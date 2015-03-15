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انا اريد منحه ماجستير تقانة معلومات
السلام عليكم ورحمة الله
ارجوا منكم التكرم لطلبة اعلاه
بخصوص منح ماجستير تقانة معلومات
خريج جامعة افريقيا العالمية
الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا…الذين يشيطنون ترك هم نفس العقلية التي زمرت لاتفاقية جوبا المعطوبة وبررت دخول المليشيات الخرطوم وعزت تدفق اهاليهم وحصارها العاصمة بالحق المستحق..هم نفسهم الذين يعرفون لماذا اصبح الجنجويدي الذي افترس المليشيات صديقها وحاميها والموقع علي الاتفاقية وعلي شماله منهم ويمينه منهم وكما كل المنصة المقابله بالدرجة التي ادهشت الوسيط الجنوبي الفرحان بنجاح الغاية ويصرخ وقعوا فما انتم إلا من بعض ومارحل إلا الغريب..فاخذوا كل غربهم ونص الحكومة فلم يصرخ في وجههم سوي الشرق قائلا..حسنا فما انتم أهل لترسموا لنا مسار… واطالب بحق الشرق في التنمية..واعادة النظر في مفوضية شئون اللاجئين التي تلعب بالوطن والوطنية وانها لرؤيا زعيم وطني يشهد تجنسا رعاه الغرب وجني ثماره ولكن الشرق شرق..ويوم اللقاء كيف سعي وكيف بالسيف تحدي المدفعا…كان هذا سقف مطالبه الرجل الذي ابا أن يولع الشرق يوم ناشته الانقاذ في ثغرنا الباسم …فالانتماء لم تمنع بولادا العصيان ولا خليلا الغزو برغم الفارق فالناظر انصاري بالميلاد ودابت بيوتات كهذه مصانعة الأنظمة فهي زعامات اهلية رهينة بتحقيق المصالح فمابالها العبث بالارواح فالانظمة ولا سيما الهوجاء لا تعرف المزاح مع من يناوئ بالرصاص حتي ولو جعل اهله دروعا بشرية ولاذ بالجخاخيين والمدارس ومخبمات اللاجئين ومااكثرها بالشرق واوسعها..ولكنه زعيم ويعرف عار تجارة المآسي للحصول علي الاغاثات ومنح اللجوء السياسي..واهل الشرق ارضهم عرضهم ولا هم بسواح ولا كنابي اختراق لاراضي الغير وأمزجة نزوح وهمبته!! لقد رفع الآن الزعيم سقف مطالبه مصاحبة ببعض مظاهر مايقدر عليه..وكانه يقول استهونتوني…وصاحب الحاجة ارعن وتلبسه الخطأ نلحقه قيل أن تتلبسه الخطيئة فالرجل محاصر باقليات متحالفة لتجد موطئ اقدام لجحافل تماماً كما حدث في الغرب..من حقه الصراخ فغيره تكوزن واستوزر.وملأ السيادي وخاصص الوزاري كما يريد بكلفة البندقية…ترك مخطىء في قفل الطريق . ومخطىء في حصار الميناء وكذلك مطالبته الغاء لجنة ازالة التمكين.ويحاسب عليها..ولكنه مصيب في المطالبة بالعدل والمساواة بين الشرق والغرب وشمالا ووسطا وعلي أقل تقدير.االينوا جانبه ولا تستعدوه!!فهو لم يحرق مطارا ويغزوا ديارا ليقتسم السلطة والثروة!!مالكم كيف تحكمون،،،،،،،!!
يدفع المغادر في اشكيت رسمين هما
75 لمحلية وادي حلفا وهذه يتم تحصيلها بدون مشاكل او تلاعب
والرسم الاخر هو
50 جنيه
لوزارة النقل الاتحادية رسوم عبور افراد او شيء شبيه من هذا المسمى
تقوم الموظفة بتحصيل خمسين جنيه من كل شخص ثم يتم اصدار ايصال جماعي بعدة نسخ
يحتوي في الاعلى اسم شخص واحد
وفي اخر الايصال بند ملحوظة باسماء المرافقين
غالباً لا يكونون من اسرة واحدة بل عشوائيا حسب القدوم للشباك
التلاعب يتم بان يتم تحصيل خمسين جنيه من كل مواطن
ثم كتابة ايصال جماعي يحوي اسم مواطن في الاعلى واسماء اربعة مثلا كمرافقين في خانة الملاحظات
بعدها يتم فقط تسجيل رسوم اربعة اشخاص في الايصال بدلا من الخمسة الذين يشملهم الايصال وهم شخص في الاعلى واربعة في خانة المرافقين
تتكرر العملية يوميا ونرجو ايقافها
قال الشاعر :
وظلم ذوي القربى أشد مضاضة *** على النفس من وقع الحسام المهنّد
اتمنى أن تصل هذه الرسالة المختصرة للقائمين على الموقع
إلى الأخوة المحترمين القائمين على هذا الصرح الصحفي الكبير (موقع النيلين المحترم) و على رأسهم الأخ محمد عثمان وفقه الله لكل خير ،
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أما بعد،
فعندي شكوى و عتبٌ عليكم ،
يعلم الله انني وجدت في منبركم حريةً و فسحةً لم أجدها في كثيرٍ من المواقع …بل انني لم أجد احرص منكم على مراعاة شعور اخوانهم المسلمين و إن كان لنا و لكم بعض الشطحات و هذه طبيعةٌ بشرية نسأل الله أن يغلبنا و إياكم عليها آمين
حتى اختصر و لا أطيل، فمثل هذه الصور التعبيرية هي ما جعلني أطلق موقع قناة العربية بالثلاثة و أن اقاطعهم إلى الأبد إن شاء الله !!!!
فعتبي، و هو في محله إن شاء الله، هو على ربط النقاب (و الذي يمثل شعيرةً إسلاميةً ثابتة ) بالتنظيمات السياسية و الجماعات التكفيرية الضالة كما في هذا المقال ! مثل ما تفعل القنوات الصهيونية و الأمريكية كقناة فوكس نيوز و قناة (MSNBC) و CNN و ABC ألخ ألخ ألخ على مواقعها الرسمية …
فأنتم صحفيون و تعلمنا منكم أن “الصورة بألف كلمة” !!!
و السؤال هو ، هل يصلح أن نضع صورة مصحف أو صورةً لصحيح البخاري أو صورة لامرأة محجبة من دون نقاب ؟ فهذه الجماعات تدعي أنها تقرأ من المصحف و صحيح البخاري…. أليس هذا ترسيخٌ للتشويه و الظلم الذي نعاني منه في الغرب لديننا و ثوابتنا و من بعض الفئات الليبرالية و العلمانية في بلادنا أيضاً ؟
اخوتي الكرام ، أما و قد صرت متابعاً مخلصاً لهذا الموقع و أتمنى أن يصلح الله الحال فأرجو من القائمين ، فضلاً و ليس أمراً أن يقومو بالتجاوب معي و لو مرةً واحدة تجاوباً إيجابياً ، و إن كانت لكم ملاحظةٌ علي فأنا رهن اشارتكم ….
مشكورين مأجورين و غير مأمورين
جزاكم الله خير الجزاء و بارك الله فيكم و بكم
أخوكم المحب و متابعكم ألمخلص و أخوكم في المواطنة
نمر الجزيرة
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
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التوقيع:
الصارم البتار على أهل الشرك و الأشرار !!!
قال الأخ زول (حفظه الله) :
قل اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كل يوم عشر مرات صباحا ومساءا تدرك شفاعه النبي محمد صلى الله عليه وسلم باذن الله !!! شفاعه مضمونه 100% لا شق ولاطق ان شاء الله لان شفاعه الصالحين غير مضمونه
ليس دفاعاً عن وزير المالية ومحافظ بنك السودان ولكن !!! لقد تابعت عبر صحيفة الانتباهة عدد السبت 27 اغسطس 2016م بإن هناك أكثر من 80 برلمانياً من بينهم وجوه بارزة فى الوطنى وزراء مالية اتحاديين وولائين قاموا بجمع توقبعاتهم لعقد جلسة طارئة للبرلمان لمناقشة ماوصفوه بالإنهيار الشامل لمنظومة الإقتصاد السودانى وهدد البرلمانيون باتخاذ إجراءات من بينها المطالبة بإقالة وزير المالية ومدير بنك السودان حال عدم اتخاذ التدابير العاجلة لتوفير العملات الصعبة لمحاصرة ارتفاع الأسعار ولكن فى تقديرى أن الأزمة الحالية للاقتصاد تحتاج لمجلس من أهل الخبرة فى الاقتصاد يعاون الوزير فى وضع الخطط وعلى الوزير التنفيذ وأن تكون للمجلس الحاكمية على الجهات ذات الصلة وألا يشترط فى عضوية المجلس الإنتماء للحزب الحاكم أو غيره أى مجلس كفاءات وطنية وأتمنى أن يدعم البرلمان هذه الفكرة ويؤطر لها بالقوانين الداعمة للفكرة والله نسأله التوفيق والسداد حافظ مهدى محمد مهدى معلم بمرحلة الأساس كوستى موبايل 0121098670
ثم ماذا بعدإرجاع د. غلام الدين عثمان فشل الإسكان بالنيل الأبيض لأسباب سياسية ؟؟!! لقد نقلت إلينا الأجهزة الإعلامية التصريح المنسوب للدكتور غلام الدين عثمان الأمين العام للصندوق القومى للإسكان بخصوص فشل الإسكان بولاية النيل الأبيض وأرجع ذلك الفشل للولاية وقال إنها هزمت الفكرة ووجه إنتقادات حادة لها وكان هذا التصريح خلال اللقاء التنويرى الأول لوزراء التخطيط العمرانى بالولايات الذى عقد يوم السبت 3 إغسطس 2016م والسؤال الكبير ماذا نفعل نحن المسنفيدون من الإسكان بعد أن خاب رجاؤن بعد سنوات من الأمل الزائف الذى بدده الآن د. غلام الدين تماماً إننا نرفع الأمر إلى رئاسة الجمهورية لتضع حداً لهذه المهزلة وذلك بأن يكمل صندوق الإسكان بالنيل الأبيض مع حكومة الولاية نواقص الإسكان أن تبنى أسوار المنازل التى إنهارت بسبب الخريف وأن تحل مشكلة المياه نهائياً و الإسكان حالياً ليس به مياه بعد توقف التنكر الذى كان يملأ حوض شبكةالمياه المحلية وأصبح شراء الماء من أصحاب كوارو الماء مكلف مادياً وكلتا أمل حتى نعود أدراجنا إليه بعد أن أرهقنا الإيجار ودمتم حافظ مهدى محمد مهدى مستفيد من إسكان المشير عمر البشير بكوستى موبايل 0121098670
هذه صفحة مراسلة يا سيادتكم
أعربت وزارة الخارجية السعودية، الاثنين، عن إدانتها بأشد العبارات للاعتداءات السافرة التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، لحرمة المسجد الأقصى الشريف، ولأمن وسلامة المصلين، وما أسفرت عنه هذه الأعمال الهمجية من سقوط عدد من الضحايا بما في ذلك من الأطفال ان هدا الاعراب السعودي انما هو من المغالطات المعروفة عن السعودية دائما لدى الحكومات والشعوب الاسلامية والعربية والغربية حيث ان السعودية لديها علاقات خفية مع الكيان الصهيوني المحتل للقدس والمسجد الاقصى في فلسطين منذ زمن بعيد حيث ان هناك مخابرات صهيونية تعمل ضمن الجيش السعودي بجنسيات امريكية ومنهم يتغن اللغة العربية وعن ادانة السعودية بأشد العبارات للاعتداءات السافر على حرمة المسجد الاقصى الشريف وعلى المصلين ما هو الا خدعة سعودية لإرضاء الفلسطينيين فقط وهناك بعض الفلسطينيين يعرفون ذلك الامر والسعودية لديها معتقلين فلسطينيين من حماس والنصرة ولو ان السعودية كما تدعي انها تدين بشدة الأعمال الهمجية من سقوط عدد من الضحايا لأفرجت عن المعتقلين لديها من الفلسطينيين ليدافعوا عن فلسطين والمسجد الاقصى وشعبهم المستهدف لكن الحكاية كذب في كذب.
