تواصل ارتفاع اسعار محصول الذرة بالقضارف

تواصل ارتفاع اسعار محصول الذرة ليوم امس الأحد بسبب زيادة الطلب عليه ودخول اربعة شركات كبرى لشراء المحصول بجانب ترحيل كميات كبيرة من الذرة للأسواق لعدد من الولايات ولاسيما الولاية الشمالية.

حيث ارتفع سعر اردب الفتريتة الى (190) الف جنيه مقارنة مع مبلغ (187) الف جنيه والمقد الى (200) الف جنيه وودباكو الى (190) الف جنيه وحريراي الى (180) الف جنيه والدبر (200) الف جنيه والعكر (180) الف جنيه وارتفاع سعر اردب الدخن الى (295) الف جنيه.

وبحسب بورصة أسواق محاصيل القضارف بلغ الوارد من الذرة (24552) الف جوال فيما بلغ الوارد من التسالي (9329) جوال وبلغ سعر الطن مليوني جنيه للتسالي كما بلغ الوارد من السمسم (165) جوال وظل سعره طوال الشهر الماضي في حالة استقرار على سعر (165) الف جنيه للقنطار.

سونا