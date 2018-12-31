الحزب الحاكم: الابتلاءات أمر رباني وعلينا الدعاء لتتنزل الرحمات

اعتبر حزب المؤتمر الوطني أن ما تمر به البلاد من مشكلات عبارة عن ابتلاءات، ووصفها بالأمر (الرباني) و(الحتمي) وتمر بها معظم الدول والجماعات .
ودعا رئيس كتلة المؤتمر الوطني بالبرلمان عبدالرحمن محمد علي سعيد، الجميع الى ضرورة عدم نسيان الدعوات في ظل مناقشة الموازنة قائلاً: (ندعو الله تعالى حتى تتنزل علينا الرحمة) .
وقال سعيد خلال مداولات البرلمان حول مشروع موازنة عام 2019م، أمس إن البلاد تواجه خناقاً وحصاراً حقيقياً، مطالباً بضرورة اتخاذ قرار واضح في الشركات الحكومية .
ودعا سعيد البنك المركزي لاتخاذ الإجراءات المناسبة قبل عرض الفئات الجديدة من العملة لتلافي سحب المودعين كل الأموال من البنوك، وقال سعيد وبحسب صحيفة الإنتباهة: (لابد أن نتذكر أمراً مهماً ونحن نناقش الموازنة،وهو الابتلاءات التي تمر بالدول والجماعات، وهي أمر حتمي ورباني، لذلك لابد أن لا ننسى الدعاء ونسأل الله أن يتنزل علينا الرحمات لكن هذا ليس تبريراً من الأخذ بالأسباب) .
الخرطوم (كوش نيوز)
3 التعليقات
شكري
2018/12/31 at 12:57 م (UTC 2) رابط التعليق
هل دعوتموه في الرخاء ليستجيب لكم في الشدة ؟
ابو محمد
2018/12/31 at 1:06 م (UTC 2) رابط التعليق
يا سيد عبدالرحمن اتقلوا الله في الغلابة
الابتلاءات دي ليه ما بتخش بيوتكم انتو ليه هي دائما على الغلابة
90% من عضوية المؤتمر نهبوا قوت الشعب واغتنوا على حسابه بالرشوة والمحسوبية والتمكين
انظر الجتماعات المؤتمر الوطني وبقية الشعب كانكم جايين من كوكب اخر هل هذا هو الدين الاسلامي ؟
لا نافعين في سياسة خارجية ولا نافعين في حكم البلد سلموها لغيركم قبل ان تغرق السفينة وانتو الحا تخسرو
اللهم لا نسالك رد القضاء ولكنا نسالك ان تحرق به المؤتمر الوطني وطغاته اينما حلوا
alkarazy
2018/12/31 at 1:07 م (UTC 2) رابط التعليق
ههههههه كيف رحمته تنزل وانتم تسفكون الدماء!اللهم جف رحمتك ولاتنزلها مابقيو فيها اللهم دمرهم تدميرا واسحقهكم من راسهم وبددهم بددا واغسل عارهم بدمائهم اللهم حقق رؤيتك التي ارسلت اشارتها يقتل الخليفه وقتل مروع يصيبهم ويصابو بالبؤس وتستبيح القوات البلاد ويخرج منها من يصلح البلاد والعباد اميييييييييييين