بمناسبة مرور خمس سنوات على زواجهما.. الوزير الميرغني يكتب لزوجته المذيعة تسابيح: يا ابنة النور ويا أخت الشموس المشرقة

احتفلت الإعلامية السودانية البارزة تسابيح مبارك خاطر بمرور خمس سنوات على زواجها بوزير الدولة بوزارة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات الأستاذ إبراهيم الميرغني.
نجمة قناة العربية وثقت للمناسبة الأغلى في حياتها على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكتبت وفقاً لما نقلت منها محررة موقع النيلين: “ومرت احلي خمسة سنين من احلي لحظة في حياتي بتذكرها كأنها امبارح”.
وتابعت تدوينتها التي تفاعل معها المئات من المعجبين والمتابعين: “وانا اللي بنسي البحصل قبل ساعة يبدو إنه القصة انه ذاكرتنا تحتفظ فقط بما تشعر إنه الأهم والاغلي , وجات السنة السادسة”.
وختمت مذيعة النيل الأزرق والشروق السابقة: ” 19/7/2012 شكرا علي احلي خمسة سنين وانشالله العمر كله يارب”.
وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فإن السيد وزير الدولة بالاتصالات كان له حضور مميز داخل التدوينة, حيث رد على زوجته بأبيات قمة في الروعة والرقي.
وقال وفقاً لما رصدت محررة موقع النيلين: “ الورود تتفتح فى صباحاتها والرياح تهب فى مواسمها والقلوب جنود مجنده تعارفت فتآلفت .. كل شى كان قبل ان القاك يا ابنة النور وَيَا أخت الشموس المشرقة”.
رندا الخفجي _ الخرطوم
النيلين
9 تعليقات
طيب نحن دخلنا شنو في موضوع زول ومرته مهما يقولوا لبعض
والله كلامك صاح Sudani لكن مين أقول البغلة في الابريق ؟؟ شغالية بالفارقة بس السودانيين !
خبر قمة في التفاهة
الباكستاني اللي ادعى نسبه لآل البيت
الحبكانات بين الأزواج محلها البيت …
رندا الخفجى … مروجة الدياثه والشكشكه
يخفجك قطر سكه حديد .. فراملو معطلة ليها 8 سنين …وعجلاتو قديمة ليها 56 سنة مشرشره … و شايل سكراب حديد ….
احلى تعليق ….
كلام جميل ربنا يسعدهم علاقة زوجية ناجحة بس يابتنا نحنا السودانيين مالينا في الرومانسية وبنخجل نتكلم فيها أمام الغير لان تربيتنا بتختلف لذلك سوف يواجة مقالك بردود قاسية الله يعينك
الغزل بين الأزواج حلاوته في خصوصيته وفي إحتضانه بين قلوب الزوجين لوحدهما.. لكن هذان اللذان يستعرضان كل حين وآخر على الفيسبوك بطفولة مخجلة ومراهقة متأخرة إنما يفعلانه للفرجة وللمباهاة والعرض المكشوف فهي مذيعة طبعها المظاهر وهو يحب الإستعراض ولا يعلم أن التغزل المفضوح والإستعراض بالزوجة مذموم في طبعنا السوداني وعرفنا الرجولي وديننا الحنيف وهو بالواضح دياثة ليست إلّا.
الغزل بين الأزواج حلاوته في خصوصيته وفي إحتضانه بين قلوب الزوجين لوحدهما. لكن هذان اللذان يستعرضان كل حين وآخر على الفيسبوك بطفولة مخجلة ومراهقة متأخرة إنما يفعلانه للفرجة وللمباهاة والعرض المكشوف فهي مذيعة طبعها المظاهر وهو يحب الإستعراض ولا يعلم أن التغزل المفضوح والإستعراض بالزوجة مذموم في طبعنا السوداني وعرفنا الرجولي وديننا الحنيف وهو بالواضح دياثة ليست إلّا.