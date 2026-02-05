اقتصاد وأعمال

صعود الذهب عالميًا يرفع أسعار المعدن النفيس فى قطر صباح الخميس

2026/02/05
سجلت أسعار الذهب في السوق القطرية ارتفاعًا خلال تعاملات صباح الخميس، بالتزامن مع صعود أسعار الذهب عالميًا، وسط تحركات نشطة نسبيًا في السوق المحلية.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 579.30 ريال قطري، بينما ارتفعت باقي الأعيرة عند مستويات متقاربة.
أسعار الذهب في قطر – الخميس
عيار 24: 579.30 ريال
عيار 22: 531.80 ريال
عيار 21: 507.40 ريال
عيار 18: 434.10 ريال
ويرتبط هذا الصعود بارتفاع سعر الذهب عالميًا، في ظل توجه المستثمرين نحو المعدن النفيس تحسبًا للتقلبات الاقتصادية.

