اتحاد الغرف الصناعية يشرع في إجراءات محاسبة المتسببين في ضياع شركة الاتحاد

شرع اتحاد الغرف الصناعية السودانية في إجراءات لمحاسبة الذين كانوا السبب الاساسي في ضياع وافلاس شركة اتحاد الغرف الصناعية التي يقدر راسمالها بمبلغ ثلاثة ملايين دولار عند استلام ما يسمى بلجنة التمكين التابعة لقوى الحرية والتغيير لها.

قال الاستاذ عباس علي السيد الأمين العام للاتحاد (لسونا) ان لجنة التمكين تسببت في ضياع الشركة وافلاسها.

وابان ان الشركة تعتبر الذراع الأيمن القوي للاتحاد، مشيرا لدور الشركة الرائد في القطاعات الصناعية وتسهيل توفير التمويل لهذه القطاعات.

واضاف ان الشركة سبق أن وفرت تمويل لقطاع الصناعات الغذائية بحوالي 200 ألف طن سكر سنويا لفترة تجاوزت خمسة سنوات.

واشار لدور الشركة في تطوير قطاع صناعة الزيوت النباتية بجانب توريد استيراد ماكينات حديثة لمعاصر الزيوت وقطع غيارها مما ساهم ذلك في استقرار القطاع خاصة بغرب السودان بمناطق إنتاج الفول السوداني.