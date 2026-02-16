استقرار أسعار النفط وتراجع الذهب والفضة

شهدت أسعار النفط اليوم (الاثنين)، استقراراً، حيث لم يطرأ تغير يذكر عليها، إذ يقيم المستثمرون الآثار المترتبة على السوق من المحادثات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران؛ بهدف تخفيف التوترات على خلفية زيادة متوقعة في إمدادات أوبك+.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3 سنتات إلى 67.78 دولار للبرميل بحلول الساعة 0358، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2 سنت إلى 62.91 للبرميل، ولن يكون هناك تسوية لخام غرب تكساس الوسيط اليوم الاثنين بسبب عطلة.

وسجل كلا المؤشرين انخفاضاً أسبوعياً الأسبوع الماضي، إذ تراجع برنت بنحو 0.5 %، بينما خسر خام غرب تكساس الوسيط 1 %، وذلك بعد أن أدت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس بأن واشنطن قد تتوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الشهر المقبل، إلى انخفاض الأسعار في ذلك اليوم.

واستأنفت الدولتان المفاوضات، في وقت سابق من هذا الشهر، بهدف التوصل إلى اتفاق في نزاعهما المستمر منذ عقود حول برنامج طهران النووي، وتجنب مواجهة عسكرية جديدة، ومن المقرر أن تعقدا جولة ثانية من المحادثات في جنيف غداً الثلاثاء.

وذكرت تقارير نقلاً عن دبلوماسي إيراني، أمس الأحد، أن طهران تسعى إلى التوصل إلى اتفاق نووي مع الولايات المتحدة يحقق فوائد اقتصادية للطرفين، بما في ذلك استثمارات في مجال الطاقة والتعدين وشراء طائرات قيد المناقشة.

في السياق ذاته، سجلت أسعار الذهب، اليوم (الاثنين)، انخفاضاً مع ارتفاع الدولار بعد أن سجل المعدن النفيس مكاسب تزيد عن 2 % في الجلسة السابقة؛ إذ أدت بيانات التضخم الأمريكية الأقل من المتوقع إلى زيادة التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بحلول الساعة 0111 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4 % إلى 5020.10 دولار للأوقية (الأونصة) بعد ارتفاعه 2.5 % في الجلسة السابقة، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 0.1 % إلى 5039.50 دولار للأونصة.

وارتفع مؤشر الدولار اليوم الاثنين، الأمر الذي يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أعلى سعراً لحائزي العملات الأخرى.

وقالت وزارة العمل يوم الجمعة إن مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي ارتفع 0.2 % في يناير، وهو ما يقل عن توقعات خبراء الاقتصاد بزيادة 0.3 %، بعد ارتفاع غير معدل بنسبة 0.3 % في ديسمبر، وعادة ما يؤدي انخفاض التضخم إلى زيادة فرص خفض أسعار الفائدة.

ووفقاً لبيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن، يتوقع المشاركون في السوق في الوقت الراهن خفضاً إجمالياً في أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هذا العام، مع توقع أول خفض في يوليو، ويميل الذهب الذي لا يدر عائداً إلى الارتفاع في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 76.92 دولار للأوقية بعد صعودها 3 % يوم الجمعة، ونزل البلاتين 0.4 % إلى 2054.35 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.4 % إلى 1692.23 دولار للأوقية.

العربيه نت