أسباب تدنى التعليم هى …..وطرق المعالجة هى ….. لقد تابعت التصريح الذى أدلى به داخل قبة البرلمان الأستاذ . عبدالباسط سبدرات وزير التعليم العام الأسبق ومهندس السلم التعليمى الحالى ( ثمانية _ ثلاثة ) والذى إرجع فيه تدنى التعليم للمعلم . وهذا التصريح أغضب قطاع واسع من المعلمين وفى تقديرى أن الأسباب عدة أهمها غياب الرؤية الواضحة لكل مرحلة من المراحل التعليمية بل لكل حلقة من الحلقات وتأ طير ذلك بمنهج يناسب كل مرحلة من المراحل التعليمية و كل حلقة من الحلقات وعدد كافى من المعلمين المدربين وعدد مناسب من التلميذ فى كل فصل وبيئة مدرسية جيدة من حيث المبانى وغيرها وإجلاس وكتاب لكل طالب وأن تكون هنالك فترة لتجريب المنهج وتستمر المتابعة للمنهج للعملية التعليمية برمتها من قبل الوزارة الأتحادية ولكن الذى حدث أن المنهج لم يجرب وهو به الكثير من الملاحظات من حيث مناسبته للتلميذ فهو يحتاج لحذف و أضافة وإعادة ترتيب لبعض أجزاءه و هنالك إزدحام بالفصول وقلة فى الإجلاس والكتاب المدرسى والمعاهد التى كانت تقوم بالتدريب الكافى إلغيت و توجد بعض المعاهد ذات التدريب القصيروهو من فترة إلى أخرى وهى تدرب بعض معلمى الحلقة الأولى وهم ينحصر عملهم فى الصف الأول فقط فى أغلب الأحيان لقلتهم أما الحلقة الثانية والثالثة فالتدريب لها نادر جداُ بمعاهد التدريب الحالية وأما خريجى كليات التربية فينحصر عملهم فى الصف الثامن وبعض الفصول الكبيرة ( السابع _ السادس _ الخامس ) وهذا يرجع لتخصصهم إذاُ هنالك خلل فى التدريب فى الصفوف من الثانى إلى الرابع وهذا هى الصفوف المهمة بالإضافة للصف الأول فى تعلم القراءة والكتابة ولن ينصلح حال أى طالب وصل إلى الصفوف الكبيرة وهو فاقد لمهارتى القراءة والكتابة فى الختام أرجو ينصلح حالنا وحال تعليمنا والله نسأله التوفيق والسداد حافظ مهدى محمد مهدى معلم بمرحلة الأساس بوحدة كوستى موبايل 0121098670
الاخوة بموقع النيلين
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ،
كنت أتواصل معكم بإستمرار ووجدنا منكم كل الترحيب والتقدير حيث أنكم تؤمنون برسالتكم وتقديم ما هو مفيد وليس لديكم تصنيف سياسى أو حزبى ولكن فى الفترة الأخيرة تغيرت سياستكم . أمل أن أكون مخطىء فى ذلك . أتمنى توضيح الأسباب . مع خالص تحياتى وتقديرى لكم .
أخوكم عمر الشريف
بناء وإعادة تاهيل مدرسة أبوشريف الأساسية بنين بكوستى نموذج لجهد شعبى أتى أكله تحفظ الذاكرة الجمعية للشعب السودانى الكثير من المبادرات الرسميةو الشعبية التى أتت أكلها ومن هذه المبادرات مبادرة مدير مدرسة أبوشريف الأساسية بنين بكوستى الأستااذ . يوسف عبدالله والتى أعلنها فى مطلع هذا العام الدراسى 2016 _2017 م وهى رغبته فى بناء فصلين ومكتبين وإعادة تأهيل الفصول القائمة وبناء سور للمدرسة وأشياء أخرى وقد وجدت المبادرة الإستجابة من مجلس الأباء وأولياء الأمور وقاموا عبره ببناء فصل وإلتزم أبناء حى أبوشريف بالمملكة العربية السعودية عبر قائد المجموعة (خالد المنا ) بإكمال باقى بنود المبادرة وبالفعل شيدواالفصلين والمكتب وإعادوا تأهيل الفصول القائمة وبنوا سور للمدرسة ( 100 متر طول و60 متر عرض ) أى تبلغ مساحته 6000 متر مربع وهو السور الأكبر المشيد فى مرحلة الأساس بمدينة كوستى ووعدت المجموعة بتأثيث المكتبين وجلب المزيد من الإجلاس للتلاميذ وقد إعتمدت إدارة المرحلة بكوستى عبر إدارة الإمتحانات بالولاية المدرسة مركزاُُ لإمتحانات مرحلة الأساس وعندما زار معتمد محلية كوستى الأستاذ . أحمد الطيب الشفيع المدرسة أعلن إعجابه بالطفرة التى حدثت بالمدرسة ووعد بردم المدرسة وبناء مسرح بها وقال إنها اصبحت لوحة معمارية راقية . حافظ مهدى محمد مهدى معلم بوحدة كوستى لمرحلة الأساس موبايل 0121098670
نتاليا يعقوب _ سمارى سر جمالى نتاليا يعقوب ملكة جمال جبال النوبة تتحفنا كل يوم بكلمات ذهبية تدخل قلوب وعقولنا فى آن واحد وتظل بهما إقامة دائمة لما فيها من ثقافة راشدة وفهم عميق للحياة وفى الأيام الفائتة خرجت إلينا بحملة تحمل شعار سمارى سر جمالى وهى حملة لمحاربة الكريمات التى تغير اللون وهى بهذه الحملة أرادت أن تأكد أن الجمال ليس مرتبط بلون معين ( الأبيض مثلاً) فالله سبحانه وتعالى هوالذى يعطى الجمال فالجمال موجود فى كل الألوان وكذلك القبح والشئ الثانى الذى أرادت أن إيصاله من حملتها تلك أن هذه الكريمات مضرة بالبشرة وتسبب الكثير من الأمراض والشئ الثالث الذى أرادت إيصاله هوأهمية عدم الشعور بالدونية أمام أصحاب الألوان الأخرى تأتى هذه الحملة والمسلمون يحتفلون بمولد الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة صاحب الرسالة الخاتمة والمرسل للناس كافة فى الختام تحياتى لهذه الفتاة الأبنوسية حافظ مهدى محمد مهدى معلم بوحدة كوستى لمرحلة الأساس موبايل 0121098670
الإنترنيت الآمن للأطفال لقد تابعت عبر إذاعة أم درمان حلقة من أحدى البرامج الإذاعية و كانت الحلقة بكاملها تتحدث عن قيام الإتحاد الدولى للإتصالات بالتنسيق مع الهيئة القومية للإتصالات بالسودان بإقامة دورة تدربية لطلاب إحدى المدارس النموذجية بجزيرة توتى بالخرطوم عن الإنترنيت الآمن والهدف من الدورة هوتدريبهم على البحث الآمن فى الإنترنيت حماية لهم من المواقع المفسدة للأخلاق وتدريبهم على التعامل مع الإبتزاز الذى أصبح ظاهرة عالمية و لقد تابعت عبر قناة لإحدى الدول العربية تعريف لمعنى الإبتزاز عبر الإنترنيت هو قيام المبتز ( ذكر أو أنثى ) بخداع الضحية (ذكر أو أنثى ) بالحب وفى مرحلة ما تبدء الضحية التعرى للمبتز بإثارة من المبتز ويحتفظ المبتز بالصور ويهدد الضحية بالنشر ويحصل المبتز على مبلغ من المال يحول إليه بطريقة ما وقد يكون المبتز فى دولة غير دولة الضحية و على الأباء والأمهات متابعة الأبناء أتمنى أن تستمر هذه الدورات وتصل إلى جميع أنحاء السودان حماية لأطفالنا من المواقع الأباحية ومن الإبتزاز حافظ مهدى محمد مهدى معلم بمرحلة الأساس بوحدة كوستى موبايل 0121098670
سؤال برئ لرئيس النقابة العامة لعمال التعليم العام بالنيل الأبيض
هل نقابتكم تابعة لحكومة النيل الأبيض أم ماذا ؟؟!!!
الشئ المعروف للعامة والخاصة أن النقابات تمثل منسوبيها لدى الجهات الحكومية فى المطالبة بحقوقهم وتكون العلاقة بينها ومنسوبيها قائمة على الوضوح والشواهد تنفى ذلك ومثال على ذلك التصريح المنسوب لك عبرالإذاعة القومية يوم الأثنين 9يناير2017م الذى ذكرت فيه صرف منسوبيكم لفرق شهر نوفمبر 2016م وفور سماع هذه الإفادة توجه منسوبيكم لمواقع صرفهم فعلموا أن الفرق ناقص علاوة بدل وجبة وهى العلاوة الأكبر وهى لجميع العاملين وتم صرف علاوتى التمثيل وهى للدرجات من الرابعة إلى الأولى والعلاوة الإجتماعية وهى للمتزوجين فقط علماً بأن هذا الفرق مكون من جزء إتحادى وجزء ولائى والجزء الولائى غائب فى هذا الفرق و أايضاً غائب فى فرق شهر ديسمير 2016م والشئ المؤسف أن هذا الفرق وأعنى فرق شهر نوفمبر 2016م وأن مكونه الإتحادى تم إنقاصه ( علاوة بدل وجبة ))ورغم ذلك تقول يا عمر عبدالباقى بأن الفرق صرف دون توضيح أنه ناقص!! السؤال الأهم هل هنالك أشياء أخرى مخفية عنا فيما يخص باقى حقوقنا التى على حكومة الولاىة وهى الجزء الولائى فى فرقى شهرى نوفمبروديسمبر 2016م وباقى فروقات تعديل الهيكل الراتبى فى عام 2013م وعلاوة بدل وجبة الجزء الإتحادى لشهرنوفمبر 2016م وأقول لك أنك تمثلنا ولاتمثل حكومة الولاية فتعامل معنا بوضوح
والله من وراء القصد وهو يهدى لسواء السبيل
حافظ مهدى محمد مهدى
معلم بمرحلة الأساس كوستى
موبايل 0121098670
نفير كوستى الشعبى لدعم الدورة المدرسية ال26
نموذج لجهد شعبى تجاوز العقد السياسية
لقد تداع نفر كريم من أبناء مدينة كوستى عبر خدمة الواتساب لدعم الدورة المدرسية ال26 وذلك بتوفير الوجبات يومياً لضيوف مدينة كوستى من بعثات الولايات وقد شاهدت عبر القناة القومية هذه المجموعة وهى تقدم وجبة الفطور بمدرسة آمنة قرندة الأساسية بنات بكوستى وإستمعت لمقرر النفير الأستاذ. هندى صديق أحمد و هو يتحدث عن النفير وقال إن الفلسفة من هذا التفير أنهم يرون إن هؤلاء الضيوف هم ضيوفهم أى ضيوف على أهل كوستى ويجب إكرامهم وأنهم حرصوا على نجاح هذا النفير بالترويج له لضمان نجاحه وليس مناً أو أذى بالفعل إنداح النفير فى جميع أحياء مدينة كوستى ولقد شاهدت أهل حى القشارات وحى النهضة وحى الرديف وهم يقدمون الزاد فى العرض المصاحب لولايتى جنوب كردفان وشمال دار فور الذى قدم بمدرسة الزهراء الأساسية بنات بكوستى ووقفوا مع مديرة المدرسة حتى فى أيام بروفات بعثة ولاية شمال دار فور ودخلت أسرة مديرة المدرسة الأستاذة كوثر أحمد فى إعداد الزاد وتقديمه وهنالك أمثلة أخرى لهذا التدافع الحميد لمواطن هذه المدينة الشامخة بأهلها وتاريخ هذه المدينة فيه الكثير من صحائف الخير وربما يقول لى قائل أن هذا ديدن أهل السودان ولكنى أقول إن لكوستى تمييز وألق وسحر خاص و الأيام القادمة سوف تكون حبلى يالكثير يإذن الله
حافظ مهدى محمد مهدى
معلم بمرحلة الأساس بوحدة كوستى
موبايل 0121098670
بلوم الغرب يطرب أهل كوستى فى يوم شكرهم
لقد إحتضت دار شرطة النيل الأبيض بمدينة كوستى يوم الثلاثاء24 يناير 2017م الليلة الثقافية الكبرى التى أقامتها محلية كوستى عرفاناً وشكر لأهل كوستى لدورهم الكبير فى إنجاح الدورة المدرسية القومية ال26 والتى كان دور أهل كوستى فيها واضحاً من خلال النفير الشعبى الذى غطى كل ضيوف المدينة من البعثات القادمة من الولايات المختلفة و الحضور المميز للعروض الثقافية والرياضية والمشاهدة للقرية الثقافية وقد أحيى الليلة بلوم الغرب الفنان الكبير عبدالرحمن عبدالله وقدم فى بداية الليلة إغنية قال إنها هدية للدكتور عبدالحميد موسى كاشا لأنه كان من أوائل الزائرين له عندما أصيب بالشلل فى الرياض بالمملكة العربية السعودية منذ سنوات من الآن وتحدث والى الولاية الدكتور كاشا عن دور أهل كوستى وأهل الولاية جميعاً فى إنجاح الدورة المدرسية كما تحدث عن دور الأجهزة الأمنية فى فى إنجاح الدورة المدرسية هذا فقد قضى أهل كوستى وحكومة الولاية ليلة ممتعة سوف تظل عالقة بالأذهان
حافظ مهدى محمدمهدى
معلم بمرحلة الأساس كوستى
موبايل 0121098670
ظلم الأقارب إلى متى ؟!!
