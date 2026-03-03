وفد من دول مجلس التعاون يطلع على التجربة السعودية في تطوير المجتمعات السكنية

استقبلت وزارة البلديات والإسكان ممثلةً بالإدارة العامة للتعاون الدولي، وفدًا خليجيًّا زار مشروع “ضاحية الفرسان” التي تطورها (NHC)؛ وذلك للاطلاع على التجربة السعودية في تطوير المجتمعات السكنية المتكاملة وتطبيقاتها العملية في مجال التنمية الحضرية المستدامة.

واطلع الوفد خلال الزيارة على عناصر التخطيط الحضري المتكامل في المشروع، وما يشتمل عليه من مرافق وخدمات توفر بيئة سكنية متكاملة، إضافة إلى تبادل الآراء حول أفضل الممارسات في تصميم وتشغيل الضواحي السكنية، واستعراض فرص الاستفادة من التجارب المشتركة في تطوير المجتمعات العمرانية بدول مجلس التعاون.

وتُعد “ضاحية الفرسان” إحدى أكبر الوجهات السكنية في المملكة؛ حيث تمتد على مساحة تقارب 35 مليون م2 شمال شرق العاصمة الرياض، وتوفر أكثر من 50 ألف وحدة سكنية متنوعة تستوعب ما يزيد على 250 ألف نسمة، إضافة إلى أكثر من 190 مرفقًا حيويًا تشمل مرافق تعليمية وصحية ورياضية وترفيهية، إلى جانب مساحات خضراء واسعة تتجاوز 6 ملايين م2؛ بما يسهم في تعزيز جودة الحياة داخل المجتمع السكني.وتتميز الضاحية بتبني معايير الاستدامة والبيئة الذكية؛ حيث يشمل مخططها مفاهيم تشجع على المشي واستخدام الدراجات، وتقليل الاعتماد على المركبات، والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والطاقة المتجددة، بما يحقق بيئة عمرانية متوازنة تلبي احتياجات السكان.

ويأتي ذلك امتدادًا لجهود الإدارة العامة للتعاون الدولي خلال عام 2025م، عبر تنفيذ عدد من الجولات والزيارات الرسمية لقيادات الوزارة شملت كلًا من: قطر، والكويت، والمملكة المتحدة، وروسيا الاتحادية، والاتحاد السويسري، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية كوريا؛ حيث جرى خلالها توقيع عدد من الاتفاقيات وعقد اجتماعات لتبادل الخبرات ونقل النماذج المتقدمة في مجالات التخطيط الحضري والتمويل العقاري والبناء المستدام، بما يعزز مكانة المملكة شريكًا تنمويًّا فاعلًا إقليميًّا ودوليًّا، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

