قطر تؤكد توجيهها إنذارا لمقاتلتين إيرانيتين قبل إسقاطهما

أكد ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية أن الدوحة أثبتت أنه لا يمكن تهديدها وما زلنا نحتفظ بكامل جاهزيتنا.

ونفى الأنصاري، خلال الإحاطة الأسبوعية لوزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، أن يكون قد تم إخطار قطر مسبقا من قبل إيران بالهجمات الصاروخية، مشددا على أن مخزوننا من صواريخ الاعتراض لم ينضب ولدينا ما يكفي للتعامل مع الخطر المستمر.

وأشار إلى أنه تم إسقاط طائرتين مقاتلتين إيرانيتين، وتم إنذار الطيارتين قبل إسقاطهما، ويتم البحث عن طواقمهما.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية إن كل المسوغات الإيرانية ليس لها أساس في هذه الاعتداءات، لافتا إلى أن الاستهداف ليس فقط للمنشآت العسكرية بل يشمل جميع أراضي الدولة.

وأضاف أنه تم إفشال محاولات للاعتداء على مطار حمد الدولي، مشددا على أن مثل هذه الهجمات لن تمر دون رد.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن الجيش الإيراني عن مهاجمة قاعدة العديد الأمريكية في قطر وأهدافا متعددة في إسرائيل وسفنا ومعادية.

المصدر: الشرق + روسيا اليوم