دفعنى لكتابة هذا المقال سببين أولهم هو متابعتى الدائمة للبرنامج الشهير المسامح كريم الذى يقدمه الإعلامى الكبير جورج قداحى وآخر حلقة كانت يوم الجمعة 10 فبراير 2017م ولقد تأثرت بها كما تأثر معى من حضر معى تلك الحلقة لأنها كانت حلقة مؤثرة لأنها عرضت لنا حالة صلح بين أب وإبنه بعد قطيعة بسبب إدمان الإبن للسرقة والتى سببت للاب إحراج أمام الجيران وفشلت كل محاولات الأب لإصلاح إبنه وعندما أحس الإبن بأنه أصبح سبة لأسرته قطع هذا الإبن يديه الأولى ثم بعد فترة قطع اليد الثانية على قضبان السكك الحديدية وهذه الفعلة كانت بمثابة القشة التى قصمت ظهر البعير وإنقطعت علاقته بوالده لذا لجأ الإبن لبرنامج المسامح كريم وتم الصلح فى مشهد مؤثر والسبب الثانى لكتابتى هذا المقال هو متابعتى لظلم بعض الناس لأقاربهم ويتمثل ذلك الظلم فى إلصاق التهم وإثارة الكراهية ضد بعض الأقارب بل هنالك ظلم ممنهج يقوده البعض ضد أقاربهم وينقاد البعض لهذا الظلم وتصبح العلاقة بين الأقارب يسودها الغل وتتحول أحياناً إلى قطيعة ويقود هذا الظلم فى أغلب الأحيان الكبار وينقاد الصغار بلا وعى وحكى لى أحد معارفى وهو الآن رجل ستينى بعض ذكرياته الأليمة عندما توفى والده وكان محدثى يبلغ من العمر 25 عاماً عندما توفى والده وكان هو كبير أسرته و قال لى أنه وجد الذل والتعالى من بعض أقرباءه وكان يوصف من قبلهم بأنه ولد قليل الأدب وفاشل علماً بأنه كان تصفه نفس المجموعة فى حياة والده بأنه مهذب ومثقف و أن مستقبلها سوف يكون عظيماً !!! السؤال ماهو سبب العداء بين بعض الأقارب وخاصة عند يرحل عن الدنيا كبير أسرة ما وهنالك مثل شعبى يقول إذا ما رب أهل البيت ولى بدء لهم من الناس الجفاء . هل الهروب من المسؤولية هو السبب أما رغبة فى الأذلال مكبوتة لم تتحقق فى حياة رب الأسرة أما غيرة وأما كل هذا الأسباب مجتمعة وأعنى بذلك فى حالة وفاة رب الأسرة أما فيما عدا ذلك فربما تكون الغيرة والحسد هى السبب أوالمنافسة على قيادة الأسرة الممتدة أو ربما تكون هنالك أسباب آخرى . أتمنى أن بناقش أهل علم الإجتماع وعلماء الدين هذه الظاهرة وأن يجدوا لها حلاً والله من وراء القصد وهو يهدى إلى سواء السبيل
حافظ مهدى محمد مهدى
معلم بوحدة كوستى لمرحلة الأساس
موبايل 0121098670
إلى مجمع الفقه الإسلامى السودانى
الموضوع . تنظيم النسل بين
منطق الأطباء وجدل علماء الدين الإسلامى
يؤمن الكثير من الناس بحتمية التناغم بين أراء الأطباء وعلماء الدين فى المسائل الفقهية المربوطة بصحة الإنسان ولكن فى مسألة تنظيم النسل فإن الأطباء يؤمنون بحتمية تنظيم النسل للمحافظة على صحة الأم والطفل فهم يرون إن الولادات الممتالية بدون إعطاء الأم فترة كافية لرضاعة المولود ورعايته تؤثر على صحة الأم والطفل لذا قإن للأطباء قناعة بتنظم النسل وذلك إستعمال وسائل منع الحمل الطبيعيية ( العزل ) والصناعية مثل حبوب وحقن التنظيم والشرائح وغيرها ولكن هنالك بعض علماء الدين الإسلامى يعترضون على تنظيم النسل بحجة أنه حرام شرعاً والبعض الآخر يرى أن تنظيم النسل يجوز للمانع الصحى الذى ساقه الاطباء وهنالك فرق بين تنظيم النسل وتحديد النسل فالتنظيم يعنى أن يكون هنالك فاصل زمنى بين كل ولادة والولادة التالية لها لإعطاء الطفل حظه من الرضاعة والرعاية المطلوبة أما تحديد النسل فهو إيقاف الولادة بعد ولادة عدد معين من الأبناء وهذا غير مرحب به من الأطباء وكذلك من أهل الدين ألأ حالة إضراره بالام الحامل فهو مرفوض من الطرفين الأطباء والعلماء . أتمنى أن يخرج إلينا مجمع الفقه الإسلامى بفتوى واضحة فى هذا الشأن فهنالك الكثير من الإشكالات فى مجتمعنا السودانى بسبب تنظيم النسل وهذا التضارب فى أراء علماء الدين الإسلامى أربك حياة الكثير من الناس لأن أغلب الشعب السودانى يهتم برأى الدين فى كل أمر يخص حياته وحتى ولو تعارض ذلك الرأى مع الظروف الصحية وفى ظنى أن هذا الموضوع من المسائل الكلية التى لاتقبل الخلاف لأن الخلاف يفسد حياة الناس وأتمنى أن يتناغم الراى الفقهى مع الرأى الطبى والله من وراء القصد
حافظ مهدى محمد مهدى
معلم بوحدة كوستى لمرحلة الأساس
موبايل 0121098670
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إلى شركة زين للإتصالات السودان
بعد التحية والإحترام
مبادرة زين لتحسين البيئة المدرسية
لا يخفى على أحد أدواركم العظيمة فى خدمة المجتمع السودانى وأنا بوصفى أحد أفراد عالم زين الجميل فقد إنضممت إلى ركبكم الميمون يوم الإثنين 13 فبراير 2017م فإنى إقترح عليكم تبنى مبادرة لبناء مراحيض للمدارس وهى خاصة مدارس مرحلة الأساس بالسودان وصيانة المحتاجة للصيانة منها ودفعنى لهذا الإقتراح مصرع الأستاذة رقية صلاح بمرحاض بمدرسة نسيبة يت كعب الأساسية بنات بالثورة الحارة 13 وقد ضجت الأسافير والصحف بهذه الحادثة وهذه الحادثة تشير بجلاء لسوء البيئة المدرسية للكثير من المدارس ونفيدكم بإن هنالك مدارس ليس بها مراحيض وأنتم لكم اليد الطولى فى عمل الخير والمبادرات فأنتم الشركة الأكبر من حيث عدد المشتركين وهذا ظاهر من تكدس المشتركين فى مكاتبكم المنتشرة فى سوداننا الحبيب وبدون شك أن المعلمين شريحة مهمة لديكم أتمنى يجد هذا الإقتراح الإستجابة منكم وأن تكرم أسرة المعلمة رقية صلاح من قبلكم تكريم مادى ومعنوى وأدعو الله أن يتغمد الفقيدة بواسع المغفرة وألا تمر هذه الحادثة مرور الكرام من قبل الدولة فيجب محاسبة كل مخطئ
حافظ مهدى محمد مهدى
معلم بمرحلة الاساس كوستى
0960158191
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مصرع المعلمة رقية محمد صالح سببه مهام بلا معطيات مادية
لقد تابعت كما تابع غيرى التعليقات والمقالات الصحفية التى ضجت بها الصحف والفضاء الإسفيرى والقنوات بعد مصرع المعلمة الفاضلة رقية محمد صالح أثر إنهيار مرحاض بها بمدرسة نسيبة بنت كعب الأساسية بنات بالثورة الحارة 13( لها الرحمة ) ولكن فى تقديرى أن العلة تكمن فى الآتى . كان فى السابق تقوم وزارة الأشغال ببناء المدارس من الميزانيات المرصودة لذلك ومن ضمن ذلك دورات المياه وتقوم وزارة الأشغال بالمتابعة عبر مهندسيها وعبر ملاحظات مديرو المدارس التى يرفعوه عبر إداراتهم والتى بدورها ترفع أى شكوى لأصحاب الإختصاص وتتم الصيانة من ميزانيات الصيانة وإذا حدث أى خطأ تكون لجنة للتحقيق ويحاسب كل شخص فى نطاق مهامه الواضحة المسنودة بمعطيات مادية واضحة . وبعد إلغاء وزارة الأشغال أصبح بناء المدارس وصيانتها تابعة للمحليات من ضمن عدة أشياء آخرى تابعة لها وتصبح الصيانة والبناء حسب المتاح للمحلية من ميزانية من الدولة وفى أغلب الأحيان يقوم مديرو المدارس عبر الجهد الشعبى ببناء وصيانة مدارسهم والمحليات غائبة عن كل ذلك و أى حدث أى خطأ صغير كان أو كبير يصبح تحديد المخطئ أمر صعب فى هذه الحالة هل نتهم المحلية أم مديرة المدرسة أم مدير التعليم أم الوزير أم الدفاع المدنى أنا فى تقديرى أن الحل بيد الحكومة وهو أن تحدد المهام وفق معطيات مادية واضحة ويتمثل ذلك فى إلتزام الحكومة بتوفير الميزانيات الواضحة لبناء وصيانة المدارس أو أن يكون هنالك إلزام لمديرى المدارس ببناء وصيانة المدارس من رسوم تجمع من أولياء الأمور حسب الحوجة وأن يكون البناء والصيانة تحت أشراف مهندس تابع للمحلية ويتم إزالة أى مبنى غير صالح وفق تقرير مهندس المحلية هذه هى العلة الحقيقية وينطبق هذا على أى جهة تقدم خدمة للمواطن يجب تحديد المسؤليات والمهام وفق معطيات مادية حقيقية والله من وراء القصد وهو يهدى إلى سواء السبيل
حافظ مهدى محمد مهدى
معلم بمرحلة الأساس كوستى
موبايل 0121098670
إحذروا من المد السايكوباتى ؟! السايكوباتية هى ظاهرة التلذذ بعذاب الناس ((السادية ))قالت طبيبة نفسية إن الشخص السايكوباتى شخص غير سوى ولكنه ليس مريض ويجب محاسبته و قد تساهم التنشئة فى أغلب الأحيان فى هذه الظاهرة الخطيرة ويتسبب السايكوباتيون فى الكثير من المصائب أذا وجدوا الغفلة من المجتمع والدولة وهنالك الكثير منهم منتشرين فى فجاج الأرض ينشرون الأذى أينما حلوا ومن أمثلة الفعل السايكوباتى ظاهرة هتك أعراض الأطفال وإغتصابهم كما هو معلوم إن هنالك فرق بين الإغتصاب و هتك العرض فالإغتصاب يتم للشخص الذى يطيق الوطئ ولكن يتم الفعل بالإكراه أما هتك العرض فهو للأشخاص الذين لايطيقون الوطئ و يتم الفعل بغفلة من أسرة الضحية وهتك العرض يتسبب فى الكثير من العاهات التى تصاحب الضحية و إلحاق الأذى النفسى والمادى بالضحية وأهل الضحية . وظاهرة آخرة تدخل ضمن الفعل السايكوباتى وهى ظاهرة سرقة غير المحتاج من شخص رقيق الحال وضربه فى حال فشل عملية السرقة ومثال على ذلك الإعتداء على عامل فرن بحى 27 بكوستى من قبل ستة من أبناء الحى وتم نقل الضحية إلى الخرطوم وأجريت له عملية فى الرأس وكل ذلك بسبب عدم تمكنهم من سرقة جهاز أستريو كان بيد مرافق للضحية فى طريق عودة الضحية لمنزله فى حوالى الساعة الرابعة صباحاً وهؤلاء الشباب ليسوا فى حوجة للسرقة فهم من أسر ميسورة الحال فهدفهم إثبات الذات ورؤية الذل على عينى العامل فى حال نجاح عملية السرقة أو ضربه وإلحاق الأذى النفسى والمادى به و بأسرته فى حال فشل عملية السرقة والشكر لشرطة كوستى التى ضبطت الجناة فى أسرع وقت
حافظ مهدى محمد مهدى
معلم بمرحلة الأساس كوستى
موبايل 0121098670
أنا حقى راح أسأل منو ؟! ( منحة عيد الفطر فى عيد الأضحى بالنيل الأبيض )
عندما وافق مجلس الوزراء القومى على منح العاملين بالدولة منحة فى عيد الفطر وهى راتب شهر أساسى ومنحة فى عيد الأضحى وهى راتب شهرين أساسى ولقد فرحنا لذلك لأن إحتياجات العيد كبيرة وتساعد المنحة فى حل الكثير منها لذا وضعنا المنحة فى حساباتنا فى العيدين ولكننا فى النيل الأبيض مر علينا عيد الفطر دون صرف المنحة والأن صرف لنا منحة وهى راتب شهر أساسى لعيد الأضحى وهذا يعنى أن منحة عيد الفطر منحت لنا فى عيد الأضحى والسؤال ماذا عن منحة عيد الأضحى وهى راتب شهرين أساسى أناشد السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومى الفريق أول ركن بكرى حسن صالح بالتدخل وحل هذا الإشكال فنحن لانعلم أين الخلل هل الخلل من وزارة المالية الإتحادية أم أن الخلل من ولاية النيل الأبيض ؟ والله نسأله التوفيق والسداد
حافظ مهدى محمدمهدى
معلم بمرحلة الأساس كوستى
موبايل 0121098670
رفع العقوبات فرحة شعب وأمل حكومة !
