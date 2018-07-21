بمناسبة مرور خمس سنوات على زواجهما.. الوزير الميرغني يكتب لزوجته المذيعة تسابيح: يا ابنة النور ويا أخت الشموس المشرقة





احتفلت الإعلامية السودانية البارزة تسابيح مبارك خاطر بمرور خمس سنوات على زواجها بوزير الدولة بوزارة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات الأستاذ إبراهيم الميرغني.

نجمة قناة العربية وثقت للمناسبة الأغلى في حياتها على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكتبت وفقاً لما نقلت منها محررة موقع النيلين: “ومرت احلي خمسة سنين من احلي لحظة في حياتي بتذكرها كأنها امبارح”.

وتابعت تدوينتها التي تفاعل معها المئات من المعجبين والمتابعين: “وانا اللي بنسي البحصل قبل ساعة يبدو إنه القصة انه ذاكرتنا تحتفظ فقط بما تشعر إنه الأهم والاغلي , وجات السنة السادسة”.

وختمت مذيعة النيل الأزرق والشروق السابقة: ” 19/7/2012 شكرا علي احلي خمسة سنين وانشالله العمر كله يارب”.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فإن السيد وزير الدولة بالاتصالات كان له حضور مميز داخل التدوينة, حيث رد على زوجته بأبيات قمة في الروعة والرقي.

وقال وفقاً لما رصدت محررة موقع النيلين: “

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين