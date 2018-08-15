السودان يمتاز يموقع استراتيجي لدول الكوميسا

امتدح الأستاذ عبد الله زكريا إدريس المدير العام لمركز العالمي للدراسات الإفريقية الدور المحوري الذي يلعبه السودان في السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا ) ومشاركته في عدد من مكاتبها التنفيذية . وأشار زكريا لدى مخاطبته ورشة حول عضوية السودان في الكوميسا التي نظمها المركز العالمي للدراسات الإفريقية اليوم بقاعة مركز دراسات المستقبل، أشار للموارد والإمكانات المتعددة التي يمتاز بها السودان خاصة الموقع الاستراتيجي الذي يعد معبرا لعدد من دول المنظمة . من جانبه أكد د. أحمد المفتي الخبير القانوني أهمية مواءمة التشريعات والقوانين مع الكوميسا، مشيرا إلى الاهتمام بالجوانب الفنية للاستفادة من التكتلات الإقليمية للاستفادة من التبادل التجاري الذي تتيحه هذه التكتلات .
ودعا الدكتور عبد الله الرمادي الخبير المصرفي للاستفادة الكاملة من الكوميسا وتغطية دولها من المنتجات السودانية وأكد ضرورة الاهتمام بتطوير نوعية المنتجات السودانية للمنافسة في أسواق الإقليم بجانب الاهتمام بتطوير التدريب المهني بصفة عامة خاصة الإرشاد الزراعي والتدريب على تجهيز اللحوم والجلود والمنسوجات وكافة الصناعات التحويلية .
وأشار الرمادي إلى أهمية إنشاء مجلس أعلى للاقتصاد يقوم بوضع الاستراتيجيات الاقتصادية داخلية وخارجية وفق الحاجة وخاصة للتكتلات الإقليمية، داعيا إلى زيادة رفع الوعي لدى القطاع الخاص حول عمليات التجارة الدولية ورفع كفاءة المؤسسات المختصة بالصادرات .
إلى ذلك أكد الدكتور محمد الناير الخبير الاقتصادي حتمية الدخول في التكتلات الإقليمية، مبينا أن العالم أصبح في شكل تكتلات في جميع المجالات، مشيرا إلى أهمية أن يكون السودان عضوا فاعلا في منظمة الكوميسا للاستفادة من إمكاناته المتعددة، داعيا القطاع المصرفي للتكامل والاستعداد للمرحلة المقبلة خاصة في ظل التكتلات الإقليمية .
سونا.