لاشك إن فرض أى حصار إقتصادى على أى دولة يتأثر بذلك الحصارشعب تلك الدولة فى المقام الأول وحكومته فى المقام الثانى ويصبح فك ذلك الحصار من الأشياء المفرحة لذلك الشعب وأمل مرجو لحكومة تلك البلاد . كما هو معلوم إن الشعب السودانى تأثر كثيراً بالعقوبات الإقتصادية الأمريكية على السودان منذ عقدين من الزمان فقد أثر ذلك فى جميع مناحى الحياة الإقتصادية فأثر فى جلب القروض والمنح من المؤسسات الدولية و فى التعامل التجارى مع الكثير من الدول التى تخاف غضب أمريكا وفى عدم حضور الكثير من المستثمرين من الخارج وفى التحويلات البنكية وفى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السودانى و أدى ذلك إلى سوء الأحوال المعيشية لدى المواطن وأدى كذلك إلى تعنت بعض الحركات المسلحة وممانعتها فى الوصول إلى سلام دائم فى السودان لذا فرح الشعب السودانى بقرار الرئيس الأمريكى ترامب بتاريخ الجمعة 6 أكتوبر 2017م برفع العقوبات الأمريكية عن السودان ويرجو الشعب السودانى من حكومة بلاده الإستفادة من ذلك الرفع إستفادة حقيقية وأن يرى أثر ذلك على معاشهم وتحسن الأحوال الإقتصادية للدولة وأن تنداح الخدمات والتنمية على طول البلاد وعرضها وأن يعم السلام بإذنه تعالى
حافظ مهدى محمد مهدى
معلم بمرحلة الأساس كوستى
موبايل 0121098670
تحية للنائب العام السودانى
قضايا إغتصاب الأطفال من أكثر القضايا التى تشغل بال الرأى العام فى جميع أنحاء العالم لأن الأطفال أحباب الله وينال الطفل المعتدى عليه إهتمام وتعاطف الناس عامتهم وخاصتهم ويجد المعتدى التقريع والمطالبة بمعاقبته من جميع المستويات الشعبية والرسمية والعالم من حولنا به الكثير من الأمثلة على ذلك .
لقد تابع الرأى العام السودانى فى الأيام الماضية ومازال قضية الشخص الذى إتهم بإغتصاب أربعة أطفال ثلاثة منهم أشقاء !! وقد أثارت هذه الحادثة غضباً واسعاً فى الشارع السودانى لذا حضر إلى الجلسة الأولى مولانا عمر أحمد محمد النائب العام لجمهورية السودان فى أول سابقة من نوعها فى المحاكم السودانية وقدم الخطبة الإفتتاحية بوصفه ممثل الحق العام وطالب بإعدام المتهم لأنه لم يرع براءة الطفولة وأنه لم تؤثر فى مشاعره كلمة ( ياعمو ) التى كانت تقولها له إحدى الضحايا و أنه خان الثقة التى أعطيت له فالتحية للنائب العام على الحضور رغم أنه من واجبه أتمنى أن يكون هذا نهجه على الدوام والله أسأله السلامة لأطفالنا
حافظ مهدى محمد مهدى
معلم بمرحلة الأساس كوستى
هل الأمير بركة فعلاً على الجادة ؟
الدكتور الأمير أبو القاسم الأمين بركة والى النيل الأبيض يعتبر من أكثر الولاة الذين مروا على ولاية النيل الأبيض إثارة للجدل فالناس منقسمين حوله إلى فريقين فريق يرى أن الخير سوف ينهمر بإذن الله على يديه لأنهم يرون أنه صادق فى قوله وفعله و أنه يتابع كل صغيرة وكبيرة بالولاية بنفسه ولايكتفى بالتقارير فقط وهذه ميزة ممتازة به و أن التخطيط لكل موضوع يتم بهدوء وروية وتعقل وتتخذ القرارات المناسبة ويتابع التنفيذ بنفسه والشئ اللافت الذى باغت به الجميع فى ختام فعاليات أعياد الدفاع الشعبى بكوستى يوم الثلاثاء 13نوفمبر 2018م أنه لم يقدم أى مشروع للإفتتاح أمام الرئيس رغم وجود عدد من المشروعات التى لم تكتمل وهذه ميزة نادرة تحسب له ولاتحسب عليه وهذه الميزة جعلت الكثيرين من الفريق الآخر يراجع موقفه من الرجل فقد ظهر لهم خطل رأيهم به وتمنوا له التوفيق والنجاح وأن يبعد الله عنه أعداء النجاح وأن تنداح التنمية والخدمات فى عهده بإذن الله
حافظ مهدى محمد مهدى
معلم بمرحلة الأساس كوستى
موبايل 0121098670
ادارة تحرير المجلة
تحية طيبة
وبعد
( اهداء – عن قدوم شهر رمضان)
(لاياما في ايامها تفاوتت ادمع الحمد -لفريضة قد اوقت ميقاتها وثمن ميزانها- لاياما والفة وتراحما وتأخيا-لاياما قد اتما الهم موضع القدر )
ياسر محمد – اليمن ( المؤهل جامعي)
6/5/2019
ادارة موقع النيلين
19/5/2019
نثر عن عيد المدير عيد العامل عيد الموظف 2019
– عيد العمال – الموظف – المدير 2019
لذكرى اتسمت يومها بيوم عيد- لصحبة والفة لعام جدا وتجددا
وتألقا في ميادين الجد راقا لنا- لايام ليوم عزيمة ليوم عيد.
ياسر احمد- اليمن
16/9/2019
مجلة النيلين
مقالات
تحية طيبة
وبعد
إهداء نثرعن العام الدراسي الجديد( كل عام والطالب بجد — من جد وجد )
(لمكنة و حكمة للكنة و تعلما
لمكانة قد ساد المجد ارجائها
لعزيمة قد حصنة بالجد راية
لمرصد صدقا لمسيرة وتطورا
لنهجا وتأملا البعض لنهجنا
بكرامة وتجدد تبنا اجيالنا )
إعداد / ياسرجعفر- اليمن- مدينة الحديدة
ملاحظة/
الموضوع/ نثر عن العام الدراسي الجديد( كل عام والطالب بجد — من جد وجد )
السلام عليكم ورحمة الله انا سعوديه وارغب بدراسه الجامعه في السودان بتخصص طب بشري ارجو من الجميع مساعدتي ومساندتي بتزويدي بالمعلومات عن افضل جامعات السودان على رقمي الظاهر واتس 0533803171
شركة أواب للخدمات الأمنية المحدودة
الإستثمار الخفي للنظام البائد بالشرطة
الفساد الذي عجزت لجنة إزالة التمكين عن إكتشافه حتي الآن
شركة أواب للخدمات الأمنية المحدودة من الشركات الإستثمارية المملوكة للشرطة .. وهي في الأصل إحدي شركات حزب المؤتمر الوطني المحلول و أهم الشركات التي تعمل في الخفاء لتمويل أنشطة النظام البائد حتي الآن .
بداءت شركة أواب للخدمات الأمنية كإحدي شركات الشرطة الشعبية زراع الكيزان في الشرطة و نشاطها الرئيسي الظاهر هو الخدمات الأمنية و الحراسات و تأمين المنشأءات .. لكن في الجانب الخفي الذي لا يعلمه إلا نفر قليل من الموالين للنظام السابق وهو أساس عمل الشركة هو توفير الدولار لحزب الموتمر الوطني المحلول و ذلك عن طريق الأموال الضخمة التي تتحصل عليها من خلال حصر الإعاشة في كل السجون في السودان علي شركة أواب . كما أنها تمتلك آليات للحفريات بملاييين الدولارات .
تعتمد شركة أواب في نشاطاتها علي إبرام عقود مع شركات يمتلها أشخاص وذلك لتمرير و تسهيل الفساد و نهب الاموال حيث يكون هنالك إتفاق غير مرئي أو غير ظاهر في المستندات الرسمية مما يسهل لمدير أواب و شلته إستلام الاموال دون أن تكون هنالك أي بينة أو دليل علي الفساد المستشري في للشركة منذ عقود.
مدير شركة أواب مقدم شرطة … ويحمل أيضا رتبة مقدم أمن شعبي ..بداء حياته العملية بالشرطة ..كضابط صف برتبة الرقيب فن بالشرطة الشعبية وهي الإدارية المعروفة لدي الجميع بأن منسوبيها هم صفوة الكيران الموالين لحزب الموتمر الوطني المحلول.. تم ترفيعه لرتبة الملازم شرطة و تدرج في الرتب حتي وصل رتبة المقدم .
أنتدب للعمل بشركة أواب منذ أكثر من 20 عاما وذلك لتنفيذ أجندة خاصة بحزب الموتمر الوطني لم يتم نقله لأي وحدة أو إدارة من إدارات الشرطة الأخري بحكم وضعه و إنتماه السياسي المعروف و الحماية المتوفره له من إعضاءحزب الموتمر الوطني داخل و خارج الشرطة تدرج في الوظائف بشركة أواب و تعاقب عليه عدد كبير من المدراء وهم في الغالب ضباط الشرطة المعاشيين من الموالين لحزب الموتمر الوطني حتي وصل لوظيفة مدير شركة أواب للخدمات الأمنية منذ العام 2014م و حتي الآن.
مازال الفساد مستمر حتي الآن :
رغم سقوط النظام البائد .. ورغم العمل الكبير الذي تقوم به لجنة مكافحة الفساد و إزالة التمكين … إلا أنه مازالت شركة أواب هي أكبر معقل للفساد و تسريب و تجنيب الأموال .. فالحماية التي أولاها المجلس السيادي لشركات القوات الأمنية منحتهم الثقة في الإستمرار في عمليات الفساد و النهب بصورة أكبر بحكم إعتقادهم أن الفترة سوف تكون محدودة و الأجل المحتوم سوف يكون قريباً.
الأرباح التي تجنيها شركة أواب للخدمات الأمنية من إعاشة السجون في السودان تقدر بأكثر من مائة مليون جنيه شهريا تصرف 80% منها بطرق خفية يغلب عليها التجنيب و تحويل الي جهات خفية غير معروفة.
أرباح الخدمات الأمنية و الحراسات و خدمات النظامة تقدر بأكثر خمسمائة ألف جنيه يتم صرفها كحوافز للمقربين من المدير بصورة أكبر و بقية موظفي الشركة مع حوافز خاصة للذين يدعمون سياسات الشركة و يسهلون لها الإجرات و المعاملات المشبوه.
الارباح الخاصة بالحفريات و الآليات تعتبر معلومات سرية للغاية لا يعلمها إلا مدير شركة أواب و عدد قليل جدا من المقربين الثقة وهم من صفوة الكيزان .
من أكبر أوجه الفساد و نهب الأموال بشركة أواب و الذي مازالت مستمرة هو مشروع التتبع الآلي للبصات السفرية هذا المشروع الذي سخره مدير شركة أواب لمصلحته الشخصية و كسب من وراءه ملاييين الدولارات حيث أنه أوكل هذا المشروع لأحد أصدقائه المقربين الذي كان يعمل موظف سابق بالشركة و يمتلك عدد من شركات الوهمية شركات عبارة عن ورق و مستندات حيث منحه نسبة 49% من الارباح دون أي مجهود أو اي سبب منطقي سوي الفساد و نهب أموال الدولة بصورة ملتوية حيث أنه يقوم بشراء و إستيراد اجهزة التتبع الالي بقمية 15 دولار فقط و يلزمون اصحاب البصات بشراء الجهاز الواحد بمبلغ 260 دولار بأرباح عشرة أضعاف مستقلين الدعم من شرطة المرور و مستفدين من حصرية شراء و بيع الأجهزة حكرا علي شركة أواب كما أن هنالك مبالغ ضخمة إستلامها من شركات التأمين تحت كذبة و خدعة تحقيق السلامة المرورية .
مازال الفساد مستمر حتي الآن :
السادة لجنة محاربة الفاسد و إزالة التمكين و دك حصون و أركان النظام الفاسد البائد الذي نهب قوت أبناء هذا البلد العزيز ما ذكرناه أعلاه أنه ليس نسج خيال أو تخمين أو إستنتاج أنها معلومات حقيقية من مستندات داخل شركة أواب للخدمات الأمنية .. نؤكد لك مازال الفساد مستمر و مازال نهب أموال الدولة مستمر .. كما نؤكد لكم هالك أموال ضخمة تخرج من هذه الشركة الي جهات خفية غير معروفة .
الاسراع في تفكيك و إستصال هذا النبت الكيزاني و السرطان الذي ينهش في إقتصاد هذا الوطن حتي هذه اللحظة و مازال مستمر.
يجب محاسبة هؤلا الخونة الفاسدين حيث تأكد تماما أنهم يعملون في الخفاء لصالح النظام البائد و حزب المؤتمر الوطني المحلول حتي الآن .
أخيرا سوف نظل بالمرصاد لكل الفاسدين و أزيال الخسة و من أزيال النظام البائد الذي استباحوا أكل أموال الشعب بأسم الدين.
