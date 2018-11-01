أمين الفتوى .. العمل في شركات التدخين حرام شرعاً

قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن العمل في شركات السجائر حرام شرعا ورزقها غير مقبول، لافتا إلى أنها تضر بالمال والعافية.
وأضاف أمين الفتوى بقناة الدار بموقع “يوتيوب” في إجابت عن سؤال : “هل العمل بشركات السجائر حرام؟”، أن الله تعالى حرم أي عمل يخصّ السجائر، ولكن في حالة إن لم يجد هذا المتصل مصدر رزق له فإنه يجوز استمراره في العمل بهذه الشركة إلى أن يجد عملا آخر .
وأكد أمين الفتوى مستشهدًا بالقرآن الكريم أن المسلم إذا تجنب الحرام وابتعد عنه يرزقه الله من حيث لا يحتسب، قال الله تعالى : { وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا } [ الطلاق : 2- 3 ].
مصراوي