تقول كتب التأريخ أن إسمه هو عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السليمي وقد عرف وأشتهر بإسم (العز بن عبدالسلام) , مغربي الأصل لكنه ولد في دمشق حوالي عام577 هـ في أسرة فقيرة عرفت بالتدين, والتحق بالعلم والتعليم في سن متأخرة وقد كان من أبرز أساتذته (فخر الدين بن عساكر) حيث درس الفقة الشافعي عليه, وأخذ علم الأصول عن (سيف الدين الأمدي) وسمع الحديث من (الحافظ أبي محمد القاسم ابن الحافظ الكبير), ومن شيخ الشيوخ عبد اللطيف بن اسماعيل البغدادي, وأبي حفص عمر بن طبرزد ، وكانت وفاة شيخ الاسلام العز بن عبد السلام في العاشر من جمادي الأول عام660 هـ عن عمر ناهز الثالثة والثمانين عاما.
كان العز بن عبد السلام فقيها مجتهدا قال عنه ابن العماد الحنبلي:’ برع في الفقه, والأصول, والعربية, وجمع بين فنون العلم من الحديث والفقه واختلاف أقوال الناس ومآخذهم, وبلغ رتبه الاجتهاد ورحل إليه الطلبه من سائر البلاد’..و عرف بالزهد والكرم والسخاء.. ولقبه تلميذه شيخ الإسلام ابن دقيق العبد بلقب’ سلطان العلماء’.
لهذا الشيخ الجليل موقف عظيم مع السلطان (قطز) الذي تولّى عرش مصر في الرابع والعشرين من ذي القعدة سنة 657 هجرية إذ فور تولي هذا السلطان العرش ووصوله إلى سدة الحكم حتى كان عليه ملاقاة التتار الزاحفين على دولته وقد كانت الدولة حينذاك في أضعف حالاتها (ذي حلاتنا هسه) فامر (قطز) بفرض ضرائب على الشعب من أجل الإعداد للحرب، لكن الشيخ (العز بن عبدالسلام) رفضا تاما فرض ضرائب جديدة علي الناس وقال لسيف الدين قطز: قبل أن تفرض ضرائب علي الناس عليك أنت والأمراء أن تقدموا ما تملكونه من أموال وذهب وكنوز لبيت مال المسلمين, فإذا لم تكف هذه الأموال في الإعداد للمعركة, فرضت ضرائب علي الناس.
وقام السلطان سيف الدين قطز بتنفيذ هذا الأمر وكان أول من وضع ذهبه وأمواله في سبيل الله وأخرج (الجماعة) الأموال (المدكنة) التي كفت تجهيز الجيوش وزادت وانتصر المسلمون على التتار إنتصاراً كبيراً في تلك المعركة الخالدة معركة’ عين جالوت .
هذا ما كان من أمر (الشيخ) العز بن عبدالسلام فماذا عن أمر (الشيخ) محمد بن عثمان صالح رئيس هيئة علماء السودان و(فتواهم) فيما يحيق بالبلاد والعباد من أزمات خانقة تحتاج إلى رفد (بيت مال المسلمين) بأموال عاجلة لتدارك الموقف؟ هل طالب فضيلة الشيخ وهيئته الموقرة بما طالب به الشيخ العز بن عبدالسلام من أن يقدم المسؤولون من أعضاء الحزب الحاكم ما (نهبوه) من أموال مودعة في البنوك الأجنبية ؟ بالطبع (لا) ولكن عوضاً عن الصمت والسكوت الذي هو بالفعل في بعض الأحايين من ذهب فهاهو الشيخ و(هيئته) – وكلما الزنقة شدتً- يفتون بحرمة الخروج على الحاكم وكأنما عدم الخروج على الحاكم هو (الحل) لما تمر به البلاد من ضائقات (وصلت العضم) !أخرج الديلمي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله يحب الأمراء إذا خالطوا العلماء، ويمقت العلماء إذا خالطوا الأمراء؛ لأن العلماء إذا خالطوا الأمراء رغبوا في الدنيا، والأمراء إذا خالطوا العلماء رغبوا في الآخرة) .
في خضم هذه الأحداث الجسام التي تمر بها البلاد كنا نحتاج إلى علماء دين يصدحون بالحق ويقولون للأعور (أعور في عينو) ، يتركون (مسك العصاة من النص) ويسجلون مواقف واضحة ناصعة تنحاز إلى المظلوم ولا تعين الظالم لكن يبدو أن (المعايش صعبة) وإلا فليقل لي أعضاء هيئة علماء السودان كيف يحرمون (الإنقلاب) على نظام جاء إلى السلطة (بإنقلاب) … رحم الله (العز بن عبدالسلام) !!
كسرة :
قال سعيد بن المسيب : إذا رأيتم العالم يغشى الأمراء فاحذروا منه فإنه لص !!
كسرة ثابتة (قديمة):
أخبار ملف خط هيثرو العند النائب العام شنو؟ 104 واو – (ليها ثمانية سنين وثمانية شهور)؟
كسرة ثابتة (جديدة):
أخبار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بخصوص ملف خط هيثرو شنو؟ 63 واو (ليها خمسة سنين وثلاثة شهور).