فساد شركة أواب للخدمات الأمنية
لم تسقط بعد
نرجو التواصل بغرض الإعلان عبر صحيفتكم
انباء خبر امة :
( لمكانة لحكمة لنهح رسالة – لفهم الاجداد للاحفاد خير تقدما
من نهحة( ص) تداوى الكل مبتهجا- وتمدن قد صادف الوقت انبأه)
/ اعداد/ ياسر جفعر – احمد المنصري47- اليمن -( تعز- العاصمة)
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35 تعليقات
انا اريد منحه ماجستير تقانة معلومات
السلام عليكم ورحمة الله
ارجوا منكم التكرم لطلبة اعلاه
بخصوص منح ماجستير تقانة معلومات
خريج جامعة افريقيا العالمية
الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا…الذين يشيطنون ترك هم نفس العقلية التي زمرت لاتفاقية جوبا المعطوبة وبررت دخول المليشيات الخرطوم وعزت تدفق اهاليهم وحصارها العاصمة بالحق المستحق..هم نفسهم الذين يعرفون لماذا اصبح الجنجويدي الذي افترس المليشيات صديقها وحاميها والموقع علي الاتفاقية وعلي شماله منهم ويمينه منهم وكما كل المنصة المقابله بالدرجة التي ادهشت الوسيط الجنوبي الفرحان بنجاح الغاية ويصرخ وقعوا فما انتم إلا من بعض ومارحل إلا الغريب..فاخذوا كل غربهم ونص الحكومة فلم يصرخ في وجههم سوي الشرق قائلا..حسنا فما انتم أهل لترسموا لنا مسار… واطالب بحق الشرق في التنمية..واعادة النظر في مفوضية شئون اللاجئين التي تلعب بالوطن والوطنية وانها لرؤيا زعيم وطني يشهد تجنسا رعاه الغرب وجني ثماره ولكن الشرق شرق..ويوم اللقاء كيف سعي وكيف بالسيف تحدي المدفعا…كان هذا سقف مطالبه الرجل الذي ابا أن يولع الشرق يوم ناشته الانقاذ في ثغرنا الباسم …فالانتماء لم تمنع بولادا العصيان ولا خليلا الغزو برغم الفارق فالناظر انصاري بالميلاد ودابت بيوتات كهذه مصانعة الأنظمة فهي زعامات اهلية رهينة بتحقيق المصالح فمابالها العبث بالارواح فالانظمة ولا سيما الهوجاء لا تعرف المزاح مع من يناوئ بالرصاص حتي ولو جعل اهله دروعا بشرية ولاذ بالجخاخيين والمدارس ومخبمات اللاجئين ومااكثرها بالشرق واوسعها..ولكنه زعيم ويعرف عار تجارة المآسي للحصول علي الاغاثات ومنح اللجوء السياسي..واهل الشرق ارضهم عرضهم ولا هم بسواح ولا كنابي اختراق لاراضي الغير وأمزجة نزوح وهمبته!! لقد رفع الآن الزعيم سقف مطالبه مصاحبة ببعض مظاهر مايقدر عليه..وكانه يقول استهونتوني…وصاحب الحاجة ارعن وتلبسه الخطأ نلحقه قيل أن تتلبسه الخطيئة فالرجل محاصر باقليات متحالفة لتجد موطئ اقدام لجحافل تماماً كما حدث في الغرب..من حقه الصراخ فغيره تكوزن واستوزر.وملأ السيادي وخاصص الوزاري كما يريد بكلفة البندقية…ترك مخطىء في قفل الطريق . ومخطىء في حصار الميناء وكذلك مطالبته الغاء لجنة ازالة التمكين.ويحاسب عليها..ولكنه مصيب في المطالبة بالعدل والمساواة بين الشرق والغرب وشمالا ووسطا وعلي أقل تقدير.االينوا جانبه ولا تستعدوه!!فهو لم يحرق مطارا ويغزوا ديارا ليقتسم السلطة والثروة!!مالكم كيف تحكمون،،،،،،،!!
يدفع المغادر في اشكيت رسمين هما
75 لمحلية وادي حلفا وهذه يتم تحصيلها بدون مشاكل او تلاعب
والرسم الاخر هو
50 جنيه
لوزارة النقل الاتحادية رسوم عبور افراد او شيء شبيه من هذا المسمى
تقوم الموظفة بتحصيل خمسين جنيه من كل شخص ثم يتم اصدار ايصال جماعي بعدة نسخ
يحتوي في الاعلى اسم شخص واحد
وفي اخر الايصال بند ملحوظة باسماء المرافقين
غالباً لا يكونون من اسرة واحدة بل عشوائيا حسب القدوم للشباك
التلاعب يتم بان يتم تحصيل خمسين جنيه من كل مواطن
ثم كتابة ايصال جماعي يحوي اسم مواطن في الاعلى واسماء اربعة مثلا كمرافقين في خانة الملاحظات
بعدها يتم فقط تسجيل رسوم اربعة اشخاص في الايصال بدلا من الخمسة الذين يشملهم الايصال وهم شخص في الاعلى واربعة في خانة المرافقين
تتكرر العملية يوميا ونرجو ايقافها
قال الشاعر :
وظلم ذوي القربى أشد مضاضة *** على النفس من وقع الحسام المهنّد
اتمنى أن تصل هذه الرسالة المختصرة للقائمين على الموقع
إلى الأخوة المحترمين القائمين على هذا الصرح الصحفي الكبير (موقع النيلين المحترم) و على رأسهم الأخ محمد عثمان وفقه الله لكل خير ،
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أما بعد،
فعندي شكوى و عتبٌ عليكم ،
يعلم الله انني وجدت في منبركم حريةً و فسحةً لم أجدها في كثيرٍ من المواقع …بل انني لم أجد احرص منكم على مراعاة شعور اخوانهم المسلمين و إن كان لنا و لكم بعض الشطحات و هذه طبيعةٌ بشرية نسأل الله أن يغلبنا و إياكم عليها آمين
حتى اختصر و لا أطيل، فمثل هذه الصور التعبيرية هي ما جعلني أطلق موقع قناة العربية بالثلاثة و أن اقاطعهم إلى الأبد إن شاء الله !!!!
فعتبي، و هو في محله إن شاء الله، هو على ربط النقاب (و الذي يمثل شعيرةً إسلاميةً ثابتة ) بالتنظيمات السياسية و الجماعات التكفيرية الضالة كما في هذا المقال ! مثل ما تفعل القنوات الصهيونية و الأمريكية كقناة فوكس نيوز و قناة (MSNBC) و CNN و ABC ألخ ألخ ألخ على مواقعها الرسمية …
فأنتم صحفيون و تعلمنا منكم أن “الصورة بألف كلمة” !!!
و السؤال هو ، هل يصلح أن نضع صورة مصحف أو صورةً لصحيح البخاري أو صورة لامرأة محجبة من دون نقاب ؟ فهذه الجماعات تدعي أنها تقرأ من المصحف و صحيح البخاري…. أليس هذا ترسيخٌ للتشويه و الظلم الذي نعاني منه في الغرب لديننا و ثوابتنا و من بعض الفئات الليبرالية و العلمانية في بلادنا أيضاً ؟
اخوتي الكرام ، أما و قد صرت متابعاً مخلصاً لهذا الموقع و أتمنى أن يصلح الله الحال فأرجو من القائمين ، فضلاً و ليس أمراً أن يقومو بالتجاوب معي و لو مرةً واحدة تجاوباً إيجابياً ، و إن كانت لكم ملاحظةٌ علي فأنا رهن اشارتكم ….
مشكورين مأجورين و غير مأمورين
جزاكم الله خير الجزاء و بارك الله فيكم و بكم
أخوكم المحب و متابعكم ألمخلص و أخوكم في المواطنة
نمر الجزيرة
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
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التوقيع:
الصارم البتار على أهل الشرك و الأشرار !!!
قال الأخ زول (حفظه الله) :
قل اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كل يوم عشر مرات صباحا ومساءا تدرك شفاعه النبي محمد صلى الله عليه وسلم باذن الله !!! شفاعه مضمونه 100% لا شق ولاطق ان شاء الله لان شفاعه الصالحين غير مضمونه
ليس دفاعاً عن وزير المالية ومحافظ بنك السودان ولكن !!! لقد تابعت عبر صحيفة الانتباهة عدد السبت 27 اغسطس 2016م بإن هناك أكثر من 80 برلمانياً من بينهم وجوه بارزة فى الوطنى وزراء مالية اتحاديين وولائين قاموا بجمع توقبعاتهم لعقد جلسة طارئة للبرلمان لمناقشة ماوصفوه بالإنهيار الشامل لمنظومة الإقتصاد السودانى وهدد البرلمانيون باتخاذ إجراءات من بينها المطالبة بإقالة وزير المالية ومدير بنك السودان حال عدم اتخاذ التدابير العاجلة لتوفير العملات الصعبة لمحاصرة ارتفاع الأسعار ولكن فى تقديرى أن الأزمة الحالية للاقتصاد تحتاج لمجلس من أهل الخبرة فى الاقتصاد يعاون الوزير فى وضع الخطط وعلى الوزير التنفيذ وأن تكون للمجلس الحاكمية على الجهات ذات الصلة وألا يشترط فى عضوية المجلس الإنتماء للحزب الحاكم أو غيره أى مجلس كفاءات وطنية وأتمنى أن يدعم البرلمان هذه الفكرة ويؤطر لها بالقوانين الداعمة للفكرة والله نسأله التوفيق والسداد حافظ مهدى محمد مهدى معلم بمرحلة الأساس كوستى موبايل 0121098670
ثم ماذا بعدإرجاع د. غلام الدين عثمان فشل الإسكان بالنيل الأبيض لأسباب سياسية ؟؟!! لقد نقلت إلينا الأجهزة الإعلامية التصريح المنسوب للدكتور غلام الدين عثمان الأمين العام للصندوق القومى للإسكان بخصوص فشل الإسكان بولاية النيل الأبيض وأرجع ذلك الفشل للولاية وقال إنها هزمت الفكرة ووجه إنتقادات حادة لها وكان هذا التصريح خلال اللقاء التنويرى الأول لوزراء التخطيط العمرانى بالولايات الذى عقد يوم السبت 3 إغسطس 2016م والسؤال الكبير ماذا نفعل نحن المسنفيدون من الإسكان بعد أن خاب رجاؤن بعد سنوات من الأمل الزائف الذى بدده الآن د. غلام الدين تماماً إننا نرفع الأمر إلى رئاسة الجمهورية لتضع حداً لهذه المهزلة وذلك بأن يكمل صندوق الإسكان بالنيل الأبيض مع حكومة الولاية نواقص الإسكان أن تبنى أسوار المنازل التى إنهارت بسبب الخريف وأن تحل مشكلة المياه نهائياً و الإسكان حالياً ليس به مياه بعد توقف التنكر الذى كان يملأ حوض شبكةالمياه المحلية وأصبح شراء الماء من أصحاب كوارو الماء مكلف مادياً وكلتا أمل حتى نعود أدراجنا إليه بعد أن أرهقنا الإيجار ودمتم حافظ مهدى محمد مهدى مستفيد من إسكان المشير عمر البشير بكوستى موبايل 0121098670
هذه صفحة مراسلة يا سيادتكم
أعربت وزارة الخارجية السعودية، الاثنين، عن إدانتها بأشد العبارات للاعتداءات السافرة التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، لحرمة المسجد الأقصى الشريف، ولأمن وسلامة المصلين، وما أسفرت عنه هذه الأعمال الهمجية من سقوط عدد من الضحايا بما في ذلك من الأطفال ان هدا الاعراب السعودي انما هو من المغالطات المعروفة عن السعودية دائما لدى الحكومات والشعوب الاسلامية والعربية والغربية حيث ان السعودية لديها علاقات خفية مع الكيان الصهيوني المحتل للقدس والمسجد الاقصى في فلسطين منذ زمن بعيد حيث ان هناك مخابرات صهيونية تعمل ضمن الجيش السعودي بجنسيات امريكية ومنهم يتغن اللغة العربية وعن ادانة السعودية بأشد العبارات للاعتداءات السافر على حرمة المسجد الاقصى الشريف وعلى المصلين ما هو الا خدعة سعودية لإرضاء الفلسطينيين فقط وهناك بعض الفلسطينيين يعرفون ذلك الامر والسعودية لديها معتقلين فلسطينيين من حماس والنصرة ولو ان السعودية كما تدعي انها تدين بشدة الأعمال الهمجية من سقوط عدد من الضحايا لأفرجت عن المعتقلين لديها من الفلسطينيين ليدافعوا عن فلسطين والمسجد الاقصى وشعبهم المستهدف لكن الحكاية كذب في كذب.
أسباب تدنى التعليم هى …..وطرق المعالجة هى ….. لقد تابعت التصريح الذى أدلى به داخل قبة البرلمان الأستاذ . عبدالباسط سبدرات وزير التعليم العام الأسبق ومهندس السلم التعليمى الحالى ( ثمانية _ ثلاثة ) والذى إرجع فيه تدنى التعليم للمعلم . وهذا التصريح أغضب قطاع واسع من المعلمين وفى تقديرى أن الأسباب عدة أهمها غياب الرؤية الواضحة لكل مرحلة من المراحل التعليمية بل لكل حلقة من الحلقات وتأ طير ذلك بمنهج يناسب كل مرحلة من المراحل التعليمية و كل حلقة من الحلقات وعدد كافى من المعلمين المدربين وعدد مناسب من التلميذ فى كل فصل وبيئة مدرسية جيدة من حيث المبانى وغيرها وإجلاس وكتاب لكل طالب وأن تكون هنالك فترة لتجريب المنهج وتستمر المتابعة للمنهج للعملية التعليمية برمتها من قبل الوزارة الأتحادية ولكن الذى حدث أن المنهج لم يجرب وهو به الكثير من الملاحظات من حيث مناسبته للتلميذ فهو يحتاج لحذف و أضافة وإعادة ترتيب لبعض أجزاءه و هنالك إزدحام بالفصول وقلة فى الإجلاس والكتاب المدرسى والمعاهد التى كانت تقوم بالتدريب الكافى إلغيت و توجد بعض المعاهد ذات التدريب القصيروهو من فترة إلى أخرى وهى تدرب بعض معلمى الحلقة الأولى وهم ينحصر عملهم فى الصف الأول فقط فى أغلب الأحيان لقلتهم أما الحلقة الثانية والثالثة فالتدريب لها نادر جداُ بمعاهد التدريب الحالية وأما خريجى كليات التربية فينحصر عملهم فى الصف الثامن وبعض الفصول الكبيرة ( السابع _ السادس _ الخامس ) وهذا يرجع لتخصصهم إذاُ هنالك خلل فى التدريب فى الصفوف من الثانى إلى الرابع وهذا هى الصفوف المهمة بالإضافة للصف الأول فى تعلم القراءة والكتابة ولن ينصلح حال أى طالب وصل إلى الصفوف الكبيرة وهو فاقد لمهارتى القراءة والكتابة فى الختام أرجو ينصلح حالنا وحال تعليمنا والله نسأله التوفيق والسداد حافظ مهدى محمد مهدى معلم بمرحلة الأساس بوحدة كوستى موبايل 0121098670
الاخوة بموقع النيلين
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ،
كنت أتواصل معكم بإستمرار ووجدنا منكم كل الترحيب والتقدير حيث أنكم تؤمنون برسالتكم وتقديم ما هو مفيد وليس لديكم تصنيف سياسى أو حزبى ولكن فى الفترة الأخيرة تغيرت سياستكم . أمل أن أكون مخطىء فى ذلك . أتمنى توضيح الأسباب . مع خالص تحياتى وتقديرى لكم .
