السعودية.. ارتفاع القروض الشخصية إلى 511 مليار ريال

ارتفعت قيمة القروض الشخصيَّة، بنهاية عام 2025م، بنسبة 1.77% على أساس سنويٍّ، وبزيادة تُقدَّر بـ8.87 مليار ريال، مقارنةً مع قيمتها في نهاية العام السابق.

وبلغت قيمة القروض الشخصيَّة التراكميَّة بالمملكة، 511.22 مليار ريال، بنهاية الربع الرابع من عام 2025م، مقابل 502.35 مليار ريال في نهاية الربع المماثل من العام 2024م؛ وفقًا لإحصائيَّة تستند لبيانات البنك المركزيِّ السعوديِّ «ساما».

وتتوزَّع القروض الشخصيَّة إلى استهلاكيَّة، وتمثِّل النسبة الأكبر بواقع 93.25%، بالإضافة لقروض بطاقات الائتمان وتمثِّل 6.75%، وتلك القروض يُستثنى منها التمويل العقاريُّ، والتأجير التمويليُّ، والتمويل الممنوح بغرض المتاجرة بالأسهم.

وعلى أساس ربعيٍّ، ارتفعت قيمة القروض الشخصيَّة بنحو 0.25%، وبما يعادل 1.28 مليار ريال خلال الربع الرابع من العام الماضي.

وارتفعت قيمة القروض الاستهلاكيَّة التراكميَّة في السعوديَّة بنحو 1.2% بنهاية الربع الرابع من عام 2025م على أساس سنويٍّ، وبزيادة تعادل 5.73 مليار ريال، مقارنةً مع قيمتها بنهاية الربع ذاته من العام السابق.وتشمل القروض الاستهلاكيَّة عدة قطاعات، أبرزها قروض ترميم وتحسين العقارات، وقروض سيارات ووسائل النقل الشخصيَّة، وقروض أثاث وسلع معمرِّة، وتعليم، والرِّعاية الصحيَّة، والسِّياحة والسَّفر، وأُخْرى.

وبلغت قيمة قروض السيارات ووسائل النقل الشخصيَّة 12.68 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من العام 2025، مقارنةً مع 11.72 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وارتفعت قروض الأثاث والسلع المعمرِّة إلى 10.38 مليار ريال، مقابل 8.52 مليار ريال بالربع الرابع من 2024م؛ لتزيد بنسبة 21.87% على أساس سنويٍّ.

جريدة المدينة