 2010، وعمل ضابط استخبارات في قوات الاحتياط، وترقى إلى رتبة نقيب.

بدأ مسيرته السياسية في نوفمبر 2021، بإعلانه الترشح لمنصب المدعي العام لولاية أريزونا. وحصل في يونيو 2022 على دعم الرئيس دونالد ترامب، وفاز بترشيح الحزب الجمهوري، قبل أن يخوض الانتخابات العامة، ثم عمل مدعياً عاماً في مقاطعة ماريكوبا.

وفي الكونغرس، يشغل حمادة عضوية لجنة القوات المسلحة ولجنة شؤون المحاربين القدامى بمجلس النواب، ويشارك في قضايا الأمن القومي وحماية أفراد القوات المسلحة ورعاية المحاربين القدامى.

سياسياً، عُرف بدعمه للرئيس ترمب وتأييده المعلن لإسرائيل، كما يركز في خطابه على تعزيز الأمن القومي والحفاظ على الحريات.

6- آدم الحموي

وُلد في مصر، وانتقل مع أسرته إلى الولايات المتحدة عندما كان عمره سبعة أشهر، ونشأ في نيوجيرسي. التحق بالحرس الوطني للجيش الأمريكي عام 1989، وتخرج في جامعة روتغرز عام 1991 بتخصص علم الأحياء، ثم حصل على شهادة الطب من كلية نيوجيرسي الطبية عام 1996، وتخصص في الجراحة العامة والتجميلية والترميمية. كما نال درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة روتغرز عام 2018.

خدم حموي في الجيش الأمريكي منذ عام 2003 حتى تقاعده عام 2011 برتبة مقدم، وعمل جراحاً عسكرياً في العراق عام 2004، شارك في بعثات طبية إنسانية إلى مناطق النزاعات والكوارث، بينها البوسنة والسودان ولبنان وسوريا وهايتي.

وكان قطاع غزة إحدى أبرز محطات مسيرته الإنسانية والسياسية؛ إذ شارك في بعثات طبية عامي 2024 و2025، وعالج مصابين أثناء حرب الإبادة على القطاع، بينهم أطفال تعرضوا لإصابات خطيرة وبتر أطراف.

وأثناء إحدى هذه البعثات، عمل في مستشفى غزة الأوروبي بخان يونس، وواجه مع فريقه صعوبات في توفير المستلزمات الطبية ومغادرة القطاع عقب إغلاق معبر رفح. وبعد عودته إلى الولايات المتحدة، نقل شهادته عن الأوضاع الإنسانية في غزة إلى مسؤولين وأعضاء في الكونغرس.

ودفعته هذه التجربة إلى الانخراط في العمل السياسي، إذ انتقد الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل ودعا إلى وقفه، وفرض قيود على تصدير الأسلحة إلى الدول المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان.

فاز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في يونيو 2026، متقدماً على 12 منافساً، بدعم شخصيات تقدمية بارزة، بينها السيناتور بيرني ساندرز والنائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، إضافة إلى السيناتورة تامي داكوورث.

وفي الانتخابات العامة التي جرت في نوفمبر 2026، فاز على منافسه الجمهوري غريغ ميلي، محققاً نحو 74.8% من الأصوات وفق النتائج الأولية، ليصبح أول مسلم يمثل ولاية نيوجيرسي في مجلس النواب، على أن يبدأ ولايته في يناير 2027.

الشرق القطرية