أخوكم عمر الشريف
بناء وإعادة تاهيل مدرسة أبوشريف الأساسية بنين بكوستى نموذج لجهد شعبى أتى أكله تحفظ الذاكرة الجمعية للشعب السودانى الكثير من المبادرات الرسميةو الشعبية التى أتت أكلها ومن هذه المبادرات مبادرة مدير مدرسة أبوشريف الأساسية بنين بكوستى الأستااذ . يوسف عبدالله والتى أعلنها فى مطلع هذا العام الدراسى 2016 _2017 م وهى رغبته فى بناء فصلين ومكتبين وإعادة تأهيل الفصول القائمة وبناء سور للمدرسة وأشياء أخرى وقد وجدت المبادرة الإستجابة من مجلس الأباء وأولياء الأمور وقاموا عبره ببناء فصل وإلتزم أبناء حى أبوشريف بالمملكة العربية السعودية عبر قائد المجموعة (خالد المنا ) بإكمال باقى بنود المبادرة وبالفعل شيدواالفصلين والمكتب وإعادوا تأهيل الفصول القائمة وبنوا سور للمدرسة ( 100 متر طول و60 متر عرض ) أى تبلغ مساحته 6000 متر مربع وهو السور الأكبر المشيد فى مرحلة الأساس بمدينة كوستى ووعدت المجموعة بتأثيث المكتبين وجلب المزيد من الإجلاس للتلاميذ وقد إعتمدت إدارة المرحلة بكوستى عبر إدارة الإمتحانات بالولاية المدرسة مركزاُُ لإمتحانات مرحلة الأساس وعندما زار معتمد محلية كوستى الأستاذ . أحمد الطيب الشفيع المدرسة أعلن إعجابه بالطفرة التى حدثت بالمدرسة ووعد بردم المدرسة وبناء مسرح بها وقال إنها اصبحت لوحة معمارية راقية . حافظ مهدى محمد مهدى معلم بوحدة كوستى لمرحلة الأساس موبايل 0121098670
نتاليا يعقوب _ سمارى سر جمالى نتاليا يعقوب ملكة جمال جبال النوبة تتحفنا كل يوم بكلمات ذهبية تدخل قلوب وعقولنا فى آن واحد وتظل بهما إقامة دائمة لما فيها من ثقافة راشدة وفهم عميق للحياة وفى الأيام الفائتة خرجت إلينا بحملة تحمل شعار سمارى سر جمالى وهى حملة لمحاربة الكريمات التى تغير اللون وهى بهذه الحملة أرادت أن تأكد أن الجمال ليس مرتبط بلون معين ( الأبيض مثلاً) فالله سبحانه وتعالى هوالذى يعطى الجمال فالجمال موجود فى كل الألوان وكذلك القبح والشئ الثانى الذى أرادت أن إيصاله من حملتها تلك أن هذه الكريمات مضرة بالبشرة وتسبب الكثير من الأمراض والشئ الثالث الذى أرادت إيصاله هوأهمية عدم الشعور بالدونية أمام أصحاب الألوان الأخرى تأتى هذه الحملة والمسلمون يحتفلون بمولد الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة صاحب الرسالة الخاتمة والمرسل للناس كافة فى الختام تحياتى لهذه الفتاة الأبنوسية حافظ مهدى محمد مهدى معلم بوحدة كوستى لمرحلة الأساس موبايل 0121098670
الإنترنيت الآمن للأطفال لقد تابعت عبر إذاعة أم درمان حلقة من أحدى البرامج الإذاعية و كانت الحلقة بكاملها تتحدث عن قيام الإتحاد الدولى للإتصالات بالتنسيق مع الهيئة القومية للإتصالات بالسودان بإقامة دورة تدربية لطلاب إحدى المدارس النموذجية بجزيرة توتى بالخرطوم عن الإنترنيت الآمن والهدف من الدورة هوتدريبهم على البحث الآمن فى الإنترنيت حماية لهم من المواقع المفسدة للأخلاق وتدريبهم على التعامل مع الإبتزاز الذى أصبح ظاهرة عالمية و لقد تابعت عبر قناة لإحدى الدول العربية تعريف لمعنى الإبتزاز عبر الإنترنيت هو قيام المبتز ( ذكر أو أنثى ) بخداع الضحية (ذكر أو أنثى ) بالحب وفى مرحلة ما تبدء الضحية التعرى للمبتز بإثارة من المبتز ويحتفظ المبتز بالصور ويهدد الضحية بالنشر ويحصل المبتز على مبلغ من المال يحول إليه بطريقة ما وقد يكون المبتز فى دولة غير دولة الضحية و على الأباء والأمهات متابعة الأبناء أتمنى أن تستمر هذه الدورات وتصل إلى جميع أنحاء السودان حماية لأطفالنا من المواقع الأباحية ومن الإبتزاز حافظ مهدى محمد مهدى معلم بمرحلة الأساس بوحدة كوستى موبايل 0121098670
سؤال برئ لرئيس النقابة العامة لعمال التعليم العام بالنيل الأبيض
هل نقابتكم تابعة لحكومة النيل الأبيض أم ماذا ؟؟!!!
الشئ المعروف للعامة والخاصة أن النقابات تمثل منسوبيها لدى الجهات الحكومية فى المطالبة بحقوقهم وتكون العلاقة بينها ومنسوبيها قائمة على الوضوح والشواهد تنفى ذلك ومثال على ذلك التصريح المنسوب لك عبرالإذاعة القومية يوم الأثنين 9يناير2017م الذى ذكرت فيه صرف منسوبيكم لفرق شهر نوفمبر 2016م وفور سماع هذه الإفادة توجه منسوبيكم لمواقع صرفهم فعلموا أن الفرق ناقص علاوة بدل وجبة وهى العلاوة الأكبر وهى لجميع العاملين وتم صرف علاوتى التمثيل وهى للدرجات من الرابعة إلى الأولى والعلاوة الإجتماعية وهى للمتزوجين فقط علماً بأن هذا الفرق مكون من جزء إتحادى وجزء ولائى والجزء الولائى غائب فى هذا الفرق و أايضاً غائب فى فرق شهر ديسمير 2016م والشئ المؤسف أن هذا الفرق وأعنى فرق شهر نوفمبر 2016م وأن مكونه الإتحادى تم إنقاصه ( علاوة بدل وجبة ))ورغم ذلك تقول يا عمر عبدالباقى بأن الفرق صرف دون توضيح أنه ناقص!! السؤال الأهم هل هنالك أشياء أخرى مخفية عنا فيما يخص باقى حقوقنا التى على حكومة الولاىة وهى الجزء الولائى فى فرقى شهرى نوفمبروديسمبر 2016م وباقى فروقات تعديل الهيكل الراتبى فى عام 2013م وعلاوة بدل وجبة الجزء الإتحادى لشهرنوفمبر 2016م وأقول لك أنك تمثلنا ولاتمثل حكومة الولاية فتعامل معنا بوضوح
والله من وراء القصد وهو يهدى لسواء السبيل
حافظ مهدى محمد مهدى
معلم بمرحلة الأساس كوستى
موبايل 0121098670
نفير كوستى الشعبى لدعم الدورة المدرسية ال26
نموذج لجهد شعبى تجاوز العقد السياسية
لقد تداع نفر كريم من أبناء مدينة كوستى عبر خدمة الواتساب لدعم الدورة المدرسية ال26 وذلك بتوفير الوجبات يومياً لضيوف مدينة كوستى من بعثات الولايات وقد شاهدت عبر القناة القومية هذه المجموعة وهى تقدم وجبة الفطور بمدرسة آمنة قرندة الأساسية بنات بكوستى وإستمعت لمقرر النفير الأستاذ. هندى صديق أحمد و هو يتحدث عن النفير وقال إن الفلسفة من هذا التفير أنهم يرون إن هؤلاء الضيوف هم ضيوفهم أى ضيوف على أهل كوستى ويجب إكرامهم وأنهم حرصوا على نجاح هذا النفير بالترويج له لضمان نجاحه وليس مناً أو أذى بالفعل إنداح النفير فى جميع أحياء مدينة كوستى ولقد شاهدت أهل حى القشارات وحى النهضة وحى الرديف وهم يقدمون الزاد فى العرض المصاحب لولايتى جنوب كردفان وشمال دار فور الذى قدم بمدرسة الزهراء الأساسية بنات بكوستى ووقفوا مع مديرة المدرسة حتى فى أيام بروفات بعثة ولاية شمال دار فور ودخلت أسرة مديرة المدرسة الأستاذة كوثر أحمد فى إعداد الزاد وتقديمه وهنالك أمثلة أخرى لهذا التدافع الحميد لمواطن هذه المدينة الشامخة بأهلها وتاريخ هذه المدينة فيه الكثير من صحائف الخير وربما يقول لى قائل أن هذا ديدن أهل السودان ولكنى أقول إن لكوستى تمييز وألق وسحر خاص و الأيام القادمة سوف تكون حبلى يالكثير يإذن الله
حافظ مهدى محمد مهدى
معلم بمرحلة الأساس بوحدة كوستى
موبايل 0121098670
بلوم الغرب يطرب أهل كوستى فى يوم شكرهم
لقد إحتضت دار شرطة النيل الأبيض بمدينة كوستى يوم الثلاثاء24 يناير 2017م الليلة الثقافية الكبرى التى أقامتها محلية كوستى عرفاناً وشكر لأهل كوستى لدورهم الكبير فى إنجاح الدورة المدرسية القومية ال26 والتى كان دور أهل كوستى فيها واضحاً من خلال النفير الشعبى الذى غطى كل ضيوف المدينة من البعثات القادمة من الولايات المختلفة و الحضور المميز للعروض الثقافية والرياضية والمشاهدة للقرية الثقافية وقد أحيى الليلة بلوم الغرب الفنان الكبير عبدالرحمن عبدالله وقدم فى بداية الليلة إغنية قال إنها هدية للدكتور عبدالحميد موسى كاشا لأنه كان من أوائل الزائرين له عندما أصيب بالشلل فى الرياض بالمملكة العربية السعودية منذ سنوات من الآن وتحدث والى الولاية الدكتور كاشا عن دور أهل كوستى وأهل الولاية جميعاً فى إنجاح الدورة المدرسية كما تحدث عن دور الأجهزة الأمنية فى فى إنجاح الدورة المدرسية هذا فقد قضى أهل كوستى وحكومة الولاية ليلة ممتعة سوف تظل عالقة بالأذهان
حافظ مهدى محمدمهدى
معلم بمرحلة الأساس كوستى
موبايل 0121098670
ظلم الأقارب إلى متى ؟!!
