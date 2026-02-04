تداول نبوءة “للعرافة العمياء” تحدثت عن أزمة في 2026 وارتفاع قياسي للذهب

تزامن ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية مع تداول نبوءات للعرافة البلغارية فانغا وتوقعاتها عن أزمات اقتصادية واضطرابات عالمية كبرى.

وتحدثت تقارير ومنشورات عن أن العرافة البلغارية توقعت حدوث أزمة مالية عالمية كبرى في عام 2026، يمكن أن تؤثر بشدة على البنوك والأنظمة المالي ما قد يعزز الطلب على الذهب بصفته ملاذ آمن.

وتجدر الإشارة إلى أن توقعات العرافية “فانغا” لا تستند إلى حقائق بل هي عبارة عن عامل جذب إعلامي، أما سعر الذهب فيعد انعكاسا لواقع اقتصادي.

وقبل أيام توقع الخبير الاقتصادي الأمريكي بيتر شيف، الذي اشتهر بالتنبؤ بأزمة 2008، أزمة مالية كبرى في الولايات المتحدة عام 2026 أو 2027 ستتفوق في حدتها على الأزمة السابقة، معتبرا أن ذلك يمثل بداية النهاية للدولار كعملة احتياط وسيترتب عليه تحول الذهب إلى الملاذ الرئيسي.

ويستدل شيف على اقتراب هذه الصدمة من خلال مؤشرات صعود الذهب والفضة، مؤكدا أن العالم يتجه نحو “أزمة ثقة” في الاقتصاد الأمريكي وقدرته المالية، وهو ما سينتهي حتما بـ”انهيار الدولار” ليحل الذهب محله.

من جهة أخرى تشير توقعات بنك الاتحاد السويسري أن سعر الذهب سيصل إلى 6200 دولار للأونصة بدلا من 5000 دولار لفترات مارس ويونيو وسبتمبر 2026.

كما توقع البنك في مذكرة صادرة أمس الخميس تراجعا طفيفا في سعر الذهب إلى 5900 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2026، وذلك بعد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة.

وقد ارتفع المعدن بأكثر من 20% منذ بداية شهر يناير 2026، متجها نحو تحقيق سادس مكسب شهري على التوالي، وأكبر ارتفاع شهري منذ عام 1980.

لكن أسعار الذهب هوت بقوة يومي أمس واليوم، حيث تراجع الذهب إلى دون 5000 دولار للأونصة، بعد تقارير تحدثت عن احتمال تولي شخص يميل للتشديد النقدي لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

روسيا اليوم