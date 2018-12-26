الجنيه السوداني ينتفض ويحقق مكاسب كبيرة مقابل الدولار الأمريكي

هبط سعر الدولار الأمريكي لأدنى مستوى له مقابل الجنيه السوداني منذ أسابيع، وسجل الجنيه إرتفاعاً ملحوظاً يوم الأربعاء مقارنة بسعر يوم الإثنين والأيام الماضية.
يوم الأربعاء 26 ديسمبر 2018 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 58.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 15.45 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 70.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية.
يوم الثلاثاء 25 ديسمبر الجاري، قال تاجر عملة للمحرر (اليوم لا يوجد سوق ولا يوجد سعر) وذلك بسبب تظاهرات الخرطوم التي عطلت الحركة التجارية.
يوم الإثنين 24 ديسمبر 2018 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 60.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 16.00 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 72.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية.
يوم الأحد 23 ديسمبر 2018 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 60.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 16.00 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 70.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية.
وانخفض الجنيه السوداني لأدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي يوم الخميس 13 ديسمبر 2018 في السوق الموازي بختام تداولات الأسبوع الماضي في تداولات السوق الموازية، وهبط لمستوى قياسي لم يشهده السودان من قبل، حيث سجل الدولار 70.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 18.65 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 80.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية، ليحدث تحسن مستمر في قيمة الجنيه هذه الأيام.
وبدأ التراجع بوتيرة سريعة في قيمة الجنيه، بعد أيام من إعلان حكومة معتز موسى رئيس الوزراء تنفيذ تحرير جزئي للعملة، ورفع سعر الدولار إلى 47.5 جنيها في تداولات المصارف التجارية فيما يعرف بلجنة صناع السوق، ليستمر الهبوط يومياً حتى سجل الدولار رقماً قياسياً مقابل الجنيه يوم الخميس 13 ديسمبر 2018 ، ثم شهد السوق انخفاض مفاجئ يوم الأحد و استمر ليوم الإثنين.
ويعاني السودان من أزمات في الخبز وشح في المحروقات التي تحظى بدعم حكومي كبير وكذلك صعوبة في الحصول على النقد من المصارف، مما شكل معاناة كبيرة للمواطنين.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
الزعيم
2018/12/27 at 12:19 ص (UTC 2) رابط التعليق
الدولار من يتحكم به كدايس الوطني الاخواني السمان
وهم بيدهم الثروه والسلطه
ببيعوا موارد البلاد وبقبضوا دولار
وبجو ببيعوهو للشعب المسكين باضعاف مضاعفه وبكونو الثروات الطائله
والبشير يا نائم يا عامل ميت
ف كل الاحوال فشل واخد وقت طويل
الاصلاح ف طرد النظام كلو وسيطره وانقلاب للعسكر سلمي
نحذر نحذر من كدايس الوطني الاخواني السمان بعد فصلو ودمرو وخربو عايزين
يطلقو رصاصه الرحمه بانزال اوراق من فئه 500 و 200 للاسواق يعني نهوا وقتلو عمله البلاد نهايه بطل وده كلو تنفيذ اجندات ماسونيه
سبب الازمه رفع الدولار من 6 الي 18 بامر كدايس الوطني الاخواني وحل الازمه بالرجوع الي 6 جنيه الدولار الجمركي والبشير اخر من يعلم