دفعنى لكتابة هذا المقال سببين أولهم هو متابعتى الدائمة للبرنامج الشهير المسامح كريم الذى يقدمه الإعلامى الكبير جورج قداحى وآخر حلقة كانت يوم الجمعة 10 فبراير 2017م ولقد تأثرت بها كما تأثر معى من حضر معى تلك الحلقة لأنها كانت حلقة مؤثرة لأنها عرضت لنا حالة صلح بين أب وإبنه بعد قطيعة بسبب إدمان الإبن للسرقة والتى سببت للاب إحراج أمام الجيران وفشلت كل محاولات الأب لإصلاح إبنه وعندما أحس الإبن بأنه أصبح سبة لأسرته قطع هذا الإبن يديه الأولى ثم بعد فترة قطع اليد الثانية على قضبان السكك الحديدية وهذه الفعلة كانت بمثابة القشة التى قصمت ظهر البعير وإنقطعت علاقته بوالده لذا لجأ الإبن لبرنامج المسامح كريم وتم الصلح فى مشهد مؤثر والسبب الثانى لكتابتى هذا المقال هو متابعتى لظلم بعض الناس لأقاربهم ويتمثل ذلك الظلم فى إلصاق التهم وإثارة الكراهية ضد بعض الأقارب بل هنالك ظلم ممنهج يقوده البعض ضد أقاربهم وينقاد البعض لهذا الظلم وتصبح العلاقة بين الأقارب يسودها الغل وتتحول أحياناً إلى قطيعة ويقود هذا الظلم فى أغلب الأحيان الكبار وينقاد الصغار بلا وعى وحكى لى أحد معارفى وهو الآن رجل ستينى بعض ذكرياته الأليمة عندما توفى والده وكان محدثى يبلغ من العمر 25 عاماً عندما توفى والده وكان هو كبير أسرته و قال لى أنه وجد الذل والتعالى من بعض أقرباءه وكان يوصف من قبلهم بأنه ولد قليل الأدب وفاشل علماً بأنه كان تصفه نفس المجموعة فى حياة والده بأنه مهذب ومثقف و أن مستقبلها سوف يكون عظيماً !!! السؤال ماهو سبب العداء بين بعض الأقارب وخاصة عند يرحل عن الدنيا كبير أسرة ما وهنالك مثل شعبى يقول إذا ما رب أهل البيت ولى بدء لهم من الناس الجفاء . هل الهروب من المسؤولية هو السبب أما رغبة فى الأذلال مكبوتة لم تتحقق فى حياة رب الأسرة أما غيرة وأما كل هذا الأسباب مجتمعة وأعنى بذلك فى حالة وفاة رب الأسرة أما فيما عدا ذلك فربما تكون الغيرة والحسد هى السبب أوالمنافسة على قيادة الأسرة الممتدة أو ربما تكون هنالك أسباب آخرى . أتمنى أن بناقش أهل علم الإجتماع وعلماء الدين هذه الظاهرة وأن يجدوا لها حلاً والله من وراء القصد وهو يهدى إلى سواء السبيل
حافظ مهدى محمد مهدى
معلم بوحدة كوستى لمرحلة الأساس
موبايل 0121098670
إلى مجمع الفقه الإسلامى السودانى
الموضوع . تنظيم النسل بين
منطق الأطباء وجدل علماء الدين الإسلامى
يؤمن الكثير من الناس بحتمية التناغم بين أراء الأطباء وعلماء الدين فى المسائل الفقهية المربوطة بصحة الإنسان ولكن فى مسألة تنظيم النسل فإن الأطباء يؤمنون بحتمية تنظيم النسل للمحافظة على صحة الأم والطفل فهم يرون إن الولادات الممتالية بدون إعطاء الأم فترة كافية لرضاعة المولود ورعايته تؤثر على صحة الأم والطفل لذا قإن للأطباء قناعة بتنظم النسل وذلك إستعمال وسائل منع الحمل الطبيعيية ( العزل ) والصناعية مثل حبوب وحقن التنظيم والشرائح وغيرها ولكن هنالك بعض علماء الدين الإسلامى يعترضون على تنظيم النسل بحجة أنه حرام شرعاً والبعض الآخر يرى أن تنظيم النسل يجوز للمانع الصحى الذى ساقه الاطباء وهنالك فرق بين تنظيم النسل وتحديد النسل فالتنظيم يعنى أن يكون هنالك فاصل زمنى بين كل ولادة والولادة التالية لها لإعطاء الطفل حظه من الرضاعة والرعاية المطلوبة أما تحديد النسل فهو إيقاف الولادة بعد ولادة عدد معين من الأبناء وهذا غير مرحب به من الأطباء وكذلك من أهل الدين ألأ حالة إضراره بالام الحامل فهو مرفوض من الطرفين الأطباء والعلماء . أتمنى أن يخرج إلينا مجمع الفقه الإسلامى بفتوى واضحة فى هذا الشأن فهنالك الكثير من الإشكالات فى مجتمعنا السودانى بسبب تنظيم النسل وهذا التضارب فى أراء علماء الدين الإسلامى أربك حياة الكثير من الناس لأن أغلب الشعب السودانى يهتم برأى الدين فى كل أمر يخص حياته وحتى ولو تعارض ذلك الرأى مع الظروف الصحية وفى ظنى أن هذا الموضوع من المسائل الكلية التى لاتقبل الخلاف لأن الخلاف يفسد حياة الناس وأتمنى أن يتناغم الراى الفقهى مع الرأى الطبى والله من وراء القصد
حافظ مهدى محمد مهدى
معلم بوحدة كوستى لمرحلة الأساس
موبايل 0121098670
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إلى شركة زين للإتصالات السودان
بعد التحية والإحترام
مبادرة زين لتحسين البيئة المدرسية
لا يخفى على أحد أدواركم العظيمة فى خدمة المجتمع السودانى وأنا بوصفى أحد أفراد عالم زين الجميل فقد إنضممت إلى ركبكم الميمون يوم الإثنين 13 فبراير 2017م فإنى إقترح عليكم تبنى مبادرة لبناء مراحيض للمدارس وهى خاصة مدارس مرحلة الأساس بالسودان وصيانة المحتاجة للصيانة منها ودفعنى لهذا الإقتراح مصرع الأستاذة رقية صلاح بمرحاض بمدرسة نسيبة يت كعب الأساسية بنات بالثورة الحارة 13 وقد ضجت الأسافير والصحف بهذه الحادثة وهذه الحادثة تشير بجلاء لسوء البيئة المدرسية للكثير من المدارس ونفيدكم بإن هنالك مدارس ليس بها مراحيض وأنتم لكم اليد الطولى فى عمل الخير والمبادرات فأنتم الشركة الأكبر من حيث عدد المشتركين وهذا ظاهر من تكدس المشتركين فى مكاتبكم المنتشرة فى سوداننا الحبيب وبدون شك أن المعلمين شريحة مهمة لديكم أتمنى يجد هذا الإقتراح الإستجابة منكم وأن تكرم أسرة المعلمة رقية صلاح من قبلكم تكريم مادى ومعنوى وأدعو الله أن يتغمد الفقيدة بواسع المغفرة وألا تمر هذه الحادثة مرور الكرام من قبل الدولة فيجب محاسبة كل مخطئ
حافظ مهدى محمد مهدى
معلم بمرحلة الاساس كوستى
0960158191
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مصرع المعلمة رقية محمد صالح سببه مهام بلا معطيات مادية
لقد تابعت كما تابع غيرى التعليقات والمقالات الصحفية التى ضجت بها الصحف والفضاء الإسفيرى والقنوات بعد مصرع المعلمة الفاضلة رقية محمد صالح أثر إنهيار مرحاض بها بمدرسة نسيبة بنت كعب الأساسية بنات بالثورة الحارة 13( لها الرحمة ) ولكن فى تقديرى أن العلة تكمن فى الآتى . كان فى السابق تقوم وزارة الأشغال ببناء المدارس من الميزانيات المرصودة لذلك ومن ضمن ذلك دورات المياه وتقوم وزارة الأشغال بالمتابعة عبر مهندسيها وعبر ملاحظات مديرو المدارس التى يرفعوه عبر إداراتهم والتى بدورها ترفع أى شكوى لأصحاب الإختصاص وتتم الصيانة من ميزانيات الصيانة وإذا حدث أى خطأ تكون لجنة للتحقيق ويحاسب كل شخص فى نطاق مهامه الواضحة المسنودة بمعطيات مادية واضحة . وبعد إلغاء وزارة الأشغال أصبح بناء المدارس وصيانتها تابعة للمحليات من ضمن عدة أشياء آخرى تابعة لها وتصبح الصيانة والبناء حسب المتاح للمحلية من ميزانية من الدولة وفى أغلب الأحيان يقوم مديرو المدارس عبر الجهد الشعبى ببناء وصيانة مدارسهم والمحليات غائبة عن كل ذلك و أى حدث أى خطأ صغير كان أو كبير يصبح تحديد المخطئ أمر صعب فى هذه الحالة هل نتهم المحلية أم مديرة المدرسة أم مدير التعليم أم الوزير أم الدفاع المدنى أنا فى تقديرى أن الحل بيد الحكومة وهو أن تحدد المهام وفق معطيات مادية واضحة ويتمثل ذلك فى إلتزام الحكومة بتوفير الميزانيات الواضحة لبناء وصيانة المدارس أو أن يكون هنالك إلزام لمديرى المدارس ببناء وصيانة المدارس من رسوم تجمع من أولياء الأمور حسب الحوجة وأن يكون البناء والصيانة تحت أشراف مهندس تابع للمحلية ويتم إزالة أى مبنى غير صالح وفق تقرير مهندس المحلية هذه هى العلة الحقيقية وينطبق هذا على أى جهة تقدم خدمة للمواطن يجب تحديد المسؤليات والمهام وفق معطيات مادية حقيقية والله من وراء القصد وهو يهدى إلى سواء السبيل
حافظ مهدى محمد مهدى
معلم بمرحلة الأساس كوستى
موبايل 0121098670
إحذروا من المد السايكوباتى ؟! السايكوباتية هى ظاهرة التلذذ بعذاب الناس ((السادية ))قالت طبيبة نفسية إن الشخص السايكوباتى شخص غير سوى ولكنه ليس مريض ويجب محاسبته و قد تساهم التنشئة فى أغلب الأحيان فى هذه الظاهرة الخطيرة ويتسبب السايكوباتيون فى الكثير من المصائب أذا وجدوا الغفلة من المجتمع والدولة وهنالك الكثير منهم منتشرين فى فجاج الأرض ينشرون الأذى أينما حلوا ومن أمثلة الفعل السايكوباتى ظاهرة هتك أعراض الأطفال وإغتصابهم كما هو معلوم إن هنالك فرق بين الإغتصاب و هتك العرض فالإغتصاب يتم للشخص الذى يطيق الوطئ ولكن يتم الفعل بالإكراه أما هتك العرض فهو للأشخاص الذين لايطيقون الوطئ و يتم الفعل بغفلة من أسرة الضحية وهتك العرض يتسبب فى الكثير من العاهات التى تصاحب الضحية و إلحاق الأذى النفسى والمادى بالضحية وأهل الضحية . وظاهرة آخرة تدخل ضمن الفعل السايكوباتى وهى ظاهرة سرقة غير المحتاج من شخص رقيق الحال وضربه فى حال فشل عملية السرقة ومثال على ذلك الإعتداء على عامل فرن بحى 27 بكوستى من قبل ستة من أبناء الحى وتم نقل الضحية إلى الخرطوم وأجريت له عملية فى الرأس وكل ذلك بسبب عدم تمكنهم من سرقة جهاز أستريو كان بيد مرافق للضحية فى طريق عودة الضحية لمنزله فى حوالى الساعة الرابعة صباحاً وهؤلاء الشباب ليسوا فى حوجة للسرقة فهم من أسر ميسورة الحال فهدفهم إثبات الذات ورؤية الذل على عينى العامل فى حال نجاح عملية السرقة أو ضربه وإلحاق الأذى النفسى والمادى به و بأسرته فى حال فشل عملية السرقة والشكر لشرطة كوستى التى ضبطت الجناة فى أسرع وقت
حافظ مهدى محمد مهدى
معلم بمرحلة الأساس كوستى
موبايل 0121098670
أنا حقى راح أسأل منو ؟! ( منحة عيد الفطر فى عيد الأضحى بالنيل الأبيض )
عندما وافق مجلس الوزراء القومى على منح العاملين بالدولة منحة فى عيد الفطر وهى راتب شهر أساسى ومنحة فى عيد الأضحى وهى راتب شهرين أساسى ولقد فرحنا لذلك لأن إحتياجات العيد كبيرة وتساعد المنحة فى حل الكثير منها لذا وضعنا المنحة فى حساباتنا فى العيدين ولكننا فى النيل الأبيض مر علينا عيد الفطر دون صرف المنحة والأن صرف لنا منحة وهى راتب شهر أساسى لعيد الأضحى وهذا يعنى أن منحة عيد الفطر منحت لنا فى عيد الأضحى والسؤال ماذا عن منحة عيد الأضحى وهى راتب شهرين أساسى أناشد السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومى الفريق أول ركن بكرى حسن صالح بالتدخل وحل هذا الإشكال فنحن لانعلم أين الخلل هل الخلل من وزارة المالية الإتحادية أم أن الخلل من ولاية النيل الأبيض ؟ والله نسأله التوفيق والسداد
حافظ مهدى محمدمهدى
معلم بمرحلة الأساس كوستى
موبايل 0121098670
رفع العقوبات فرحة شعب وأمل حكومة !
لاشك إن فرض أى حصار إقتصادى على أى دولة يتأثر بذلك الحصارشعب تلك الدولة فى المقام الأول وحكومته فى المقام الثانى ويصبح فك ذلك الحصار من الأشياء المفرحة لذلك الشعب وأمل مرجو لحكومة تلك البلاد . كما هو معلوم إن الشعب السودانى تأثر كثيراً بالعقوبات الإقتصادية الأمريكية على السودان منذ عقدين من الزمان فقد أثر ذلك فى جميع مناحى الحياة الإقتصادية فأثر فى جلب القروض والمنح من المؤسسات الدولية و فى التعامل التجارى مع الكثير من الدول التى تخاف غضب أمريكا وفى عدم حضور الكثير من المستثمرين من الخارج وفى التحويلات البنكية وفى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السودانى و أدى ذلك إلى سوء الأحوال المعيشية لدى المواطن وأدى كذلك إلى تعنت بعض الحركات المسلحة وممانعتها فى الوصول إلى سلام دائم فى السودان لذا فرح الشعب السودانى بقرار الرئيس الأمريكى ترامب بتاريخ الجمعة 6 أكتوبر 2017م برفع العقوبات الأمريكية عن السودان ويرجو الشعب السودانى من حكومة بلاده الإستفادة من ذلك الرفع إستفادة حقيقية وأن يرى أثر ذلك على معاشهم وتحسن الأحوال الإقتصادية للدولة وأن تنداح الخدمات والتنمية على طول البلاد وعرضها وأن يعم السلام بإذنه تعالى
حافظ مهدى محمد مهدى
معلم بمرحلة الأساس كوستى
موبايل 0121098670
تحية للنائب العام السودانى
قضايا إغتصاب الأطفال من أكثر القضايا التى تشغل بال الرأى العام فى جميع أنحاء العالم لأن الأطفال أحباب الله وينال الطفل المعتدى عليه إهتمام وتعاطف الناس عامتهم وخاصتهم ويجد المعتدى التقريع والمطالبة بمعاقبته من جميع المستويات الشعبية والرسمية والعالم من حولنا به الكثير من الأمثلة على ذلك .
