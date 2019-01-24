جوبا تستعجل التمويل الدولي لاتفاق السلام

استعجلت حكومة جنوب السودان المجتمع الدولي، يوم الأربعاء، ضرورة التمويل لاتفاق السلام الذي تم توقيعه في سبتمبر الماضي، وأشارت إلى أن هناك تأخيراً في التطبيق، وقالت إنه لا يمكن المضي قدماً في الأمر دون التمويل.
وأكد نائب وزير الخارجية، دينغ داو دينغ، أن هذه الأموال ضرورية من أجل ضمان تجميع الجماعات المسلحة، أحد البنود الرئيسية لاتفاق السلام، وفق “فرانس برس”.
وقال في كلمة ألقاها أمام الدبلوماسيين الأجانب “عندما لا يكون لدينا موارد، لن نستطيع المضي قدماً. إن توافر هذه الموارد سيسمح لهذه العملية بالمضي قدماً”. من جهته، قال غوك موكواش، نائب وزير المالية لفرانس برس، إن البرلمان وافق في عام 2018 على ميزانية بقيمة 20 مليون دولار لتطبيق اتفاق السلام. وأكد دينغ داو دينغ أن الحكومة تمكنت حتى الآن من جمع 1,6 مليون دولار فقط.
وأضاف دينغ إنه منذ توقيع اتفاق السلام في سبتمبر عام 2018، قام الرئيس سلفا كير بزيارة الصين ومصر وجنوب أفريقيا لطلب مزيد من الموارد من شركائه الدوليين.
وغرق جنوب السودان في حرب أهلية في ديسمبر 2013، عندما اتهم الرئيس كير، وهو من الدينكا، رياك مشار نائبه السابق وهو من النوير، بالتخطيط لانقلاب.
شبكة الشروق.