قطر الأولى خليجياً وعربياً في جودة الرعاية الصحية

احتلت دولة قطر المرتبة الأولى خليجياً وعربياً وفق مؤشر الرعاية الصحية الصادر عن نامبيو لعام 2026، كما حلت في المرتبة 18 عالمياً، محافظةً على ترتيبها الدولي، مع تحسّن في التقييم من 73.4 إلى 73.6.

وقال المجلس الوطني للتخطيط إن هذا التصنيف المتقدّم يعكس التزام دولة قطر بتحقيق حياة عالية الجودة، وتطوير نظام صحي مستدام وفعّال، والاستثمار في الإنسان كأولوية وطنية، وذلك في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

الشرق القطرية