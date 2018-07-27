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سياسية

2018/07/27

2018/07/27


(المغتربين) ينظم مؤتمر تقويم التعليم للاتصال والإعلام



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تنظم إدارة نقل المعرفة بجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج مؤتمر تقويم التعليم الأكاديمي للاتصال والإعلام ، برعاية وزير مجلس الوزراء القومي أحمد سعد عمر وذلك في الفترة من 29 -31 يوليو الحالي بدار الشرطة ببري .

وقال الدكتور عثمان حسن عثمان مدير إدارة نقل المعرفة بجهاز المغتربين في تصريح لـ(سونا) إن هذا المؤتمر يأتي بالتنسيق مع مجلس الخبراء والعلماء السودانيين بالخارج – قطاع الإعلام،

مشيرا إلى أن الجلسة الافتتاحية سيخاطبها كل من السيد أحمد سعد عمر وزير مجلس الوزراء و الدكتور كرار التهامي الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج والدكتور محمود قلندر رئيس قطاع الإعلام بمجلس الخبراء والعلماء بالخارج .

كما يتضمن المؤتمر خلال أيام انعقاده الثلاثة عددا من الجلسات العلمية التي تتناول قضايا التعليم الأكاديمي والإعلام بجانب المنتديات المصاحبة للمؤتمر والتي تتمثل في منتدى ” واقع الصحافة بين القانون والمسئولية المهنية والحرية الصحفية ” ومنتدى “مؤسسات الإعلام الموضوعية الصحفية والمهنية .. رؤى ومقاربات “، بجانب أمسية ختامية بجهاز المغتربين يتم فيها تكريم بعض الرموز من الإعلاميين .

سونا

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1 التعليقات

    1. 1
      Mohammed

      2018/07/27 at 9:41 م (UTC 3) رابط التعليق

      والله الزول دا فاقع مرارتي عدييييل كدا
      لم أشوف صورته بصاب بي غثيان
      عالم شغاله بلع ولعب ع الدقون وتتاجر بي قضية المغتربين…
      حسبي الله ونعم الوكيل

      الرد

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