لقد تابع الرأى العام السودانى فى الأيام الماضية ومازال قضية الشخص الذى إتهم بإغتصاب أربعة أطفال ثلاثة منهم أشقاء !! وقد أثارت هذه الحادثة غضباً واسعاً فى الشارع السودانى لذا حضر إلى الجلسة الأولى مولانا عمر أحمد محمد النائب العام لجمهورية السودان فى أول سابقة من نوعها فى المحاكم السودانية وقدم الخطبة الإفتتاحية بوصفه ممثل الحق العام وطالب بإعدام المتهم لأنه لم يرع براءة الطفولة وأنه لم تؤثر فى مشاعره كلمة ( ياعمو ) التى كانت تقولها له إحدى الضحايا و أنه خان الثقة التى أعطيت له فالتحية للنائب العام على الحضور رغم أنه من واجبه أتمنى أن يكون هذا نهجه على الدوام والله أسأله السلامة لأطفالنا
حافظ مهدى محمد مهدى
معلم بمرحلة الأساس كوستى
هل الأمير بركة فعلاً على الجادة ؟
الدكتور الأمير أبو القاسم الأمين بركة والى النيل الأبيض يعتبر من أكثر الولاة الذين مروا على ولاية النيل الأبيض إثارة للجدل فالناس منقسمين حوله إلى فريقين فريق يرى أن الخير سوف ينهمر بإذن الله على يديه لأنهم يرون أنه صادق فى قوله وفعله و أنه يتابع كل صغيرة وكبيرة بالولاية بنفسه ولايكتفى بالتقارير فقط وهذه ميزة ممتازة به و أن التخطيط لكل موضوع يتم بهدوء وروية وتعقل وتتخذ القرارات المناسبة ويتابع التنفيذ بنفسه والشئ اللافت الذى باغت به الجميع فى ختام فعاليات أعياد الدفاع الشعبى بكوستى يوم الثلاثاء 13نوفمبر 2018م أنه لم يقدم أى مشروع للإفتتاح أمام الرئيس رغم وجود عدد من المشروعات التى لم تكتمل وهذه ميزة نادرة تحسب له ولاتحسب عليه وهذه الميزة جعلت الكثيرين من الفريق الآخر يراجع موقفه من الرجل فقد ظهر لهم خطل رأيهم به وتمنوا له التوفيق والنجاح وأن يبعد الله عنه أعداء النجاح وأن تنداح التنمية والخدمات فى عهده بإذن الله
حافظ مهدى محمد مهدى
معلم بمرحلة الأساس كوستى
موبايل 0121098670
هل الأمير بركة فعلاً على الجادة ؟
الدكتور الأمير أبو القاسم الأمين بركة والى النيل الأبيض يعتبر من أكثر الولاة الذين مروا على ولاية النيل الأبيض إثارة للجدل فالناس منقسمين حوله إلى فريقين فريق يرى أن الخير سوف ينهمر بإذن الله على يديه لأنهم يرون أنه صادق فى قوله وفعله و أنه يتابع كل صغيرة وكبيرة بالولاية بنفسه ولايكتفى بالتقارير فقط وهذه ميزة ممتازة به و أن التخطيط لكل موضوع يتم بهدوء وروية وتعقل وتتخذ القرارات المناسبة ويتابع التنفيذ بنفسه والشئ اللافت الذى باغت به الجميع فى ختام فعاليات أعياد الدفاع الشعبى بكوستى يوم الثلاثاء 13نوفمبر 2018م أنه لم يقدم أى مشروع للإفتتاح أمام الرئيس رغم وجود عدد من المشروعات التى لم تكتمل وهذه ميزة نادرة تحسب له ولاتحسب عليه وهذه الميزة جعلت الكثيرين من الفريق الآخر يراجع موقفه من الرجل فقد ظهر لهم خطل رأيهم به وتمنوا له التوفيق والنجاح وأن يبعد الله عنه أعداء النجاح وأن تنداح التنمية والخدمات فى عهده بإذن الله
حافظ مهدى محمد مهدى
معلم بمرحلة الأساس كوستى
موبايل 0121098670
ادارة تحرير المجلة
تحية طيبة
وبعد
( اهداء – عن قدوم شهر رمضان)
(لاياما في ايامها تفاوتت ادمع الحمد -لفريضة قد اوقت ميقاتها وثمن ميزانها- لاياما والفة وتراحما وتأخيا-لاياما قد اتما الهم موضع القدر )
ياسر محمد – اليمن ( المؤهل جامعي)
6/5/2019
ادارة موقع النيلين
تحية طيبة
وبعد
( اهداء – عن قدوم شهر رمضان)
(لاياما في ايامها تفاوتت ادمع الحمد -لفريضة قد اوقت ميقاتها وثمن ميزانها- لاياما والفة وتراحما وتأخيا-لاياما قد اتما الهم موضع القدر )
ياسر محمد – اليمن ( المؤهل جامعي)
19/5/2019
نثر عن عيد المدير عيد العامل عيد الموظف 2019
– عيد العمال – الموظف – المدير 2019
لذكرى اتسمت يومها بيوم عيد- لصحبة والفة لعام جدا وتجددا
وتألقا في ميادين الجد راقا لنا- لايام ليوم عزيمة ليوم عيد.
ياسر احمد- اليمن
16/9/2019
مجلة النيلين
مقالات
تحية طيبة
وبعد
إهداء نثرعن العام الدراسي الجديد( كل عام والطالب بجد — من جد وجد )
(لمكنة و حكمة للكنة و تعلما
لمكانة قد ساد المجد ارجائها
لعزيمة قد حصنة بالجد راية
لمرصد صدقا لمسيرة وتطورا
لنهجا وتأملا البعض لنهجنا
بكرامة وتجدد تبنا اجيالنا )
إعداد / ياسرجعفر- اليمن- مدينة الحديدة
ملاحظة/
الموضوع/ نثر عن العام الدراسي الجديد( كل عام والطالب بجد — من جد وجد )
السلام عليكم ورحمة الله انا سعوديه وارغب بدراسه الجامعه في السودان بتخصص طب بشري ارجو من الجميع مساعدتي ومساندتي بتزويدي بالمعلومات عن افضل جامعات السودان على رقمي الظاهر واتس 0533803171
شركة أواب للخدمات الأمنية المحدودة
الإستثمار الخفي للنظام البائد بالشرطة
الفساد الذي عجزت لجنة إزالة التمكين عن إكتشافه حتي الآن
شركة أواب للخدمات الأمنية المحدودة من الشركات الإستثمارية المملوكة للشرطة .. وهي في الأصل إحدي شركات حزب المؤتمر الوطني المحلول و أهم الشركات التي تعمل في الخفاء لتمويل أنشطة النظام البائد حتي الآن .
بداءت شركة أواب للخدمات الأمنية كإحدي شركات الشرطة الشعبية زراع الكيزان في الشرطة و نشاطها الرئيسي الظاهر هو الخدمات الأمنية و الحراسات و تأمين المنشأءات .. لكن في الجانب الخفي الذي لا يعلمه إلا نفر قليل من الموالين للنظام السابق وهو أساس عمل الشركة هو توفير الدولار لحزب الموتمر الوطني المحلول و ذلك عن طريق الأموال الضخمة التي تتحصل عليها من خلال حصر الإعاشة في كل السجون في السودان علي شركة أواب . كما أنها تمتلك آليات للحفريات بملاييين الدولارات .
تعتمد شركة أواب في نشاطاتها علي إبرام عقود مع شركات يمتلها أشخاص وذلك لتمرير و تسهيل الفساد و نهب الاموال حيث يكون هنالك إتفاق غير مرئي أو غير ظاهر في المستندات الرسمية مما يسهل لمدير أواب و شلته إستلام الاموال دون أن تكون هنالك أي بينة أو دليل علي الفساد المستشري في للشركة منذ عقود.
مدير شركة أواب مقدم شرطة … ويحمل أيضا رتبة مقدم أمن شعبي ..بداء حياته العملية بالشرطة ..كضابط صف برتبة الرقيب فن بالشرطة الشعبية وهي الإدارية المعروفة لدي الجميع بأن منسوبيها هم صفوة الكيران الموالين لحزب الموتمر الوطني المحلول.. تم ترفيعه لرتبة الملازم شرطة و تدرج في الرتب حتي وصل رتبة المقدم .
أنتدب للعمل بشركة أواب منذ أكثر من 20 عاما وذلك لتنفيذ أجندة خاصة بحزب الموتمر الوطني لم يتم نقله لأي وحدة أو إدارة من إدارات الشرطة الأخري بحكم وضعه و إنتماه السياسي المعروف و الحماية المتوفره له من إعضاءحزب الموتمر الوطني داخل و خارج الشرطة تدرج في الوظائف بشركة أواب و تعاقب عليه عدد كبير من المدراء وهم في الغالب ضباط الشرطة المعاشيين من الموالين لحزب الموتمر الوطني حتي وصل لوظيفة مدير شركة أواب للخدمات الأمنية منذ العام 2014م و حتي الآن.
مازال الفساد مستمر حتي الآن :
رغم سقوط النظام البائد .. ورغم العمل الكبير الذي تقوم به لجنة مكافحة الفساد و إزالة التمكين … إلا أنه مازالت شركة أواب هي أكبر معقل للفساد و تسريب و تجنيب الأموال .. فالحماية التي أولاها المجلس السيادي لشركات القوات الأمنية منحتهم الثقة في الإستمرار في عمليات الفساد و النهب بصورة أكبر بحكم إعتقادهم أن الفترة سوف تكون محدودة و الأجل المحتوم سوف يكون قريباً.
الأرباح التي تجنيها شركة أواب للخدمات الأمنية من إعاشة السجون في السودان تقدر بأكثر من مائة مليون جنيه شهريا تصرف 80% منها بطرق خفية يغلب عليها التجنيب و تحويل الي جهات خفية غير معروفة.
أرباح الخدمات الأمنية و الحراسات و خدمات النظامة تقدر بأكثر خمسمائة ألف جنيه يتم صرفها كحوافز للمقربين من المدير بصورة أكبر و بقية موظفي الشركة مع حوافز خاصة للذين يدعمون سياسات الشركة و يسهلون لها الإجرات و المعاملات المشبوه.
الارباح الخاصة بالحفريات و الآليات تعتبر معلومات سرية للغاية لا يعلمها إلا مدير شركة أواب و عدد قليل جدا من المقربين الثقة وهم من صفوة الكيزان .
من أكبر أوجه الفساد و نهب الأموال بشركة أواب و الذي مازالت مستمرة هو مشروع التتبع الآلي للبصات السفرية هذا المشروع الذي سخره مدير شركة أواب لمصلحته الشخصية و كسب من وراءه ملاييين الدولارات حيث أنه أوكل هذا المشروع لأحد أصدقائه المقربين الذي كان يعمل موظف سابق بالشركة و يمتلك عدد من شركات الوهمية شركات عبارة عن ورق و مستندات حيث منحه نسبة 49% من الارباح دون أي مجهود أو اي سبب منطقي سوي الفساد و نهب أموال الدولة بصورة ملتوية حيث أنه يقوم بشراء و إستيراد اجهزة التتبع الالي بقمية 15 دولار فقط و يلزمون اصحاب البصات بشراء الجهاز الواحد بمبلغ 260 دولار بأرباح عشرة أضعاف مستقلين الدعم من شرطة المرور و مستفدين من حصرية شراء و بيع الأجهزة حكرا علي شركة أواب كما أن هنالك مبالغ ضخمة إستلامها من شركات التأمين تحت كذبة و خدعة تحقيق السلامة المرورية .
مازال الفساد مستمر حتي الآن :
السادة لجنة محاربة الفاسد و إزالة التمكين و دك حصون و أركان النظام الفاسد البائد الذي نهب قوت أبناء هذا البلد العزيز ما ذكرناه أعلاه أنه ليس نسج خيال أو تخمين أو إستنتاج أنها معلومات حقيقية من مستندات داخل شركة أواب للخدمات الأمنية .. نؤكد لك مازال الفساد مستمر و مازال نهب أموال الدولة مستمر .. كما نؤكد لكم هالك أموال ضخمة تخرج من هذه الشركة الي جهات خفية غير معروفة .
الاسراع في تفكيك و إستصال هذا النبت الكيزاني و السرطان الذي ينهش في إقتصاد هذا الوطن حتي هذه اللحظة و مازال مستمر.
يجب محاسبة هؤلا الخونة الفاسدين حيث تأكد تماما أنهم يعملون في الخفاء لصالح النظام البائد و حزب المؤتمر الوطني المحلول حتي الآن .
أخيرا سوف نظل بالمرصاد لكل الفاسدين و أزيال الخسة و من أزيال النظام البائد الذي استباحوا أكل أموال الشعب بأسم الدين.
فساد شركة أواب للخدمات الأمنية
لم تسقط بعد
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انباء خبر امة :
( لمكانة لحكمة لنهح رسالة – لفهم الاجداد للاحفاد خير تقدما
من نهحة( ص) تداوى الكل مبتهجا- وتمدن قد صادف الوقت انبأه)
/ اعداد/ ياسر جفعر – احمد المنصري47- اليمن -( تعز- العاصمة)