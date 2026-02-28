مصر تبدأ استخراج ثروات كبيرة من سيناء

أعلنت وزارة البترول المصرية، بدء إنتاج البترول من أحد أكبر حقول سيناء والذي يسمى بئر بلاعيم البحري 133.

وتعد هذه البئر أولى ثمار برنامج العمل الاستثماري الجديد للشركة الإيطالية إيني وذلك بعد قيام شركة بتروبل، الشريك المشترك بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إيني الإيطالية، بحفر البئر وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج في مناطق خليج السويس وسيناء والدلتا، تماشيا مع الاتفاق المبرم مع هيئة البترول لضخ استثمارات إضافية في تلك المناطق.

تعكس هذه النتائج الإمكانات المتبقية في حقل بلاعيم البحري، إذ يتجه جهاز الحفر ترايدنت 16 الموجود بالمنطقة حاليا إلى حفر بئر جديدة ضمن الخطة الاستثمارية تحمل اسم بلاعيم البحري 131.

وكان كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية قد تابع انطلاق أعمال حفر البئر بلاعيم البحري 133 قبيل نهاية العام الماضي من على متن الحفار المسؤول عن تنفيذ الأعمال.

ويعد حقل نفط بلاعيم — الواقع شرقي مصر في قلب سيناء ضمن منطقة الاتفاقية — أكبر حقل بترول في البلاد، حيث ينتج حاليًا نحو 60 ألف برميل يوميًا، ويشكل ركيزة أساسية في إنتاج مصر من النفط.

المصدر : المال + روسيا اليوم