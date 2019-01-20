جمعة معلقاً على فيديو يشكك في هجرة النبي: “دول حشاشين”

ورد سؤال إلى الدكتور على جمعة – مفتى الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف – يقول: “انتشر مؤخرا عبر تطبيق “واتساب” فيديو لشخص يطلق على نفسه مستشار يقول إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هاجر بمفرده وأن الصحابي الجليل ابى بكر الصديق لم يهاجر معه بل سبقه إلى المدينة المنورة واللى كان معه هو الدليل.. فنرجو من فضيلتكم توضيح هذا الامر وكيفية التصرف فى مثل هذه المواقف وذلك بسبب انتشارها الشديد على مواقع التواصل والتى تثير الكثير من البلبلة فى أذهان الكثير”.
وقال جمعة عبر برنامج “والله أعلم” المذاع على فضائية “CBC” : هؤلاء من ينكرون ما جاء به القرآن الكريم والسنُة النبوية المطهرة إنما يطلق عليهم “حشاشين يتناولون المخدات والأفيون”، لقد رد القرآن الكريم منذ آلاف السنين على مثل هؤلاء فى قوله تعالى: {ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۖ}.. [التوبة : 40]، بالإضافة إلى أن الله سمى هذا الإنسان الذى كان معه فى الغار “صاحب” فالمشرك لا يكون صاحباً إنما يكون رفيقاً.
وأضاف جمعة: على الجميع التعلم والتثقف ببديهيات ديننا الحنيف حتى لا ندع لهؤلاء الأشخاص ضعاف النفوس إثارة أى جدل أو بلبلة فى مجتمعنا بمثل هذه الكلمات الركيكة والقصص المزعومة “فالحق أبلج والباطل لجلج”، فالقرآن الكريم والسنُة النبوية المطهرة تذكر لنا تفاصيل التفاصيل والتى يحاول مثل هؤلاء أن يشككوا فيها.
مصراوي