ساخر سبيل – الفاتح جبرا
صحيفة الجريدة
7 التعليقات
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شرف
2018/12/18 at 10:40 ص (UTC 2) رابط التعليق
و الله يا استاذ انت مورم الناس دي ورم شديد ما خليت ليهم جنبة يرقدوا عليها زي ما بيقولوا حبوباتنا. فعلا ديل علماء السلطان ولو نظرت اليهم وجدت النعمة بادية علي وجوههم وراكبين الفارهات انا ما عارف بجيبوا القروش من وين الخطب وتحفيظ القرآن بيجيب قروش قدر دي؟؟ وحتي هم عايشين في عالم تاني وما حاسين بمعاناة الشعب. زي واحد شيخنا من منطقتنا كان عامل بالسكة حديد حتي ما تامي عامل كان طلبة ويسكن في بيت من الجالوص مائتين متر ولكنه كان تبع الجماعة اياهم وليس من الذين درسوا الجامعات ولا نعلم الي اي مرحلة دراسية وصل, بعد الحكومة استلمت السلطة بشهور كان راكب لاندكروزر وشايل قفة كبيرة لافي في السوق , واحد من زملائه العمال الذين تم فصلهم بداعي الخصخصة والتمكين كان يعمل بسوق الخضار وعندما رآه ممتطيا اللاندكروزر وبيده القفة قال له يا شيخنا ماشاء الله عربيتك وقفتك تشبة عربة وقفة عمر بن الخطاب فما كان منهم الا ان غادر السوق ومن ثم المدينة واليوم يسكن في بيت 1000 متر في ضواحي الخرطوم ويتقلد منصبا رفيعا في الدولة
محمد طه
2018/12/18 at 10:51 ص (UTC 2) رابط التعليق
رفضا تاما فرض ضرائب جديدة علي الناس وقال لسيف الدين قطز: قبل أن تفرض ضرائب علي الناس عليك أنت والأمراء أن تقدموا ما تملكونه من أموال وذهب وكنوز لبيت مال المسلمين, فإذا لم تكف هذه الأموال في الإعداد للمعركة, ((((فرضت ضرائب علي الناس)))
ده من باب النصح ولا الخروج
فرضا اتغير الحكم هل المفتى بعدم الخرج على الحاكم (بالادلة والنصوص) هل حـ يفتى بغير ذلك على الحاكم الجديد واذا ثبت على نفس الفتوي هل حـ يكون ممن اراد الدنيا)
كان الله فى عون المسلمين
شملول
2018/12/18 at 1:29 م (UTC 2) رابط التعليق
الأخ / محمد طه، يا أخوي إنته شايت وين ؟؟؟ ما فهمنا حاجة !!!!!!!
محمد طه
2018/12/19 at 12:56 ص (UTC 2) رابط التعليق
الاخ شملول
اذا كنت تقصد بالشوت اني مع الحكومة او مع المعارضة
لا انتمى لا لهذا او ذاك
بس كل قول او فعل يحاسب علية الانسان بيعنى انو يكون فى مرجع علشان كده بتكون شايف الشيعى والسنى والصوفي والعلمانى والزول الساي (وكل عندو مورد للقول او الفعل )وكل زول شايف نفسو هو الصاح يعني السني بيقول مافي خروج على الحاكم الا فى حالات والاخو المسلم قال ما يخرجو بفتوي ومن العلمانيين يفتي او يطالب بالخروج بسب الوضع ((والله هو مش صعب بس)) الله يكون في العون نسال الله الهداية
جملون
2018/12/19 at 11:31 ص (UTC 2) رابط التعليق
صباحك خير يا محد طه
يا اخوي ركذ معانا شويه نفهم بس
كمال
2018/12/19 at 6:53 ص (UTC 2) رابط التعليق
والله ياشملول مافهمت حاجة بالبلدي كده نخرج على البشير ولا مانخرج
محمد طه
2018/12/21 at 10:02 م (UTC 2) رابط التعليق
يا خوانا دي فتوي يعني الواحد لمن يقيف يوم الحساب الله بسالو ونحنا الله قال ماداير مننا شي غير العبادة التوحيد واذا الانسان سعي وسال الله الهداية يكون في طائفة يعني عندو مرجع مثلا انا كنت اقرب للبعثيين بحكم النشاءة بس بعداك بقيت صوفي والان والحمد لله اتبع الكتاب والسنه على فهم سلف الامه يعني انا ما عالم علشان افتي بس مرجعى الان انو ما بطلع ولو علي حد السيف . وقصة طائفة دي لانو كتير مرت على من المتصوفة انتا خليك واعبد الله ما تمشي للجماعة ديل ويقصدو جمعية انصار السنة بس في معني حديث صحيح اونو تنقسم الامة الي 72 وفى رواية 73 طائفة كلها فى النار الا واحدة قالو من يارسول الله صلي الله علية وسلم قال ما علية انا وصحابتى والمعني انو دي زاته طائفة
اضافة اخيرة انو الشيعى والصوفى والبعثي والشيوعي والسنى عبارة عن مناهج ومنهج اهل السنة لا يفصل بين الدين والدولة