درجة تحمل !

يتحمل المعلم التلميذ المهمل حتى إذا وصل الإهمال به إلى نقطة معينة وبخه وربما عاقبة وطلب منو يجيب (ولى أمرو)
– يتحمل الجهاز الكهربائي إرتفاع التيار إلى نقطة معينة إذا تجاوزها (حرق الجهاز) ولحق أمات طه.
– يتحمل محرك العربة (المكنة) عدم تغيير (الزيت) إلى كيلومترات معينة إذا تجاوزتها صار الزيت كالماء وقطعت المكنة (وش راس) وربما (صلبت عديل) !
– تتحمل (حلة البريستو) الضغط داخلها الى درجة معينة بعدها تبدأ في (الصفافير) معلنة عن إنتهاء الطبخة وأنها أوشكت على الإنفجار.
– يتحمل المواطن إرتفاع أسعار اللحوم حتى إذا وصلت إلى درجة معينة تركها وإستعاض عنها بالعدس والبقوليات.
– يتحمل الطيار (الجو الكعب أبو تراب) حتى إذا وصلت القصة عدم إتضاح الرؤية توقف عن الطيران.
– يتحمل (سيد الدكان) الجرورة حتى إذا وصل الدين إلى مرحلة معينة توقف عن منحك ما تريد
– يتحمل الماء درجة رواسب معينة حتى إذا تعداها أصبح غير صالحا للشرب.
– تتحمل السوائل درجة حرارة معينة إذا تجاوزتها فإنها تتحول إلى غازات.
– يتحمل الحمار حمولة معينة إذا تجاوزها يغلبه السير و(حرن) وربما خر واقعاً على الأرض (ده لو ما فنجط) .
– يتحمل الزوج نقة (المرا) إلى حدود معينة إذا تجاوزتها رمى عليها يمين الطلاق و(بيت أبوها طوالي).
– يتحمل (سيد البيت) التأخير في دفع الأجرة لشهور معينة حتى إذا ما تعدت طالب بالإخلاء الفوري لعدم السداد و(عفشك في الشارع).
– تتحمل إدارة المدرسة عدم تسديد الطالب للأقساط حتى إذا (طولت القصة) أوقفته عن الدراسة وربما منعته من الجلوس للإمتحان.
– يتحمل السائق قيادة العربة وبها ما بها من الأعطال حتى إذا وصلت إلى مرحلة معينة أوقفها ومشى (بى كرعينو) .
يتحمل (الجمل) العطش في الصحراء لمدة معينة حتى إذا تجاوزها بدأ ياكل من (سنامو).
– يتحمل جهاز الراديو إنخفاض (البطارية) لدرجة معينة ما أن يتجاوزها حتى (يكضم).
– يتحمل (الجالوص) إنهمال الأمطار إلى درجة معينة إذا تجاوزتها (ساح) ورقد سلطة.
– تتحمل العمارات والإنشاءآت التجاوز في حجم (سيخ التسليح) إلى درجة معينة إذا تجاوزتها يمكن للعمارة أن تنهار في أي وقت.
– تتحمل الفئران الجوع حتى مدي معين إذا تجاوزته قرضت أي شيء أمامها كوابل أسلاك كباري (أي حاجة)
– تتحمل الأشجار والنباتات العطش إلى حد معين إن تجاوزته تساقطت أوراقها وذبلت سوقها وصارت غير قابلة للأخضرار مرة أخرى ونشفت (لحقت الصح).
– يتحمل إطار العربة عدداً معيناً من أرطال الهواء حتى إذا تجاوزها إنفجر.
– يتحمل الشخص عدم (الغذاء) حتى حداً معيناً إذا تجاوزه أصيب بأنيميا حادة وإحتمال (أحمد شرفي) طوااالي .
عطفاً على النقاط الوارد ذكرها أعلاه فهنالك نقطة ما إذا ما وصلت إليها الآلة ، الحيوان أو النبات تصبح الأشياء فيها (لا يمكن تحملها) ، ما دعاني لكتابة هذا المقال هو التدهور المريع الذي نشهده ووصول الحالة في هذه الأيام إلى شيء يفوق الخيال .. شيء ينذر بإقتراب الوصول إلى نقطة (عدم المقدرة على التحمل) .. … غايتو ربنا يجيب العواقب سليمة !!
كسرة :
ما يحير حقاً إنو (الناس دي) بتفتكر درجة تحمل الشعب ده (متين يعني؟) !! لمن الحالة توصل وين يعني؟
أخبار ملف خط هيثرو العند النائب العام شنو؟ 104 واو – (ليها ثمانية سنين وثمانية شهور)؟
• كسرة ثابتة (جديدة):
أخبار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بخصوص ملف خط هيثرو شنو؟ 63 واو (ليها خمسة سنين وثلاثة شهور).
ساخر سبيل – الفاتح جبرا
صحيفة الجريدة
1 التعليقات
جكسا
2018/12/23 at 9:08 ص (UTC 2) رابط التعليق
العزيز الفاتح جبرا
حى الله امثالك اشهد بانك وطنى وغيور على بلدك
وقلمك حر ونزيه وو الله امثالك هم من يجب ان يتولوا حقائب ومناصب بالادارات داخل هذا البلد
لانك مثلك حى الضمير عفيف اليد واللسان..
اضم نفسى الى ركبك وستبدأ المطالبة الحقيقة بعد هذه الاحداث بكشف المستور وراء هذا الملف الغامض
ليس ملف هيثرو فقط ولكن كللللللللللل شئ اشرت له
فى كتاباتك ومقالاتك السابقة. فعلا هو قضية فساد دسمة مكتمة الاركان حرى بالجهات المعنية القاء القبض المباشر بما يخولهم له القانون من صلاحيات وتقديمهم لمحكمة الفساد .
لن تنام اعين اكلة المال العام فى هذا العام كبيرهم وصغيرهم ..
قوش ان البعض يضع اماله فى ان تكشف المستور وتردع المتجاوزين …
لن يدوم ذلك الانتظار طويلا لن يدوم ……